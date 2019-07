Jak zidentyfikować poszczególne modele iPhone'a?

Nie jesteś pewien, jakiego iPhone'a posiadasz? Widziałeś na mieście model, który Ci się spodobał, ale nie wiesz, jak się nazywa? Przedstawiamy, jak zidentyfikować iPhone'a przy pomocy numerów lub w oparciu o konstrukcję urządzenie

iPhone pojawił się na rynku juz ponad 12 lat temu. Pierwszy model został zaprezentowany na początku 2007 roku, a do sprzedaży trafił 29 czerwca 2007 roku. Na przestrzeni ostatnich lat Apple zaprezentowało aż 21 modeli w różnych konfiguracjach i wersjach kolorystycznych.

Źródło: macworld

Na dodatek sprawy nie ułatwia fakt, że część iPhone'ów wygląda bardzo podobnie, a modele z literką s na końcu są praktycznie identyczne, jak poprzednie wcielenie. Wszystko to sprawia, że identyfikacja modelu iPhone'a może przysporzyć użytkownikowi znacznych problemów.

Najprostszym sposobem na identyfikację modelu iPhone'a jest sprawdzenie numeru modelu zaczynającego się od literki A umieszczonej z tyłu obudowy, ale Apple nie nanosi tych oznaczeń na najnowszych modelach, a w starszych czasami ze względu na mikroskopijne wymiary mogą one być nieczytelne. Kolejną możliwością jest sprawdzenie Ustawień telefonów lub konstrukcji obudowy.

W poniższym poradniku przedstawiamy wszystkie możliwości identyfikacji poszczególnych modeli iPhone'a.

Oznaczenie modelu na tylnej części obudowy

Najprostszym sposobem na identyfikacje modelu iPhone'a jest sprawdzenie numeru identyfikacyjnego wydrukowanego na tylnej obudowie. Jest to ciąg zaczynający się od litery A, po której umieszczono cztery liczby. Przykładowe oznaczenia to A1203 lub A1634. Ważną - iPhone'y z 2017 roku i nowsze (od modelu 8 i 8 Plus) nie posiadają naniesionego na obudowę numeru identyfikacyjnego. W przypadku nowszych modeli należy przejść do kolejnego kroku i sprawdzić numer modelu w Ustawieniach.

Źródło: macworld

Samo odnalezienie numeru nie jest łatwe, ponieważ jest on naprawdę mikroskopijnych rozmiarów. Może przydać się lupa lub okulary korekcyjne. Sam numer modelu zaczynający się od litery A nie daje od razu informacji, z jakim modelem iPhone'a mamy styczność. Poniżej umieszczamy listę z numerami modelu każdego iPhone'a. Przy niektórych modelach znajduje się więcej niż jeden numer modelu - wszystko zależy od dystrybucji danego modelu i odnosi się do modemu znajdującego się w środku urządzenia.

A1203: Oryginalny iPhone

A1241: iPhone 3G

A1303: iPhone 3GS

A1332, A1349: iPhone 4

A1387: iPhone 4S

A1428, A1429: iPhone 5

A1456, A1507, A1526, A1529 lub A1532: iPhone 5c

A1453, A1457, A1528, A1530 lub A1533: iPhone 5s

A1549, A1586 or A1589: iPhone 6

A1522, A1524 or A1593: iPhone 6 Plus

A1633 lub A1688: iPhone 6s

A1634 lub A1687: iPhone 6s Plus

A1723, A1662 lub A1724: iPhone SE

A1660, A1778 lub A1779: iPhone 7

A1661, A1784 lub A1785: iPhone 7 Plus

A1863, A1905 lub A1906: iPhone 8

A1864, A1897 lub A1898: iPhone 8 Plus

A1865, A1901 lub A1902: iPhone X

A1984, A2105, A2106 lub A2108: iPhone XR

A1920, A2097, A2098 lub A2100: iPhone XS

A1921, A2101, A2102 lub A2104: iPhone XS Max

Informacja w Ustawieniach systemu iOS

To kolejna prosta metoda. Wystarczy otworzyć Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.... Na górze umieszczono kilka wpisów takich, jak między innymi Nazwa modelu, Numer modelu oraz Numer seryjny danego urządzenia. Nieco niżej znajduje się także informacja o wersji pojemnościowej konkretnego egzemplarza.

Co ciekawe poniżej znajdziemy Numer modelu, który zaczyna się od litery M - w naszym przypadku MRT92ZD/A. Domyślnie pierwsza litera to M. W przypadku, gdy urządzenie pochodzi z wymiany gwarancyjnej zamiast M powinna znajdować się litera N. Po dotknięciu tego oznaczenia wyświetlony zostanie normalny numer modelu, który można znaleźć na tylnej obudowie starszych modeli - w naszym przypadku A1897.

Oba Numery modelu mają inne funkcje i są w stanie dostarczyć użytkownikowi innych informacji. Numer modelu, który jest dłuższy i zaczyna się od litery M lub N zawiera informacje takie, jak nazwa modelu, wersja pojemnościowa, wersja kolorystyczna oraz rynek, na który dany egzemplarz został wyprodukowany. Pełną listę numerów łatwo znaleźć w Google.

Na przykładzie naszego iPhone'a MRT92 oznacza, że korzystamy z 64 GB iPhone'a 8 Plus w kolorze Product Red. Końcówka ZD/A oznacza dystrybucję europejską (Francja, Niemcy, Holadnia).

Innym przykładem może być oznaczenie MN8X2PM/A, które po rozszyfrowaniu przynależy do czarnego (black) iPhone'a 7 w wersji 32 GB z polskiej dystrybucji.

Numer modelu zaczynający się od litery A nie jest w stanie udzielić użytkownikowi tak dokładnych danych. informuje on jedynie o modelu urządzenia. Jego rozkodowanie nie pozwoli na uzyskanie informacji o kolorze, pojemności, ani kraju dystrybucji urządzenia.

W przypadku próby identyfikacji uszkodzonego iPhone'a, który nie posiada wygrawerowanego Numeru numeru na obudowie, a użytkownik nie posiada oryginalnego opakowania należy przejść do kolejnego punktu naszego poradnika.

Identyfikacja iPhone'a na podstawie wyglądu

Jeżeli z jakiegoś powodu opisane powyżej metody nie działają przedstawiamy ostatni sposób na identyfikację iPhone'a. Ze względu na drobne różnice w konstrukcji można odróżnić wizualnie każdy model iPhone'a. Trzeba jedynie wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Porównanie iPhone'a z naszym poradnikiem pozwoli użytkownikowi na szybką identyfikację.

Oryginalny iPhone

Źródło: Apple

Z identyfikacją tego iPhone'a raczej nie będzie problemu. Wprowadzony na rynek w 2007 roku oryginalny iPhone posiada oznaczenie A1203. Odróżnia się tyłem wykonanym częściowo ze srebrnego aluminum, a częściowo z plastiku. W górnej części obudowy znajduje się slot na kartę sim, włącznik oraz gniazdo Jack. Na dole umieszczono złącze 30 pinowe. Urządzenie jest bardzo małe - ekran ma zaledwie 3,5 cala.

iPhone 3G i 3GS

iPhone 3GS Źródło: Apple

iPhone 3G został wprowadzony do sprzedaży w 2008 roku, a model 3GS w 2009. Oznaczenie modelu 3G to A1324 i A1241, a modelu 3GS to A1325 i A1303. iPhone 3G sprzedawany był w wersji 8 GB oraz 16 GB, a model 3GS również z 32 GB. Oba urządzenia są do siebie bardzo podobne, dlatego trzeba zwracać uwagę na detale. Pokrywa tylna modelu 3G wykonana jest z plastiku, a napisy są mniej błyszczące od logo. W przypadku nowszego 3GS'a napisy na tylnej obudowie są tak samo błyszczące, jak logo Apple, ale najłatwiej rozpoznać urządzenia po dodatkowej literce S na obudowie nowszego 3GS'a. Dodatkowo iPhone 3G nie występował w białej wersji kolorystycznej.

iPhone 4 i 4s

iPhone 4s Źródło: Apple

iPhone 4 i 4s to kolejne dwa modele, które trudno odróżnić. iPhone 4 został wprowadzony do sprzedaży w 2010 roku, a odświeżony model 4s w 2011 roku. Starsze urządzenie sprzedawano w wersjach z 8 GB, 16 GB oraz 32 GB pamięci, a 4s'a również w konfiguracji 64 GB. Zarówno model 4, jak i 4s występował w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz białej. Oba urządzenia wykonano ze szkła dzielonego aluminiową ramką.

Numer modelu iPhone'a 4 to A1349 lub A1332, a iPhone'a 4 A1431 lub A1387.

Aby odróżnić iPhone'a 4 od 4s należy spojrzeć na lewy bok. iPhone 4 posiada jedno przecięcie, które jest anteną, a model 4s posiada dodatkowe przecięcie w górnej części koło przycisku do zasilania. iPhone 4 występował również w wersji CDMA, która nie posiada tacki na kartę SIM. Niestety iPhone 4s nie posiada z tyłu dodatkowej literki S.

iPhone 5

Źródło: Apple

iPhone 5 został zaprezentowany w 2012 roku. Urządzenie wyróżniało się nowym designem oraz dwoma wersjami kolorystycznymi - białą oraz czarną. Numer modelu to A1428, A1429 lub A1442. Telefon występował w wersji z 16 GB, 32 GB lub 64 GB pamięci masowej. Urządzenie z tyłu wykonane jest z aluminum przedzielonego szkłem na górze i dole. Czarna wersja kolorystyczna jest charakterystyczna dla modelu 5. Generacja ta posiada również inną lampę błyskową od modeli 5s i SE.

iPhone 5s

iPhone 5s wygląda niemal identycznie, jak iPhone 5, ale dzięki zauważalnym różnicą trudno go z nim pomylić. Telefon został wprowadzony na rynek w 2013 roku. Produkowano egzemplarze z 16 GB, 32 GB lub 64 GB pamięci. Numer modelu to A1453, A1457, A1518, A1528, A1530 oraz A1533. Telefon sprzedawano w trzech wersjach kolorystycznych - Space Gray, Srebrnym oraz Złotym. Tylko kolor srebrny jest taki sam, jak w modelu 5. Dodatkowo iPhone 5s posiada z przodu czytnik linii papilarnych Touch ID, którego brakuje w modelu 5. Z tyłu obudowy umieszczono lampę błyskową True Tone.

iPhone 5c

Źródło: Apple

iPhone 5c został wprowadzony do sprzedaży razem z modelem 5s w 2013 roku. W rzeczywistości był to iPhone 5 w innej obudowie. Model ten bardzo łatwo odróżnić za sprawą plastikowej kolorowej obudowy. Plecki są wykonane z plastiku i posiadają zaokrąglone rogi. Brakuje czytnika linii papilarnych Touch ID i lampy True Tone. Urządzenie sprzedawano w wielu kolorach - białym, niebieskim, różowym, zielonym i żółtym w pojemnościach 8 GB, 16 GB oraz 32 GB. Numer modelu to A1456, A1507, A1516, A1529 lub A1532.

iPhone 6 i 6s

iPhone 6

iPhone 6 i 6s to kolejne bliźniaczo podobne do siebie konstrukcje. iPhone 6 został wprowadzony na rynek w 2014 roku. Do wyboru były wersje z 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB pamięci masowej. Telefon sprzedawany był w trzech wersjach kolorystycznych - Space Gray, Srebrny oraz Złoty. Numer modelu to A1549, A1586 lub A1589. iPhone 6s został zaprezentowany w 2015 roku. Użytkownicy mogli kupić urządzenie z z 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB pamięci masowej. Pojawił się nowy kolor - Rose Gold. Numer modelu iPhone'a 6s to A1633, A1688 i A1700.

iPhone 6 i jego następca to pierwsze modele z zupełnie nowym wyglądem. Na pleckach umieszczono wystający aparat i całkowicie zrezygnowano ze szkła. Cała konstrukcja stała się bardziej okrągła, a telefon urósł - ekran ma przekątną 4,7 cala. Przycisk zasilania przeniesiono na prawy bok.

iPhone 6s jest cięższy do modelu 6, posiada ekran 3D Touch oraz literkę S na pleckach.

iPhone 6s Plus otrzyma aktualizację do iOS 13, a iPhone 6 Plus nie.

iPhone 6 Plus i 6s Plus

iPhone 6 Plus Źródło: Apple

iPhone 6 Plus i 6s Plus są bardzo podobne do mniejszych modeli 6 i 6s. Główne różnice to większe wymiary spowodowane umieszczeniem ekranu o przekątnej 5,5 cala. iPhone 6 Plus zadebiutował w 2014 roku, a 6s Plus w 2015 roku. Numer modelu iPhone'a 6 Plus to A1522, A1524 lub A1593, a 6s Plus to A1634, A1687 lub A1699. Oba urządzenia dostępne były w konfiguracjach z 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB pamięci masowej. iPhone 6s Plus dostępny był także w kolorze Rose Gold. Z tyłu modelu 6s znajduje się symbol litery S.

iPhone 6s Plus otrzyma aktualizację do iOS 13, a iPhone 6 Plus nie.

iPhone SE

iPhone SE Źródło: Apple

iPhone SE został niespodziewanie zapowiedziany w pierwszej połowie 2016 roku. Urządzenie to stworzono dla użytkowników, którzy pragnęli małego iPhone'a, a nowe modele były dla nich za duże. iPhone SE oferuje podzespoły znane z modelu 6s zamknięte w obudowie iPhone'a 5s, dzięki czemu bardzo trudno odróżnić od siebie te modele. Numer modelu iPhone'a SE to A1723, A1662 lub A1724. Urządzenie dostępne było w wersjach z 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB pamięci masowej. Model SE występował w kolorze Rose Gold, który niedostępny jest w modelu 5s. Dodatkowo na pleckach SE wygrawerowano litery SE.

iPhone 7

iPhone 7 Źródło: Apple

iPhone 7 z przodu jest bardzo podobny do modeli 6s i 6. Przeprojektowano jednak tył i obiektyw aparatu. Obudowa jest cieńsza i nie ma już widocznych anten na pleckach. Zabrakło gniazda słuchawkowego Jack. Urządzenie wprowadzono na rynek w 2016 roku w aż sześciu wersjach kolorystycznych - Czarnym, Onyx, Złotym, Różowe złoto, Srebrnym oraz Product(RED). Dostępne wersję pamięciowe to 32 GB, 128 GB lub 256 GB. Numer modelu to A1660, A1778 lub A1779 (Japonia).

iPhone 7 jest bardzo podobny do nowszego modelu 8, ale ze względu na wsparcie dla bezprzewodowego ładowania iPhone 8 posiada szklane plecki.

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus Źródło: Apple

Nikogo nie zdziwi, że iPhone 7 Plus jest bardzo podobny do mniejszego modelu 7, ale różnic jest więcej, niż pomiędzy modelami 6/6s, a ich wersjami z Plusem. iPhone 7 Plus pojawił się w 2016 roku razem z modelem 7. Występował w sześciu wersjach kolorystycznych - Czarnym, Onyx, Złotym, Różowe złoto, Srebrnym oraz (PRODUCT)RED i z 32 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Na pokładzie nie ma złącza Jack, ale na tylnej obudowie znalazło się miejsce dla dwóch obiektywów. Apple zastosowało także 1 GB pamięci operacyjnej więcej, niż w modelu 7. Numer modelu to A1661, A1784 lub A1785 (Japonia).

Również i tym razem model 7 Plus jest bardzo podobny do iPhone'a 8 Plus.

iPhone 8

iPhone 8 Źródło: Apple

iPhone 8 zadebiutował niespełna dwa lata w 2017 roku. Razem z modelem 8 Plus to ostatnie telefony Apple z klasycznym przyciskiem Home oraz Touch ID. Numer modelu to A1863, A1905 lub A1906 (Japonia). Dostępne są następujące wersje kolorystyczne - Złoty, Srebrny, Gwiezdna szarość (PRODUCT)RED. Urządzenie dostępne jest w wersji z 64 GB lub 256 GB pamięci masowej. iPhone 8 jest bardzo podobny do modelu 7, ale różni się z tyłu. Nowszy iPhone posiada szklane plecki i nowy złoty kolor. Nie posiada także Numeru modelu wygrawerowanego na pleckach.

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus Źródło: Apple

iPhone 8 Plus zadebiutował razem z modelem 8. Podobnie, jak 7 Plus posiada dodatkowy obiektyw na pleckach i 1 GB pamięci operacyjnej więcej. Od iPhone'a 7 Plus odróżnia się szklanymi pleckami oraz nieco innymi wersjami kolorystycznymi. Model ten pojawił się w sprzedaży w 2017 roku. Dostępny był w kolorze Złotym, Srebrnym, Gwiezdnej szarości oraz (PRODUCT)RED. Urządzenie dostępne jest w wersji z 64 GB lub 256 GB pamięci masowej. Numer modelu to A1864, A1897 lub A1898 (Japonia).

iPhone X

iPhone X Źródło: Apple

iPhone X kompletnie zrewolucjonizował wygląd i sposób obsługi iPhone'a. Nowego modelu nie można było pomylić z żadnym innym dopóki na rynku nie pojawił się Xs, Xs Max oraz tańszy Xr. iPhone X nie posiada przycisku Home, a ekran zajmuje prawie cały panel przedni. Na górze znalazło się miejsca dla widocznego wycięcia w ekranie. Z tyłu umieszczono dwie pionowe kamery. Urządzenie wprowadzono na rynek wraz z modelami 8 i 8 Plus w 2017 roku. Numer modelu to A1865, A1901 lub A1902 (Japonia). Dostępne były dwie wersje pojemnościowe - 64 GB oraz 256 GB. Urządzenie można było zakupić w dwóch wersjach kolorystycznych - Space Gray oraz Srebrnym. W obu przypadkach front jest czarny.

iPhone Xr

iPhone Xr Źródło: Apple

iPhone Xr jest tańszym modelem Xs i oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych - Czarny, Biały, Niebieski, Żółty, Koralowy i (PRODUCT)RED. Numer modelu to A1984, A2105, A2106 (Japonia) lub A2108 (Chiny kontynentalne). Telefon sprzedawany jest w wersji z 64 GB, 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Xr posiada większe ramki okalające ekran niż inne modele z serii X. Na dodatek żaden model nie występuje w tylu wersjach kolorystycznych. Jako jedyny iPhone X posiada pojedynczy obiektyw na pleckach. Model ten zadebiutował w 2018 roku wraz z iPhone'm Xs oraz Xs Max.

iPhone Xs

iPhone Xs Źródło: Apple

W tym przypadku sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ iPhone Xs wygląda identycznie, jak model X. Nowy model zadebiutował w 2018 roku. Dostępny jest w wersji z 64 GB, 256 GB oraz 512 GB pamięci masowej. Pojawił się również nowy kolor - złoty. Inne ulepszenia konstrukcji nie są widoczne dla użytkownika. Szkło wzmocniono, a urządzenie posiada certyfikat IP68 zamiast IP67. Numer modelu to: A1920, A2097, A2098 (Japonia) lub A2100 (Chiny kontynentalne).

iPhone Xs Max

iPhone Xs Max Źródło: Apple

iPhone Xs Max wygląda identycznie, jak iPhone Xs, ale jest od niego sporo większy. Urządzenie jest większe również od iPhone'a Xr. Ekran ma przekątną 6,5 cala. To obecnie jedyny tak duży model z serii X. Urządzenie sprzedawane jest od 2018 roku. Na rynku znajdziemy trzy wersje kolorystyczne - Srebrną, Gwiezdną szarość oraz Złotą. iPhone Xs Max dostępny jest z 64 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Numer modelu to A1921, A2101, A2102 (Japonia) i A2104 (Chiny kontynentalne).