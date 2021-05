Jak zdalnie kontrolować aparat iPhone'a? [PORADNIK]

Czy wiesz, że możesz zrobić zdjęcie swoim iPhone'm bez dotykania obudowy lub ekranu? Sprawdź triki, które ułatwią Ci wykonywanie fotografii. Jak zdalnie wywołać spust migawki?

Spis treści

iPhone od początku swojego istnienia nie posiada fizycznego spustu migawki. Dziś nikogo to już nie dziwi, ale w 2007 roku decyzja ta wydawała się irracjonalna. Czas leci do przodu, a posiadacze smartfonów iPhone robią coraz więcej zdjęć. Mało kto wie jednak, że żeby wywołać spust migawki wcale nie musimy dotykać ekranu, ani nawet obudowy urządzenia.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 11

W dzisiejszym materiale pokazujemy nietypowe sposoby na wykonanie zdjęcia z wykorzystaniem iPhone'a bez konieczności jego dotykania.

Wykorzystaj zegarek Apple Watch

Masz zegarek Apple Watch? Świetnie - niezależnie od posiadanej generacji na Twoim nadgarstku znajduje się aplikacja pilot aparatu (w starszych wersjach watchOS zdalny aparat).

Po uruchomieniu aplikacji pilot aparatu na zegarku Apple Watch, aplikacja Aparat uruchomi się na naszym smartfonie. Wystarczy, że przyciśniemy okrągłe kółko, a telefon wykona zdjęcie. Co ważne na zegarku widzimy podgląd. Program pozwala również uruchomić sekundnik oraz zmienić aparat z tylnego na przedni. Możemy włączyć/wyłączyć HDR, lampę błyskową oraz Live Photo. Jedyne czego nie da się zmienić to tryb aparatu oraz przełączanie się pomiędzy obiektywami. Do tych opcji musimy użyć smartfona.

Użyj komend głosowych

Sterowanie głosowe to rozwiązanie z zakresu dostępności, które możemy wykorzystać do zrobienia zdjęcia na odległość. Wystarczy, że ustawisz aktywację przycisku zmniejszania głośności (odpowiedzialnego za wywołanie spustu migawki) w sterowaniu głosowym.

W Ustawieniach > Dostępność > Sterowanie głosowe włącz sterowanie głosowe. Później wystarczy uruchomić aparat i wypowiedzieć polecenie Turn down the volume (funkcja nie działa w języku polskim). Telefon automatycznie wykona fotografię po wywołaniu polecenia.

Wykorzystaj Siri

Do zrobienia zdjęcia na odległość możemy wykorzystać także asystenta głosowego Siri.

W tym celu uruchamiamy aplikacje skróty i tworzymy nowy skrót (ikona plus w górnym, prawym rogu). Wyszukujemy aplikacje aparat i wybieramy opcję Zrób zdjęcie. Wymyślamy nazwę np. Zrób zdjęcie i zapisujemy skrót.

Użyj zdalnego przycisku do wywołania spustu migawki

Ostatnią opcją na wykonanie zdalnego zdjęcia jest zakup akcesorium z wbudowanym spustem migawki. Urządzenia tego typu łączą się z telefonem z wykorzystaniem Bluetooth.