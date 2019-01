Jak znaleźć hasło do Wi-fi?

Nie pamiętasz hasła do swojej sieci Wi-Fi? Pokażemy Ci, jak je odzyskać, używając komputera, laptopa lub rutera.

Odzyskanie hasła do Wi-fi przy użyciu laptopa lub komputera

Jeśli w tej samej sieci masz inny komputer lub laptopa z systemem Windows 10, hasło możesz odzyskać w prosty sposób. Kliknij na Start, wybierz ikonkę Ustawienia (kółko zębate), a w menu ustawień - Sieć i internet. Zjedź na dół do funkcji Centrum sieci i udostępniania. Kliknij na nią. Nastąpi przejście do Panelu Sterowania, gdzie widać wszystkie aktywne połączenia. Znajdź swoją sieć Wi-fi i kliknij na jej nazwę.

W okienku dialogowym wybierz Właściwości sieci bezprzewodowej. Przejdź do zakładki Zabezpieczenia. Zaznacz box Pokaż znaki, aby zobaczyć Klucz zabezpieczeń sieciowych, czyli hasło do sieci Wi-fi. Gotowe.

Odzyskanie hasła do Wi-fi przy użyciu rutera

Jeśli masz dostęp do rutera dostarczonego przez dostawcę internetu, można odzyskać hasło w jeszcze prostszy sposób. Na obudowie urządzenia powinna być umieszczona naklejka z podanym SSID oraz hasłem (np. WPA Key). Jeśli hasło od dostawcy nie było zmieniane, posłuż się nim, aby zalogować do sieci. Jeżeli hasło zostało zmienione, musisz dostać się do rutera poprzez jego witrynę. Musisz znać adres IP rutera. Jak go znaleźć? Jeżeli nie masz dostępu do urządzenia przez Wi-fi, podłącz go do komputera lub laptopa kablem.

Następnie naciśnij kombinację klawiszy Windows+R, wpisz cmd w wywołanej konsoli i naciśnij Enter. W linii komend wpisz ipconfig.

W ostatniej linijce informacji zobaczysz adres IP swojego rutera (np. 192.168.1.254). Zapisz go lub skopiuj. Następnie uruchom przeglądarkę i wpisz ten numer w pasku adresu - bez poprzedzania prefiksami, jak http - choć przeglądarka może je podpowiadać.

W bardzo rzadkich przypadkach może być niezbędne wpisanie numeru portu na końcu adres (jak 192.168.0.1:443), jednak większość domowych ruterów nie wymaga tego. Po wpisaniu adresu przejdziesz na witrynę logowania do rutera. Zaloguj się, używając hasła (domyślne dla wiele modeli to po prostu admin). Jeżeli strona rutera się nie wyświetla, może to oznaczać, że adres IP bramy sieciowej został wpisany ręcznie. Aby to sprawdzić, otwórz Panel Kontrolny i przejdź do połączeń sieciowych w Centrum sieci i udostępniania. Kliknij prawym przyciskiem myszki na połączenie, którego używasz, a następnie wybierz z menu kontekstowego Właściwości. Przewiń okienko do informacji Internet Protocol Version 4 i kliknij na nią, a następnie właściwości. Powinny być zaznaczone opcje automatycznego uzyskania adresu IP oraz serwera DNS. jeżeli tak nie jest, zaznacz je, zapisz zmiany i spróbuj ponownie zalogować na witrynę rutera.

A co, jeśli hasło zostało zmienione lub go nie pamiętasz? Wówczas musisz dokonać resetu rutera do ustawień fabrycznych. Na urządzeniu powinien znajdować się przycisk - należy go wcisnąć na kilka sekund. Zazwyczaj jest on nieco pod obudową, więc dobrze użyć cienkiej końcówki, np. ołówka lub rozłożonego spinacza. Pamiętaj, że reset zlikwiduje wszystkie ustawienia, jakie zostały wprowadzone do konfiguracji urządzenia. Po resecie może być niezbędne odłączenie na ok. 30 sekund od zasilania. Domyślne hasło i login powinny znajdować się w instrukcji rutera lub umowie z dostawcą internetu. Jeżeli nie masz ani jednego, ani drugiego - pomoc możesz uzyskać na infolinii dostawcy.

Jeżeli chcesz skonfigurować Wi-fi, możesz teraz to zrobić. Możesz także ustawić nowe hasło dostępu do urządzenia. Jeżeli jest to możliwe, wybierz zabezpieczenie WPA2 zamiast WEP.