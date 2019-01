Jak zrootować telefony i tablety z Androidem

Root umożliwia zyskanie pełnego prawa dostępu do plików oraz funkcji systemowych. Za jego pomocą możemy modyfikować oprogramowanie i funkcje urządzenia według naszych potrzeb.

Rootując swoje urządzenie z Androidem możesz uzyskać wiele korzyści, ale nie jest to czynność, którą powinieneś zrobić bez wcześniejszego zastanowienia się. W tym artykule zaprezentuje korzyści oraz pokaże jak zrootować urządzenia z Androidem.

Czym jest root?

Root pozwala uzyskać pełen dostęp do oprogramowania otwierając szeroki wachlarz możliwości dla osób pragnących uzyskać pełną kontrolę nad swoim urządzeniem - nie jest to jednak czynność, która powinna być zrobiona bez namysłu ponieważ unieważni gwarancję urządzenia, a nawet może spowodować jego uszkodzenie. Jak zawsze wiedza co zamierzasz zrobić jest podstawą.

Istotne jest, aby zrozumieć, że przeciętny użytkownik urządzenia z Androidem prawdopodobnie nie będzie potrzebował root’a, tak jak większość użytkowników PC nie będzie podkręcać swoich komponentów. Dla tych, którzy mają czas i potrzebę możliwe jest osiągnięcie niesamowitych rzeczy i przejdzę do tego, co dokładnie można osiągnąć.

Co oznacza rootowanie?

Proces rootowania telefonu pozwala dostać się do wszelkich zakamarków systemu operacyjnego dając Ci dostęp do opcji i elementów, które nie są dostępne dla zwykłego użytkownika.

Pozwala to na obejście wszelkich ograniczeń producenta urządzenia, które mogły zostać wprowadzone. W zależności od tego jaki jest nasz punkt widzenia ograniczenia te zostały wprowadzone, abyśmy nie zepsuli systemu operacyjnego lub w celu ograniczenia możliwości naszego urządzenia. Jak zawsze prawda leży pośrodku.

Jeżeli planujesz zrootować swoje urządzenie musisz upewnić się, że wcześniej wykonałeś kopię zapasową na wypadek ewentualnych problemów.

Jakie są zalety root’a?

Root urządzenia jest jak klucz do zamku. Możesz usunąć oprogramowanie zainstalowane przez producenta (nazywane bloatware), włączyć ustawienia, do których wcześniej nie mogłeś uzyskać dostępu i zainstalować oprogramowanie, które pozwoli na szybsze działanie urządzenia.

Można również dostosować prawie każdy aspekt interfejsu użytkownika pozwalając na stworzenie własnego indywidualnego wyglądu telefonu lub zezwolić na całkowitą reorganizację interfejsu.

Istnieje szereg aplikacji wykorzystujących uprawnienia root’a, które posiadają bardzo ciekawe funkcjonalności takie jak np. blokowanie reklam w aplikacjach i witrynach www, bezpieczne surfowanie po sieci, automatyczne tworzenie kopii zapasowych bądź podkręcanie procesora (CPU) lub grafiki (GPU).

Jakie są zagrożenia związane z rootowaniem?

Biorąc pod uwagę wzrost wydajności i praktycznie nieograniczoną kontrolę nad urządzeniem, przeprowadzenie procesu rootowania jest zaskakująco łatwe. Jak w przypadku większości aspektów naszego życia w obecnych czasach istnieje do tego aplikacja.

Istnieje szeroki wachlarz aplikacji które mogą za nas przeprowadzić proces rootowania telefonu. Funkcjonalność i kompatybilność każdej z nich jest inna. Nie musisz osobiście sprawdzać każdej z aplikacji.

Jeżeli miałbym polecić którąś z nich byłby to Dr.fone - Root która obsługuje szeroki wachlarz urządzeń, a także pozwala na odrootowanie urządzenia w przyszłości - jeśli zajdzie taka potrzeba. Istnieje szerokie spektrum innych aplikacji do rootowania które wykonują cały proces za nas jak Kingo lub iRoot, ale działają one tylko na przestarzałych wersjach Androida.

Co zrobić przed rootowaniem urządzenia?

Po raz kolejny podkreślam, że bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do procesu rootowania urządzenia jest wykonanie kopii zapasowej danych.

Przed przystąpieniem do całej operacji musisz uruchomić pewne ustawienia w telefonie - na szczęście mam dla ciebie instrukcję jak to zrobić.

Należy włączyć tryb deweloperski urządzenia - w ustawieniach urządzenia wejdź w sekcję informacji o urządzeniu i kilkukrotnie kliknij w numer kompilacji. Gdy odblokujesz tryb programisty przejdź do niego i uruchom debugowanie USB i odblokowanie OEM.

Dokładny proces rootowania urządzenia będzie w dużej mierze zależał od jego typu a także wersji oprogramowania. Na stronie dewelopera programu znajdziesz szczegółowe przewodniki.

Jak odrootować Android’a?

Możesz chcieć w pewnym momencie przywrócić swoje urządzenie do stanu sprzed procesu rootowania. Oczywiście również do tego są odpowiednie aplikacje.

SuperSU i Universal Unroot są dwiema najpopularniejszymi metodami w tym zakresie, a na ich stronach internetowych znajdziesz dokładne instrukcje, jak ich używać.

Po raz kolejny podkreślam, aby wykonać kopię zapasową urządzenia przed przystąpieniem do działania.