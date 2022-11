Jak zrobić zrzut ekranu na Galaxy Watch 5 i 4? To bardzo przydatna funkcja

Robienie zrzutów ekranu to jedna z podstawowych i bardzo często używanych funkcji w każdym smartfonie. Jednak czy wiedzieliście, że smartwatche Samsunga również oferują taką funkcjonalność?

Zrzuty ekranu mogą przydać się w różnych sytuacjach. Jeśli chcemy podzielić się śmiesznym obrazkiem, wynikami treningu, czy też udokumentować jakiś interesujący błąd naszego systemu, zrobienie screenshota często jest najłatwiejszym sposobem. Niewiele osób wie, że ta możliwość nie kończy się tylko na naszych komputerach, telefonach czy tabletach. Użytkownicy zegarków Galaxy Watch 4 i 5 również mogą wykonywać zrzuty ekranu prosto na swoim nadgarstku!

Jak zrobić zrzut ekranu na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5?

Robienie zrzutów ekranu powinno być bardzo łatwą czynnością - często przecież musimy zrobić to szybko aby uwiecznić moment, który niedługo na zawsze zniknie z naszego ekranu. Na szczęście Samsung pomyślał o tym projektując oprogramowanie swoich zegarków i robienie screenshotów na Galaxy Watchu jest naprawdę proste.

Aby zrobić zrzut ekranu na smartwatchach z serii Galaxy działających pod kontrolą WearOS wystarczy po prostu jednocześnie nacisnąć oba fizyczne przyciski w smartwatchu - przycisk menu głównego oraz cofania. Dzięki takiej kombinacji robienie zrzutów ekranu jest proste zarówno, gdy nie mamy urządzenia na nadgarstku, jak i podczas noszenia go.

Zrobione zrzuty ekranu zapisywane są w lokalnej galerii zegarka. Co ciekawe, jako że tarcza Galaxy Watch jest okrągła, zrzuty ekranu również mają taki sam kształt.

Jak przesłać zrobione screenshoty na nasz telefon?

Najczęściej jednak chcemy skorzystać z naszych zrzutów ekranu na telefonie - czy to w celu ich przerobienia, czy też przesłania dalej na różnego rodzaju mediach społecznościowych czy w wiadomościach. Ze względu na to warto także wiedzieć, w jaki sposób przesłać zrobione przez nas screenshoty na nasz smartfon.

Po raz kolejny jest to bardzo prosta operacja, do której wystarczy zaledwie kilka kliknięć. W galerii zegarka wystarczy znaleźć interesujący nas zrzut ekranu i zaznaczyć go przez długie kliknięcie. Następnie wystarczy nacisnąć ikonkę przedstawiającą strzałkę pokazującą w stronę telefonu.

Dzięki temu zabiegowi zdjęcie zostanie wysłane na telefon połączony z naszym zegarkiem i znajdzie się w specjalnym folderze dedykowanym dla zdjęć z naszego smartwatcha.