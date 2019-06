Jeżeli cierpisz z powodu opóźnień podczas grania online musisz koniecznie sprawdzić swój ping. Wyjaśniamy, jak zmniejszyć ping, co spowoduje zmniejszenie opóźnienia i poprawi jakość Twojej rozgrywki.

Spis treści

Jeżeli masz problemy z opóźnieniem podczas grania w gry online, a inni użytkownicy nagle znikają i pojawiają się w zupełnie innym miejscu może się okazać, że Twój ping jest zbyt wysoki. Ping jest odwzorowaniem szybkości połączenia, a dokładniej opóźnień, jakie występują podczas połączenia.

Źródło: pcworld.com

W poniższym artykule wyjaśniamy dokładniej, czym jest ping, jak go zmierzyć oraz co zrobić, aby był mniejszy. Wszystko to ma na celu zmniejszenie opóźnienia w grach online.

Czym jest ping?

Wiele osób błędnie zakłada, że szybkie oraz elastyczne połączenie internetowe opiera się tylko i wyłącznie na wysokiej prędkości pobierania oraz wysyłania danych, ale niestety sprawa jest bardziej skomplikowana. Wszystko zależy również od polecenia ping, które zasadniczo jest czasem reakcji. Jeżeli masz ping na poziomie 98 ms (milisekundy) to jest to czas, jaki Twój komputer potrzebuje na odpowiedź na żądanie innego komputera.

Oczywiście będziesz chciał, aby Twój czas ping był możliwie jak najmniejszy. Wiele gier podczas rozgrywek online pokazuje Twój czas ping oraz czas ping innych osób znajdujących się na tym samym serwerze. Jeżeli Twój ping wynosi 150 ms lub więcej prawie na pewno można założyć, że będziesz miał problemy z rozgrywką z powodu opóźnień.

Ping nie wpływa oczywiście jedynie na gry online, ale to właśnie tam najbardziej widać, że to bardzo istotny element. Długi czas ping jest bardzo zauważalny, gdy szczególnie zależy Ci na czasie, który z kolei jest kluczowy w rozgrywkach online.

Jak zmierzyć ping?

Możesz łatwo przetestować swoje połączenie internetowe (w tym opóźnienie ping) za pomocą przeglądarki internetowej i strony speedtest.net. Co ciekawe witryna ta została nawet wykorzystana w jednym z filmów o Iron Man. Możemy założyć, że jeżeli Twój ping jest mniejszy niż 20 ms wszystko jest w jak najlepszym porządku. Powody do zmartwień możesz mieć, jeżeli ping wynosi 150 ms lub więcej. Tak długi czas reakcji spowoduje zauważalne opóźnienia podczas grania w gry online.

Możesz mieć super wydajny komputer taki, jak np. nasza Piekielna Maszyna, ale z dużym pinigiem Twoja reakcja będzie trwała znacznie dłużej, niż u rywali, co stawia Cię w bardzo niekorzystnej sytuacji podczas rozgrywki.

Źródło: techadvisor

Jak zmniejszyć ping?

Nie ma jednego uniwersalnego oraz skutecznego sposobu na zmniejszenie czasu ping, ale zamiast tego masz do wyboru wiele sposobów, które mogą pomóc Ci w jego obniżeniu. Niestety, ale musisz zastosować metodę prób i błędów i na własnym sprzęcie przetestować wszystkie rozwiązania oraz sprawdzić, czy pomogły one obniżyć czas ping.

Pierwszym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest zamknięcie wszystkich zbędnych programów na komputerze oraz upewnienie się, że nie pobierasz w tle żadnych plików np. aktualizacji gier lub systemu Windows. Wszystkie te elementy mogą wpływać na czas ping.

Kolejny problem może leżeć z dala od Twojego komputera. Jeżeli ktoś z domowników korzystających z tej samej sieci lokalnej pobiera pliki lub strumieniuje multimedia w wysokiej rozdzielczości czas ping znacząco wzrośnie. Zasada jest prosta - im więcej urządzeń, które połączysz i aktywnie korzystasz z połączenia internetowego, tym wyższy będziesz miał ping.

Jeżeli po zastosowaniu powyższych rad Twój ping nadal jest za wysoki czytaj dalej. W przypadku, gdy korzystasz z połączenia bezprzewodowego Wi-Fi przemieść się bliżej routera lub w miarę możliwości połącz się z nim za pomocą przewodu. Możesz również ulepszyć swoją sieć Wi-Fi, zwiększyć jej przepustowość oraz zasięg. Sprawdź, jak to zrobić w naszym artykule.

Warto również sprawdzić wszystkie przewodu pomiędzy routerem, a miejscem, z którego otrzymujesz internet (rozdzielnia, puszka przed domem) upewniając się, że każdy przewód jest prawidłowo podłączony oraz nie jest uszkodzony. Kilkukrotnie doświadczyliśmy problemów z wysuwającymi się przewodami, które powodowały utratę dostępu do internetu.

Jeżeli zastosowałeś powyższe metody, a ping nadal jest zbyt wysoki możesz spróbować starej sztuczki. Wyłącz router i uruchom go ponownie. Aby wykonać poprawny reset routera odepnij od niego przewód zasilający i zaczekaj co najmniej minutę, zanim podłączysz go ponownie. Jeżeli posiadasz więcej, niż jedno urządzenie sieciowe (router, repeater, switch)w domu wykonaj z nimi to samo, co z routerem.

Następnym krokiem jest rozważenie zakupu nowego routera. Ten krok może być szczególnie dobrym rozwiązaniem, jeżeli nadal korzystasz z domyślnego modemu dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Są to najczęściej słabe i tanie urządzenia, które nie pozwalają Ci w pełni wykorzystać potencjału Twojego połączenia. Jeżeli mieszkasz w domu lub dużym mieszkaniu możesz zastanowić się nad zakupem rozwiązania typu Mesh Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule.

Jeżeli wykonałeś wszystkie powyższe kroki i nadal masz zbyt wysoki ping jedyną rzeczą, jaka Ci pozostała to kontakt z Twoim dostawcą usługi internetowych. ISP zazwyczaj jest w stanie wykryć oraz naprawić wszystkie potencjalne problemy z połączeniem zdalnie i powinien być w stanie zidentyfikować Twoje problemy z czasem ping. Jeżeli tego nie zrobi powinieneś się zastanowić nad wyborem konkurencyjnego dostawcy internetu.