Jak zmienić kanał w routerze, aby otrzymać jak najszybsze Wi-Fi?

jeśli Twoje Wi-fi jest wolne lub działa niestabilnie możesz wypróbować zmiany kanału, który jest używany. Zajmie Ci to tylko kilka minut. Pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Co prawda zmiana kanału w routerze nie jest tak prosta, jak zmiana kanału w telewizorze, ale możesz zmienić aktualnie używany kanał Wi-Fi, aby uniknąć zakłóceń od sąsiednich sieci. To szczególnie przydatne rozwiązanie, gdy mieszkasz w bloku, a w pobliżu jest co najmniej kilka sieci Wi-Fi.

Źródło: pcworld.com

Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale router poza wykorzystywaniem częstotliwości 2,4 GHz dla sieci 802.11n i 5 GHz dla sieci 802.11ac i 802.11n posiada również możliwość wyboru kanału dla każdej z częstotliwości. Zasadniczo większość nowych routerów posiada możliwość wyboru jednego z wielu kanałów, której możesz dokonać podczas początkowej konfiguracji. Bardziej zaawansowane urządzenia są w stanie same wybrać odpowiedni kanał na podstawie przeskanowania okolicznych sieci Wi-Fi.

Najlepszym kanałem Wi-Fi z jakiego możesz skorzystać jest ten, który nie jest używany przez żadną z sąsiednich sieci bezprzewodowych. Ręczne przełączenie na kanał, który nie jest używany w pobliżu lub jest używany przez mniejszą liczbę sieci powinien w znaczący sposób poprawić jakość Twojej sieci Wi-Fi.

Pokażemy Ci, jak rozpoznać, które kanały są najbardziej zatłoczone oraz jak zmienić kanał w Twoim routerze bezprzewodowym.

Router to urządzenie, które będziesz użytkował przez wiele lat. Na dodatek zapewne nie będziesz poświęcał mu znaczącej uwagi poza przeprowadzeniem konfiguracji początkowej oraz w przypadku wystąpienia ewentualnej usterki. Być może Twoi sąsiedzi w międzyczasie zmienili router i korzysta on teraz z tego samego kanału co Twoje urządzenie. Niektóre urządzenia potrafią automatyczne zmieniać kanał wedle własnych potrzeb, ale nie jest to standardowa funkcja.

Gdy wiele sieci Wi-Fi nakłada się na siebie powoduje to pojawienie się wielu zakłóceń, co bezpośrednio przyczynia się do spadku szybkości transferu. Oznacza to, że strony internetowe będą ładować się dłużej, a filmy odtwarzane z sieci mogą się zacinać.

Jeżeli mieszkasz w domu i posiadasz problemy z szybkością, zasięgiem lub stabilnością Twojej domowej sieci Wi-Fi problem leży prawdopodobnie gdzie indziej. Na dużej powierzchni twoim problemem jest zapewne brak zasięgu. Aby go zniwelować możesz skorzystać z popularnych ostatnimi czasy sieci typu mesh. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Który kanał Wi-Fi jest najlepszy?

Dla każdego użytkownika najlepszy będzie inny kanał sieci Wi-Fi. Wszystko zależy od tego, z których kanałów korzystają pobliskie sieci bezprzewodowe. Sprawdzić to możesz za pomocą bezpłatnej aplikacji. Używaliśmy tabletu z systemem Android oraz bezpłatnej aplikacji WiFi Analyzer. Jest ona dostępna również na urządzenia z systemem Windows 10.

Nie ma bezpośredniego odpowiednika tej aplikacji dla systemu iOS, co jest związane z ograniczeniami tej platformy, dlatego musisz skorzystać z aplikacji dla systemu Android lub Windows.

Zacznij od upewnienia się, że Twój telefon lub tablet podłączony jest do odpowiedniej sieci Wi-Fi, a następnie uruchom aplikację. Jeśli router ma oddzielne sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz musisz powtórzyć cały proces oddzielnie dla obu sieci.

Twoim oczom ukarze się wykres przedstawiający okoliczne sieci Wi-Fi, które rozróżnione będą za pomocą kolorów. Możesz również zobaczyć kanały, które są aktualnie używane oraz siłę sygnału (im wyższy jest wykres tym mocniejszy jest sygnał). Pozwoli Ci to na zorientowanie się, czy sygnał jest odpowiednio mocny oraz czy kanał, z którego aktualnie korzystasz nie jest zatłoczony. Pomoże Ci to w podjęciu decyzji, z którego kanału warto skorzystać w Twoim przypadku. Wybierz jeden z 13 kanałów, który nie jest używany lub skorzystaj z takiego, który wykorzystywany jest przez jak najmniejszą liczbę sieci Wi-Fi w Twojej okolicy.

Źródło: techadvisor

Jak widać na powyższym wykresie częstotliwość 2,4 GHz w naszej okolicy była bardzo zatłoczona i nie ma jednoznacznie najlepszego kanału, z którego możemy skorzystać. Wybraliśmy 6 kanał, nasza sieć ma najsilniejszy sygnał, ale nadal trzy inne sieci na siebie nachodzą.

Na routerach, które obsługują również częstotliwość 5 GHz warto podłączyć telefon lub tablet do tej sieci i sprawdzić, czy jest ona poprawnie skonfigurowana. Niektóre routery mają dwie oddzielne nazwy sieci, co ułatwia identyfikację, która z nich jest która, ale inne nadają jedną nazwę dla obu sieci, a Twój telefon decyduje, do której z nich się podłączyć (a Ty nie jesteś w stanie tego kontrolować).

Jeśli to możliwe poszukaj w ustawieniach Twojego routera, czy umożliwia on w opcjach konfiguracji Wi-Fi utworzenie dwóch oddzielnych sieci, które będą posiadały inne nazwy. Dzięki temu będziesz w stanie ręcznie połączyć się z siecią 5 GHz w razie potrzeby.

Aby połączyć się z siecią 5 GHz zarówno router, jak i telefon muszą posiadać odpowiednie podzespoły. Na rynku nadal możesz kupić smartfony, które nie obsługują Wi-Fi 5 GHz. W przypadku routerów często zamiast oznaczenia 5 GHz producenci stosują informację o dwuzakresowości, co oznacza, że router jest w stanie pracować zarówno w częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Jak zmienić kanał Wi-Fi?

Po pierwsze musisz uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego routera. Możesz to zrobić otwierając przeglądarkę internetową na komputerze lub smartfonie i wpisując adres IP routera. Znajdziesz go na naklejce umieszczonej na urządzeniu lub w instrukcji obsługi.

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć adresu IP Twojego routera uruchom wiersz poleceń w systemie Windows i wpisz ipconfig. Otrzymasz tekstową informację o konfiguracji sieci. Interesuje Cię adres bramy domyślnej. Powinien on być podobny do 192.168.1.1.

Źródło: techadvisor

Gdy znalazłeś już adres bramy wpisz go w pasku wyszukiwania w przeglądarce i powinieneś ujrzeć stronę administracyjną routera.

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła oraz być może także nazwy użytkownika. Domyślne hasło i nazwę użytkownika znajdziesz na naklejce umieszczonej na routerze lub w instrukcji obsługi dołączonej wraz z urządzeniem. Radzimy zmienić domyślne hasło, aby umożliwić dostęp do konfiguracji routera osobom trzecim.

Na wyświetlonej stronie przejdź do ustawień sieci Wi-Fi. Numer kanału powinien być możliwy do wyboru z rozwijanej listy. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z routera działającego zarówno w sieci 2,4 GHz, jak i 5 GHz musisz oddzielnie wybrać kanał dla każdej z sieci.

Dokładna lokalizacja tej opcji w ustawieniach konfiguracyjnych będzie się różniła w zależności od producenta urządzenia. Podczas pisania poradnika używaliśmy dwóch routerów od D-Link oraz Asrock.

W przypadku routera D-Link ustawienia znaleźliśmy po kliknięciu w Advanced, a następnie wybraliśmy Wireless setup oraz Manual Wireless Network Setup. Router ten nie posiadał interfejsu użytkownika w języku polskim. Upewnij się, że zapisałeś ustawienia. Router najprawdopodobniej będzie potrzebował wykonać restart, aby zastosować zmiany.

Źródło: techadvisor

W routerze Asrock G10 ustawienia znajdziesz w Advanced > Wireless Wireless-2.4G/Wireless-5G > Wireless Channel. Ten router również nie posiada polskiego interfejsu użytkownika. Asrock G10 posiada oddzielne ustawienia dla sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także pozwala na automatyczne wybranie kanału.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci rozwiązać problem z siecią Wi-Fi w miejscach takich, jak blok mieszkalny, gdzie w pobliżu znajduje się wiele sieci, które pracują na tych samych kanałach, co powoduje pewne problemy z ich działaniem.