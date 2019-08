Smartfon z Androidem i kartą SIM może posłużyć znajdującym się w jego zasięgu urządzeniom jako punkt dostępowy do sieci. W jaki sposób? Wyjaśniamy!

Publiczne punkty dostępowe, czyli hotspoty, są powszechnie spotykane, jednak czasem zdarza się znaleźć poza ich zasięgiem. Jeśli w takiej sytuacji chcesz mieć dostęp do internetu w laptopie czy tablecie, możesz wykorzystać do tego swój telefon. Stanie się on wtedy dla nich routerem. Może się to przydać w wielu różnych sytuacjach, np. podczas przebywania za granicą. Jednak należy w takiej sytuacji uważać - zwłaszcza, jeśli w umowie z operatorem masz limit transferu danych. Korzystanie z niego innych urządzeń może spowodować ich bardzo szybkie wyczerpanie. Ma również duży wpływ na zużywanie energii w baterii w telefonie, dlatego najlepiej w takiej sytuacji mieć telefon podłączony do ładowarki lub powerbanku.

Jak zmienić smartfon z Androidem w hotspot Wi-fi?

W zależności od wersji Androida umiejscowienie odpowiednich opcji może być nieco inne, ale ogólnie wszystko znajduje się w Ustawieniach telefonu.

Otwórz Ustawienia

Przejdź do sekcji, w której znajduje się funkcja "Punkt dostępowy Wi-fi" i przesuń suwak na pozycję "1"

Ustaw hasło - powinno mieć osiem znaków

Po ustawieniu hasła pod punktem dostępowym pojawi się nazwa - będzie to model telefonu

Włącz wyszukiwaniu punktów dostępowych na urządzeniu, które chcesz podłączyć

Po znalezieniu smartfona musisz wpisać ustawione w trzecim kroku hasło, aby urządzenie korzystało z niego jako z punktu dostępowego

Gotowe

Możliwość zmiany w punkt dostępowy mają wszystkie smartfony z systemem Android. Jest on możliwy również na iPhone, jednak proces ten wygląda nieco inaczej i został opisany w osobnym artykule.