Jak zdobyć darmowe książki na Kindle?

Istnieją tysiące darmowych książek na czytniki ebooków. Musisz tylko wiedzieć, gdzie ich szukać.

Spis treści

Jeżeli posiadasz czytnik ebooków Amazon Kindle możesz w łatwy sposób zaoszczędzić sporo pieniędzy na książkach. Po pierwsze obecnie wydania elektroniczne są tańsze od papierowych wydań. Po drugie nie musisz nawet wychodzić z domu, aby kupić i pobrać najnowszą książkę na Twój czytnik. W końcu możesz także kupić książkę przedpremierowo, a pojawi się ona na Twoim Kindle'u, kiedy tylko zostanie wydana.

Źródło: techadvisor

Czytniki ebooków to świetna sprawa. Jeżeli posiadasz już Kindle'a lub inny czytnik z pewnością znasz jego zalety. Jeżeli jeszcze waha się nad zakupem gorąco do niego zachęcamy. Czytnik ebooków pozwoli Ci na przechowywanie tysiąca książek w jednym małym urządzeniu. Obsługa urządzenia nie jest skomplikowana, a nawet jeżeli uwielbiasz czytać drukowane książki docenisz możliwość czytania w nocy, jeżeli zdecydujesz się na zakup czytnika z podświetleniem. Dodatkowo wszystkie Twoje książki będą synchronizowane z chmurą przy użyciu sieci Wi-Fi, a sam czytnik wymaga ładowania co około dwa tygodnie.

Kolejną zaletą czytników książek elektronicznych jest możliwość zdobycia wielu książek za darmo. Musisz jedynie wiedzieć, gdzie ich szukać. Jest jednak jeden haczyk. Większość z nich została napisana w języku angielskim. Jeżeli Ci to nie przeszkadza, albo chcesz nauczyć się lepiej języka i nowego słownictwa czytaj dalej.

W tym artykule wskazujemy Ci kilka portali, na których znajdziesz bezpłatne książki, które możesz legalnie ściągnąć z internetu i wgrać na Twój czytnik ebooków.

Polskie księgarnie internetowe

Pierwszym krokiem, jaki podejmiesz, aby pobrać darmowe ebooki na Twój czytnik z pewnością będzie odwiedzenie stron popularnych księgarni internetowych. To słuszne podejście, ale prawdopodobnie się rozczarujesz. Większość znanych księgarni oferuje zakładkę z darmowymi ebook'ami, ale zapewne nie znajdziesz tam nic ciekawego. Księgarnią zależy, aby posiadać w swoich zbiorach darmowe książki, abyś mógł przetestować wszystkie funkcje portalu takie, jak np. bezpośrednia wysyłka na czytnik ebooków. Mimo wszystko warto prze klikać strony poszczególnych księgarni, ponieważ może się okazać, że znajdują się tam czasami ciekawe książki.

IPN

Instytut Pamięci Narodowej również posiada zbiór bezpłatnych materiałów dostępnych na czytniki elektroniczne. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej znajdziemy sporo publikacji specjalistycznych, do których przeczytania i zrozumienia potrzebna jest szeroka wiedza historyczna. Pomimo tego na stronach da się znaleźć ciekawe artykuły, które pozwalają na znaczne pogłębienie naszej wiedzy. Zdarza się, że niektóre materiały publikowane są jedynie w PDF, ale większość z nich udostępniana jest także w EPUB i MOBI.

Wikiźródła

Kolejnym miejscem, gdzie możemy znaleźć darmowe publikacje i książki w języku polskim są Wikiźródła. To spora baza tekstów, która w przeważającej większości znajdują się w domenie publicznej. Co ciekawe znajdziemy tu dużo ciekawych utworów sprzed lat oraz ważnych dokumentów.

Cenimy Wikiźródła za wierne odwzorowanie książek. Jeżeli czytasz utwór z lata 20 ubiegłego wieku będziesz czytał go w oryginalnym wydaniu. Nie ułatwia to z pewnością lektury, ale nadaje jej ciekawy wymiar.

Wolne Lektury

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Wolnych Lektur. To chyba najważniejszy polskojęzyczny portal, na którym znajdziesz darmowe książki i teksty z domeny publicznej. Portal prowadzony jest przez Fundacje Nowoczesna Polska. Jak sama nazwa wskazuje w Wolnych Lekturach znajdziesz praktycznie wszystkie książki, które omawiane są na lekcjach języka polskiego w szkole. Dzięki ich dostępności w internecie nie musisz już chodzić do biblioteki.

Project Gutenberg

Project Gutenberg oferuje w swoich zbiorach ponad 59 tysięcy książek (jeszcze na początku 2019 roku było to 57 245 książek) w formie elektronicznej, które możesz pobrać w wielu popularnych formatach, dzięki czemu nie napotkasz problemów z kompatybilnością. Musimy ostudzić jednak trochę Twój entuzjazm. Nie znajdziesz tutaj żadnych nowych wydań i nie dzieje się to bez powodu - wszystkie tytuły dostępne w ramach Project Gutenberg są w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do nich wygasły lub ponieważ posiadacz praw autorskich do danej ksiąski przekazał organizatorom projektu pozwolenie na bezpłatny dostęp do dzieła.

Na stronach Project Gutenberg znajdziesz mnóstwo wspaniałych książek takich, jak Piotruś Pan, Studium w szkarłacie, Dracula, Ania z zielonego wzgórza i wiele wiele innych. Co ciekawe Project Gutenberg dostarcza także pewnie treści w 49 innych językach.

Aby umieścić książki z Project Gutenberg na swoim czytniku wystarczy, że pobierzesz książkę w odpowiednim formacie (MOBI dla Kindle, EPUB dla większości innych czytników), podłączysz czytnik książek elektronicznych do swojego komputera przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu (najczęściej microUSB - USB-A) i przeciągniesz książkę do katalogu znajdującego się w pamięci masowej czytnika ebooków.

Pamiętaj jednak o jednej ważnej rzeczy - Jeżeli pobierasz książki spoza terytorium Stanów Zjednoczonych może się okazać, że nie jest to w pełni zgodne z lokalnym prawem. Project Gutenberg to inicjatywa z USA i wszystkie książki, które umieszczone zostały w usłudze znajdują się w Stanach Zjednoczonych w domenie publicznej. Nie oznacza to jednak, że w Polsce również prawa autorskie do danego utworu wygasły.

Udostępniaj książki Kindle wsród znajomych

Podczas, gdy Amazon nie chwali się tą możliwością niektóre książki, które zostały zakupione w Kindle Store można wypożyczyć znajomym. To dobry sposób na tanie lub nawet darmowe czytanie. Wszystko zależy od tego, ilu posiadasz znajomych, którzy używają Kindle'a i lubi ten sam gatunek książek co ty.

Aby pożyczyć książki z Kindle Store zaloguj się do usługi na stronie Amazon.com i otwórz rozwijane menu Account & Lists, znajdujące się w prawym górnym rogu strony głównej Amazon. Wybierz swoją zawartość i urządzenia. Powinieneś zobaczyć listę wszystkich książek Kindle, które kiedykolwiek kupiłeś. Obok tytułu każdej książki, zauważysz szary kwadrat z trzema kropkami na nim. Kliknij go, a pojawi się lista wszystkich opcji dla tego tytułu. Jeśli Loan this title znajduje się na liście jesteś na dobrej drodze. Kliknięcie go przeniesie Cię na stronę, która pozwoli Ci wysłać książkę do wybranego przez Ciebie znajomego za pomocą adresu e-mail. Książki Kindle można wypożyczyć na okres 14 dni, w którym to czasie nie będziesz miał dostępu do tytułu, tak jakbyś wypożyczył tradycyjną książkę.

Udostępniaj książki Kindle wśród rodziny

Jeżeli nie jesteś jedynym użytkownikiem czytnika ebooków Kindle w rodzinie masz szczęście - Amazon pozwala maksymalnie dwóm dorosłym na rodzinę, aby dzielić się swoimi ebookami pomiędzy sobą. Jeżeli więc Twój partner kupi sobie książkę w sklepie Kindle Store, a Ty też będziesz chciał ją przeczytać nie ma najmniejszego problemu. Aby móc dzielić się książkami pomiędzy sobą musisz skonfigurować bibliotekę rodzinną na stronie Amazonu.

Open Library

Open Library to jeden z projektów Internet Archive. Biblioteka zapewnia dostęp do ponad miliona bezpłatnych ebooków. Co ciekawe w zbiorach znajdziesz nie tylko stare książki. W usłudze umieszczono również bestsellerowe powieści Stephena Kinga, Tom'a Clancy oraz wiele innych. Nie brakuje również tekstów akademickich oraz sporej ilości starych księgozbiorów historycznych. Open Library to potężna kopalnia wiedzy. Ponieważ celem Open Library jest "udostępnienie wszystkich opublikowanych dzieł ludzkości wszystkim na świecie", prawdopodobnie znajdziesz tu to, czego szukasz.

W zależności od tytułu, książki mogą być pobierane lub wypożyczane. Pierwsza grupa składa się głównie z klasyków domeny publicznej. Dużą część tej ostatniej stanowi popularna współczesna literatura piękna. We wszystkich przypadkach książki są skanowane z kopii papierowych, co może rodzić pytania prawne w zależności od miejsca zamieszkania. Otwarta Biblioteka jest tego świadoma, ponieważ stwierdza to w swoim zastrzeżeniu licencyjnym: "Mogą istnieć problemy związane z prawami do niektórych materiałów oraz w niektórych jurysdykcjach". Przed pobraniem któregokolwiek z tych tytułów należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi uczciwego użytkowania.

W samym sercu Open Library znajduje się jednak katalog biblioteki kierowanej przez społeczność. W istocie, ma znacznie więcej rekordów niż książek - obecnie ponad 20 milionów - ponieważ wiele książek nie jest jeszcze dostępnych w formie cyfrowej. Dla rekordów, które są powiązane z ebookami, wymieniono wiele wydań (na przykład James Joyce's Ulysses jest oferowany w 184 wydaniach), każde z własnym katalogiem do pobrania.

Aby wyszukać książkę, upewnij się, że tylko eBooki są zaznaczone i wpisz tytuł lub autora. W zależności od tytułu książki można czytać online lub pobierać w różnych formatach, takich jak PDF, zwykły tekst, EPUB i MOBI. Pobrany plik należy wgrać na Twój czytnik ebooków.

Smashwords

Jeżeli nie lubisz czytać tego, co wszyscy powinieneś zajrzeć na Smashwords. Pozornie bezpłatna platforma wydawnicza i dystrybucyjna dla autorów niezależnych, zapewnia czytelnikom dostęp do ponad 500 000 tytułów, z których około 80 300 jest dostępnych bezpłatnie.

Książki organizowane są według kategorii: fikcji, literatury faktu, eseju, sztuk teatralnych, scenariuszy i poezji. Aby dostać się do oferty gratis, wybierz Free z pasków filtrujących na górze strony, a następnie wybierz gatunek, aby rozpocząć odkrywanie nowych tytułów. Książki można czytać online lub pobierać w różnych formatach zgodnych z Kindle. Warto również zauważyć, że Smashwords wydaje książki w językach i dialektach poza amerykańskim angielskim, a informacje te znajdują się w opisie każdej książki.

Goodreads

Biorąc pod uwagę fakt, że Amazon jest właścicielem Goodreads, nie jest to szokujące, że detalista zapewnia bezpośredni link do swojego sklepu dla każdego tytułu na swojej stronie internetowej. Ale być może nie wiesz, że oferuje również bezpośrednie pobieranie ebooków. Istnieje około 2500 z nich, z których wiele jest darmowych. Nie ma tu zbyt wielu popularnych tytułów, ale jest kilka interesujących, w tym kilka książek z serii James Potter - sequel fan-fiction osadzonym w uniwersum Harry'ego Pottera.

Dostępne darmowe książki można rozpoznać po przycisku pod sekcją Get a Copy. Niestety, ale znalezienie ich wśród wielu tysięcy tytułów na Goodreads to jak szukanie igły w stogu siana. Na szczęście możesz znaleźć wszystkie dostępne ebooki tutaj.

Kiedy znajdziesz interesującą Cię książkę, kliknij odpowiedni link, aby pobrać ją na swój komputer. Stamtąd możesz zgrać ją na swój czytnik.

Manybooks

Na platformie istnieje ponad 50.000 darmowych ebooków, od tytułów należących do domeny publicznej po oferty niezależnych i mniej znanych współczesnych autorów.

Strona posiada łatwy w nawigacji, kafelkowy interfejs, który pozwala na poznanie kilkunastu popularnych gatunków. Dostępny jest również regularnie aktualizowany "wybór redaktora", wybór książek i dział z popularnymi tytułami. Jeśli jesteś przytłoczony tymi opcjami, zacznij od "Ultimate Guide to Our Most Popular Free eBooks", który oferuje szczegółowy przegląd klasycznych książek w domenie publicznej według gatunków, w tym takich ulubionych jak Jane Eyre, The Adventures of Sherlock Holmes i War of the Worlds.

Każdy zapis książki zawiera szczegóły publikacji, streszczenie fabuły i wyciąg z tekstu. Są one dostępne dla każdego, ale aby pobrać książkę, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Po kliknięciu linku do pobrania, wystarczy wybrać odpowiedni format, który Manybooks zapisze jako preferowaną opcję w profilu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś podczas rejestracji.

DigiLibraries.com

DigiLibraries jest katalogiem książek online, który może pochwalić się około 30 000 ebooków w formatach kompatybilnych z czytnikami Kindle, a wszystkie są bezpłatne. Książki są podzielone na dziesiątki kategorii i podkategorii.

Strona nie nie jest ani nowoczesna, ani ładna, ale wszystko jest przejrzyste. Możesz wybrać z listy gatunków w lewym pasku bocznym, z których większość otwiera się na wybór podgatunków. Redaktorskie wybory popularnych i nowych ebooków są wyraźnie wyświetlane w centrum strony głównej ze zdjęciami okładek.

Każdy zapis książki zawiera fragment tekstu i trzy formaty do pobrania: ePub, PDF i Mobi. Strona ogranicza się do 50 plików do pobrania dziennie, ale nie stanowi to najmniejszego problemu.