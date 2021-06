Jak zdobyć Mityczny Karabin Pulsacyjny w Fortnite [PORADNIK]

Mityczny Karabin Pulsacyjny to nowa broń, która pojawiła się w Fortnite wraz z nadejściem 7 sezonu. Podpowiadamy jak ją zdobyć.

Po uruchomieniu 7 sezonu Fortnite, w grze pojawiły się nowe mityczne bronie. Jedna z nich to Karabin Pulsacyjny, który jest w posiadaniu Doktor Slone. W nagrodę za jej pokonanie, gracz otrzyma dostęp do tej potężnej broni.

Gdzie znaleźć Doktor Slone

Kryjówka Doktor Slone znajduje się w obszarze Corny Complex, na wschód od środka mapy. Po dotarciu na miejsce, musimy znaleźć czerwony, wiejski dom. Pod nim jest przepełniony technologią ukryty obszar, będący schronieniem Doktor Slone.

Kryjówka Doktor Slone znajduje się w obszarze Corny Complex

Jak pokonać Doktor Slone

Walka z bossami w Fortnite nie należy do najłatwiejszych. Przy każdym takim starciu istotna jest cierpliwość oraz odpowiednia taktyka.

Po dotarciu do Corny Complex i odnalezieniu czerwonego domu, należy wejść do środka. Do tajnej bazy Doktor Slone dostaniemy się za pośrednictwem przenośnej toalety, ustawionej w jednym z pomieszczeń. Wystarczy do niej wejść, aby przenieść się pod ziemię.

Do kryjówki Doktor Slone dostaniemy się za pomocą przenośnej toalety źródło: YouTube/By Post

Trzeba tutaj uważać nie tylko na samą przeciwniczkę, ale także na strażników, którzy po nieobecności w 6 sezonie, powrócili do Fortnite. Przed rozpoczęciem walki zadbaj o to, aby mieć przy sobie co najmniej dwie dobre bronie oraz zapas amunicji. Podczas starcia pomocne okażą się także ściany, które możemy zbudować, aby się za nimi ukryć. Najczulszym punktem Doktor Slone jest głowa. Celując z nią, zadamy najwięcej obrażeń. Slone może się teleportować oraz tworzyć swoje klony, co dodatkowo utrudnia walkę.

Doktor Slone może się teleportować oraz tworzyć swoje klony źródło: YouTube/ByPost

Należy pamiętać, że inni gracze także mogli wpaść na pomysł zdobycia broni. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i zwracać uwagę na całe otoczenie.

Mityczny Karabin Pulsacyjny - statystyki obrażeń

Mityczny Karabin Pulsacyjny jest to broń w pełni automatyczna i zadająca wrogom sporo ran.

Obrażenia gracza – 38

Pojemność magazynka – 16

Szybkostrzelność – 4,2

Czas przeładowania – 2,6775 sekundy

