Jak zmienić dpi myszki? [PORADNIK]

Praktycznie wszystko, co podpinasz do PC-ta, może działać szybciej. Procesor, karta graficzna, dysk, myszka. I to właśnie na tej ostatniej się skupimy.

Jeśli chcesz, aby prędkość działania myszki (czyli szybkość przesuwania się wskaźnika po ekranie, ruchów w grach itp.) można było regulować, wówczas warto kupić myszkę z wysoką wartością dpi. Czym jest dpi? To skrótowiec od dots per inch – jest to liczba punktów obrazu przypadająca na cal. Te mające kolosalne dpi (np. 16 000) to myszki gamingowe, przeznaczone przede wszystkim dla e-sportu. Jednak i myszki biurowe mają swoje opcje regulacji, dzięki czemu można komfortowo dopasować szybkość przesuwu do indywidualnych preferencji.

Zmiany dpi w systemie Windows 10

Myszki są często wyposażone w przycisk, który pozwala zmieniać dpi w locie. Zazwyczaj skacze o konkretne ilości, np. 200 dpi. Przykładowo - mamy domyślnie 400 dpi, naciśnięcie przycisku zwiększa je do 600 dpi, kolejne do 800 itd. Co jednak, jeśli proponowane ustawienia domyślne nie są satysfakcjonujące i wydaje Ci się, że myszka działa zbyt wolno lub zbyt szybko? Wówczas z pomocą przychodzi sam Windows 10. Wejdź w Ustawienia, a następnie do działu Urządzenia i wybierz Mysz.

Za pomocą suwaka możesz ustawić prędkość myszki. W lewo - zmniejszasz, w prawo - zwiększasz. Możesz także wybrać w ustawieniach poniżej akcję, jaką wykona przewinięcie kółka myszki oraz - również za pomocą suwaka - ile wierszy na raz ma być przewijanych przy jednym ruchu kółka. Zauważ, że to nie wszystkie ustawienia - po prawej stronie masz Dodatkowe opcje myszy.

Tu możesz dodatkowo zwiększyć szybkość działania takich elementów, jak szybkość i widoczność wskaźnika, działanie kółka, wskaźników, efekty itp. Wszystkie zmiany zatwierdzasz poprzez kliknięcie przycisku Zastosuj, a następnie OK.

Zmiany dpi w oprogramowaniu producenta

Jeśli kupujesz myszkę gamingową lub jedną z droższych myszek biurowych, wówczas jest do niej zapewne dołączone oprogramowanie producenta. W nim również znajdują się ustawienia dpi. Są one zazwyczaj znacznie bardziej rozbudowane, niż w przypadku ustawień udostępnianych przez system. Ponieważ każdy producent ma inny interfejs, jednej, uniwersalnej porady zrobić się nie da. Mogę tylko doradzić, aby w dedykowanym oprogramowaniu poszukać sekcji z DPI w nazwie i tam dokonać właściwych zmian.