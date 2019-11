Jak zwiększyć ilość portów w routerze?

Większość routerów posiada cztery porty LAN, ponieważ prawie wszystkie urządzenia łączą się z nimi za pomocą Wi-Fi. Pokazujemy, co zrobić, aby posiadać więcej portów 8P8C w routerze.

Z wielu nie do końca jasnych powodów nowoczesne routery szerokopasmowe mają jedynie cztery porty Ethernet (8P8C). Jeżeli użytkownik posiada drogie urządzenie, router profesjonalny lub model dedykowany dla graczy może posiadać więcej portów, ale zdecydowana większość tego typu sprzętów dostarczanych przez dostawców internetu (ISP) oraz dostępnych w sklepach ma jedynie cztery takie porty. Niestety pomimo tego, że większość nowych urządzeń łączy się z siecią przy wykorzystaniu bezprzewodowego standardu Wi-Fi niezawodność połączenia przewodowego czasami się przydaje. Cztery porty w routerze to mało i może okazać się, że zostaną zapełnione w mgnieniu oka.

Dobrą wiadomością jest informacja, że w rzeczywistości bardzo łatwo można dodać więcej przewodowych portów sieciowych do routera. W tym celu można wykorzystać urządzenie nazywane Switch'em czyli rozgałęziacz portów sieciowych. Czasami nazywane jest ono również przełącznikiem portów Ethernet, ale nazwa ta jest nieco myląca. Tak naprawdę zasada działania tego sprzętu jest bardzo prosta. Działa on praktycznie tak samo jak rozgałęziacz gniazd sieciowych, który w prosty sposób z jednego gniazda potrafi utworzyć cztery, pięć, a czasem o wiele więcej gniazd. Podobnie jest w przypadku switcha, który z jednego portu potrafi zrobić nawet 96 takich samych portów LAN.

Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że switche są dosyć tanie. Także modele obsługujące gigabitowe połączenie LAN nie zrujnują naszego portfela. Nawet w przypadku, gdy router posiada porty w standardzie Fast Ethernet warto zakupić switch posiadający gniazda Gigabit Ethernet, ponieważ są one kompatybilne ze starszymi złączami, a na dodatek nowszy sprzęt umożliwia szybszą komunikację pomiędzy podłączonymi do niego urządzeniami np. dwoma komputerami. Dzięki standardowi Gigabit Ethernet można strumieniować wideo w rozdzielczości 4K z NAS'a do telewizora, a dodatkowo nowszy standard jest znacznie bardziej przyszłościowy, dzięki czemu za rok lub dwa nie trzeba będzie wymieniać switch'a na nowszy model.

Polecamy switch TP-Link TL-SG108. To tanie urządzenie, które w szybki sposób doda kolejnych osiem portów Gigabit Ethernet do routera. Trzeba pamiętać jednak, że jeden port zostanie zajęty w celu połączenia routera ze switchem. TL-SG108 posiada metalową obudowę i kosztuje mniej, niż 100 zł.

Alternatywnie można zdecydować się na rozwiązanie od Netgear'a. Model GS108GE również oferuje osiem portów Gigabit Ethernet i posiada dodatkowo dożywotnią gwarancję. Urządzenie kosztuje mniej, 150 zł

Wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują jeszcze większej ilości portów powinni rozejrzeć się za 16 portowymi switchami. W tym przypadku polecamy Netgear'a GS116GE. To odpowiednik modelu GS108GE, ale posiada dwukrotnie większą liczbę portów. Cena takiego urządzenia to około 350 zł.

Ważne! Do większości switch'y nie są dołączane przewody sieciowe. Trzeba je kupić oddzielnie. Przy ich zakupie należy zwrócić uwagę kategorię. Polecamy zakup kabli spełniających wymagania kategorii 5e lub 6. Tylko tego typu okablowanie pozwoli wykorzystać standard Gigabit Ethernet.

Jak podłączyć switch Ethernet do routera?

Na samym początku należy rozpakować zakupionego switch'a i podłączyć go do zasilania

W kolejnym kroku należy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do routera (do portu oznaczonego jako LAN, najczęściej jest on żółtego koloru), a drugi do dowolnego portu w switch'u chyba, że instrukcja mówi co innego (aby uniknąć plątaniny kabli polecamy wykorzystanie pierwszego portu). Trzeba uważać, aby nie podłączyć przewodu do portu WAN (najcześciej jest on niebieski). Jest on zarezerwowany do połączenia z modemem szerokopasmowym i dostarcza do routera i lokalnej sieci internet.

W przypadku, gdy w routerze nie ma wolnego portu LAN należy odłączyć jedno z urządzeń, wpiąć przewód do switch'a, a odpięte urządzenie podłączyć do switch'a.

Od tej pory można podłączać kolejne urządzenia do nowo skonfigurowanego switch'a.

Nie należy robić nic więcej, ponieważ zdecydowana większość switch'y jest niezarządzana. Oznacza to, że w przeciwieństwie do routerów nie posiadają one stron konfiguracyjnych umożliwiających zmianę ustawień. Opcje te są dostępne w droższych, zarządzanych switch'ach, ale korzystanie z nich nie jest konieczne.

Czy można umieścić switch w innym pomieszczeniu niż router?

Tak. Istnieje kilka sposobów, które pozwalają nie umieszczenie switch'a w innym pomieszczeniu. Można wykorzystać długi - kilku lub kilkunastometrowy przewód Ethernet, aby przesyłać dane pomiędzy routerem, a switche'm znajdującym się w innym pomieszczeniu. To najmniej wygodne i niezbyt estetyczne, ale najbardziej niezawodne rozwiązanie. Alternatywnie można wykorzystać parę zasilaczy sieciowych, które wykorzystają domową sieć elektryczną, aby przesyłać dane w taki sam sposób, jak fizycznym kablem sieciowym.

W przypadku wykorzystania tego rozwiązania wystarczy umieścić jeden zasilacz sieciowy w pobliżu routera i połączyć go z nim. Drugi taki zasilacz należy umieścić w gniazdu sieciowym w pomieszczeniu, w którym potrzebny jest koncentrator sieci Ethernet (switch) i połączyć go z nim za pomocą kabla sieciowego. Należy pamiętać, że oba zasilacze muszą znajdować się w obrębie tej samej sieci elektrycznej. Nie ma możliwości przenoszenia danych pomiędzy różnymi fazami.

