Jak zmienić plik JPG w PDF? [PORADA]

Jeśli potrzebujesz zmienić plik graficzny JPG w dokument PDF, istnieją dwa proste sposoby, dzięki którym możesz to zrobić. Oto one.

A po co właściwie zmieniać plik JPG w PDF? Powodów może być wiele - zaczynając od chęci stworzenia wielostronicowego pliku z różnymi grafikami, kończąc na przystosowaniu grafiki do dalszej edycji w edytorze plików PDF. Można korzystać z tego dla celów prywatnych, rozwiązanie to jest często wykorzystywane przez firmy, zwłaszcza rozsyłające newsettlery lub katalogi. Dla jakichkolwiek celów nie potrzebujesz konwersji, podane przez nas metody na pewno dadzą oczekiwany efekt.

Jak zmienić JPG w PDF?

Jeśli masz maszynę z systemem Windows, to praktycznie wszystko, co potrzebne, jest na wyciągnięcie ręki. A to dlatego, że w systemie znajduje się wbudowana "drukarka PDF". Nie służy obsłudze prawdziwej drukarki, a konwersji dokumentu i innych formatów plików na PDF. Wśród nich mamy także obsługę JPG. Jak z tego skorzystać?

Wejdź do folderu, w którym znajduje się grafika, którą chcesz zmienić w PDF. Możesz także zaznaczyć kilka od razu.

Kliknij prawym przyciskiem myszki na dowolnym z zaznaczonych plików i wybierz z menu kontekstowego opcję Drukuj. Pojawi się okienko z wyborem drukarek. Ich ilość zależy od tego, ile masz zainstalowanych. Wybierz z listy Microsoft Print to PDF.

Dla każdej z tworzonych stron możesz ustawić jakość, układ oraz dopasowanie do ramki. Podgląd pokazuje na bieżąco, jak grafiki będą wyglądać w finalnym pliku PDF.

Gdy wszystko jest gotowe, wybierz Drukuj i wskaż miejsce zapisu pliku. Potem zaczekaj na skończenie operacji.

Konwersja online JPG na PDF

W sieci możesz znaleźć mnóstwo stron pozwalających na konwersję plików JPG na PDF. Dotyczy to zarówno przeróbki jednego, jak i wielu plików. Wszystkie działają w podobny sposób - ładujesz na serwer producenta zdjęcia, a pobierasz PDF. Jednak niektóre z nich pozostawiają swój znak wody na stworzonym pliku. Posłużymy się przykładowo jednym, który tego nie robi - jest to JPG2PDF.

Po wejściu na stronę zjedź na dół - zobaczysz tam konwersje do wyboru. Zmiana JPG na PDF ustawiona jest domyślnie. Wybierz Prześlij pliki i załaduj te, które mają zostać zmienione na PDF.

Następnie wybierz Połączone. Plik PDF zostanie automatyczny pobrany na Twoją maszynę. Ma nazwę jpg2pdf, którą możesz oczywiście zmienić w dowolnym momencie.

I to wszystko. Jak widać - zmiana JPG na PDF nie jest skomplikowanym ani wymagającym instalacji dodatkowego oprogramowania zajęciem.

