Jak zrobić łuk w Windbound

Łuk jest jedną z najlepszych broni długodystansowych w Windbound i o ile strzały czy groty możemy znaleźć rozbijając dzbany poukrywane na wyspach, to łuk musimy wykonać już sami.

Do wykonania podstawowego łuku potrzebować będziemy dwóch składników - kija i jedwabnej nici. Pierwszy z elementów możemy ściąć podstawowym nożem - są to niewielkie i uschnięte drzewa. Drugi element wypada nam po zabiciu Silkmaw, niewielkiej fioletowej kuli, która po zaatakowaniu rzuca się na nas z zębami. Możemy ją spotkać na wyspach z drzewami liściastymi. Potwór jest łatwy do zabicia, a z jego zwłok dostajemy właśnie jedwabną nić.

Po uzyskaniu potrzebnych elementów tworzymy broń, do której mamy dostęp taki jak przy procy czy włóczni. Używając łuku będziemy mieli do dyspozycji okrągły celownik, obok którego wyświetlać się będzie ilość dostępnych strzał.

Oprócz podstawowego łuku, będziemy mogli wykonać również mocniejsze wersje, ale do każdego z nich będziemy musieli mieć dodatkowe surowce.

Łuk myśliwego (podstawowy)

1x kij

2x jedwabna nić

Łuk Plainstalker

1x skóra

2x róg Plainstalkera

2x jedwabna nić

Łuk Tempest

1x kij

1x klejnot oka burzy

1x lina z trawy

Łuk Udręki