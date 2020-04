Pracujesz z wykorzystaniem pulpitu zdalnego. Chcesz wyłączyć swoją maszynę z domowego zacisza, ale przycisk Wyłącz zniknął z Menu Start? Sprawdź, jak zdalnie zrestartować lub wyłączyć komputer.

Spis treści

W dobie pandemii koronawirusa wielu pracowników wykonuje swoją pracę zdalnie z domowego zacisza. Niestety niektóre stanowiska wymagają dostępu do wysokowydajnej stacji roboczej lub zasobów, które znajdują się w sieci lokalnej. Wtedy z rozwiązaniem problemu przychodzi pulpit zdalny, który pozwala dostać się do naszego komputera z dowolnej lokalizacji na świecie przy wykorzystaniu innego urządzenia z zainstalowaną odpowiednią aplikacją.

Niestety system operacyjny Windows wykorzystywany zdalne bez fizycznego dostępu do maszyny ma kilka ograniczeń, które zostały uruchomione w trosce o bezpieczeństwo użytkowników, ale w praktyce mogą utrudniać pracę.

Jeżeli pracujesz zdalnie z wykorzystaniem pulpitu zdalnego na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7,8,8.1,10 szybko odkryjesz, że opcje zamykania oraz ponownego uruchomienia komputera zostały usunięte z Menu Start.

Microsoft celowo wyłączył te opcje, ponieważ po zdalnym wyłączeniu komputera może okazać się, że nie będziemy w stanie uruchomić go ponownie bez fizycznego dostępu do maszyny. W tym miejscu należy przypomnieć, że komputer uruchomimy zdalnie jedynie w przypadku posiadania odpowiednio skonfigurowanej opcji Wake-on-LAN, która domyślnie wyłączona jest na wszystkich komputerach domowych/biurowych.

Na szczęście poza Menu Start istnieje wiele prostych rozwiązań, które pozwolą nam na zdalne wyłączenie/ponowne uruchomienie komputera z systemem operacyjnym Windows.

1. Wykorzystaj skrót klawiszowy Alt + F4

Skrót Alt + F4 jest doskonale znany prawie każdemu użytkownikowi komputera z systemem Windows. Podczas normalnej pracy kombinacja klawiszy Alt oraz F4 pozwala na zamknięcie aktualnie pracującej aplikacji. Mało osób wie jednak, że Alt + F4 posiada jeszcze jedną funkcję, która dostępna jest, gdy znajdujemy się na pulpicie. Wtedy wyżej wymieniona kombinacja klawiszy uruchomi menu zasilania systemu Windows.

Oto, co należy zrobić, aby wyłączyć/uruchomić ponownie zdalnie komputer z systemem Windows:

Naciśnij kombinację klawiszy Windows + D, aby zminimalizować wszystkie aktualnie otwarte okna

Naciśnij kombinację klawiszy Alt + F4, aby wywołać menu zasilania systemu Windows. Z tego poziomu możemy wybrać jedną z czterech opcji: Rozłącz (z pulpitem zdalnym), Wyloguj się, Zamknij, Uruchom ponownie

Wybierz opcję, którą chcesz aktywować, a następnie naciśnij enter lub kliknij w przycisk OK.

2. Wykorzystaj skrót klawiszowy Ctrl + Alt + Delete

Drugim prostym sposobem na wyłączenie/ponowne uruchomienie komputera z systemem Windows, do którego podłączeni jesteśmy zdalnie jest wykorzystanie skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + Del. Po jego wywołaniu zobaczymy klasyczne menu do zarządzania systemem. Wśród opcji do wyboru znajdziemy: Zablokuj. Przełącz użytkownika, Wyloguj, Zmień Hasło i Menadżer zadań. W naszym przypadku interesują nas jednak piktogramy znajdujące się w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu w ikonkę włącznika pojawią się nam następujące opcje: Zamknij, Uśpij, Uruchom ponownie.

3. Skorzystaj z Wiersza polecenia

Rozwiązanie numer dwa dedykowane jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników lub wielbicieli tekstowego interfejsu użytkownika. System Windows oferuje bowiem możliwość zdalnego wyłączenia komputera z wykorzystaniem Wiersza poleceń.

Oto, co należy zrobić aby wyłączyć/uruchomić ponownie zdalnie komputer z systemem Windows wykorzystując Wiersz polecenia:

Kliknij w logo Windows na lewym dolnym rogu ekranu, wyszukaj Wiersz Polecenia i kliknij, aby go uruchomić

W Wierszu polecenia należy wpisać następującą komendę - "shutdown /s /t 0", aby wyłączyć komputer lub "shutdown /r /t 0", aby uruchomić ponownie; wprowadzoną komendę należy wywołać klikając klawisz Enter

4. Przyzwyczaj się do PowerShell'a

PowerShell to interpreter poleceń, który w systemie Windows pojawił się już podczas premiery wersji XP. Rozwiązanie to w przyszłości całkowicie zastąpi Wiersz polecenia, którego jest bezpośrednim następcą. Za pomocą PowerShell'a również jesteśmy w stanie wyłączyć/uruchomić ponownie komputer.

Aby to zrobić należy: