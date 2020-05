Jak zmienić rozmiar zdjęcia w Photoshopie?

Dowiedz się jak szybko i sprawnie zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar obrazu w programie Adobe Photoshop.

Jedną z dostępnych funkcji Photoshopa jest zmiana rozmiaru obrazu. Aby to zrobić musimy otworzyć zdjęcie w programie, następnie z górnego menu wybrać zakładkę Obraz, a po rozwinięciu listy Rozmiar obrazu.

Powinno pojawić się nowe okno, a tam możliwość zmiany poszczególnych parametrów. Możemy wybrać jednostkę, w której chcemy podać rozmiar (do wyboru są m.in. procenty, piksele, centymetry, milimetry) oraz samodzielnie wpisać, jaką szerokość i wysokość ma mieć dane zdjęcie. Włączona opcja Zachowaj proporcje automatycznie dobiera wysokość do szerokości i odwrotnie, dlatego jeśli chcemy osobno zmienić poszczególne parametry możemy ją wyłączyć.

Możemy także zadecydować czy liczba pikseli pozostanie taka sama, zaznaczając lub odznaczając opcję Ponowne próbkowanie. Do tego, do wyboru mamy gotowe rozmiary obrazów, które widoczne są po rozwinięciu listy Dopasuj do.

Po wprowadzonych zmianach wystarczy kliknąć Ok.

Jeśli ta porada okazała się pomocna, zachęcamy także do przeczytania jak zapisać obraz w PDF.