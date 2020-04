Jak zmienić smartfona w kamerkę do wideokonferencji Zoom?

Aplikacja Zoom przeżywa szczyty swojej popualrności. Jest wykorzystywana do pracy zdalnej, lekcji online i różnego rodzaju spotkań w internecie. Jak sprawić, aby używający jej smartfon perfekcyjnie przekazywał dźwięk i obraz?

Koronawirus zmienił świat. Zamknięte szkoły, biura i firmy to jeden z wielu efektów jego pandemii. Edukcja została przeniesiona do sieci, a firmy, które mogły, przestawiły się na pracę zdalną. Aplikacje do prowadzenia wideokonferencji cieszą się kolosalnym zainteresowaniem, a w tym tekście skupimy się na obecnie najpopularniejszej - jest nią oczywiście Zoom. Oto kilka prostych porad, które sprawią, że wideokonferencja będzie przebiegać w optymalny sposób.

Po pierwsze - musisz zainstalować aplikację umożliwiającą wyświetlanie obrazu z telefonu na monitorze komputera. Tu można wymienić takie, jak DroidCam , Iriun , itp. Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i zaczekaj, aż komputer wykryje smartfona i niech traktuje go jako podłączoną kamerkę internetową. Możesz go na czas używania zooma podpiąć do komputera za pomocą portu USB lub nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Po drugie - pobierz aplikację Zoom i zainstaluj ją na smartfonie lub komputerze, w zależności od tego, z jakiego urządzenia będziesz korzystać.

Co dalej? Masz już klienta Zoom i smartfon ustawiony jako kamerę. A teraz kilka porad zarówno dla użytkowników korzystających z niej na komputerze i smartfonie:

jeśli chcesz dobrze wypaść, pamiętaj o dobrym oświetleniu - nie siadaj ani w dużym świetle, ani w pomieszczeniu niedoświetlonym, możesz też ustawić odpowiednie dla siebie tło - funkcja taka znajduje się w ustawieniach programu;

na czas prowadzenia wideorozmowy uprzedź rodzinę, aby nie przeszkadzała Ci aż do odwołania, czyli zakończenia spotkania;

smartfona możesz postawić, opierając o cokolwiek, możesz także zdecydować się na użycie specjalnego stojaka, np. tripoda ;

Zoom: zmienianie tła

Dlaczego warto wykorzystać do wideokonferencji komputer, a nie smartfona? Powodów jest kilka, a główne to:

brak wykorzystywania danych - jeśli masz limit transferu danych na karcie, wideokonferencja może go znacznie uszczuplić; w przypadku łącza stałego nie masz żadnych limitów;

stabilność połączenia - jeśli komputer ma wspomniane łącze stałe, Ethernetowe, masz stuprocentową gwarancję, że wideokonferencja nie zostanie przerwana przez problemy leżące po Twojej stronie;

ładowanie - komputer jest cały czas podłączony do zasilania, podczas gdy w smartfonie wideokonferencja spowoduje szybsze zużycie baterii; oczywiście możesz podpiąć telefon do ładowarki na czas wideorozmowy, jednak ograniczy to Twoje ruchy;

Jeśli nie chcesz, aby ktoś podsłuchiwał prowadzone poprzez Zoom rozmowy, wówczas warto używać podczas wideokonferencji słuchawek. Tu warto polecić zwłaszcza słuchawki gamingowe - są one przystosowane do wytłumiania dźwięków otoczenia oraz prawidłowego oddawania dystansu źródła dźwięku, co pozwoli na wrażenie fizycznej obecności wszystkich uczestników rozmowy. Zwykłe, ale przeznaczone do konferencji wideo, opisujemy w poradniku "Jakie słuchawki do pracy zdalnej?"