Jak zwiększyć prywatność danych na Twitterze? [PORADNIK]

Dowiedz się, jakie ustawienia powinieneś zmienić, aby zachować prywatność swoich danych.

Włączenie autoryzacji dwuskładnikowej, a także używanie silnego i unikalnego hasła, z pewnością pomoże zabezpieczyć konto przed atakiem w celu jego przejęcia. Twitter posiada jednak osobną sekcję poświęconą naszej prywatności - obok bezpieczeństwa - która pozwala na kontrolowanie, jakie informacje na nasz temat Twitter może gromadzić, a następnie udostępniać.

Sam Twitter nie jest w cale powściągliwy w dzieleniu się naszymi danymi ze swoimi partnerami biznesowymi (np. z reklamodawcami). Przykładem mogą być nawyki i historia przeglądania. Platforma zbiera bowiem informacje o użytkowniku właśnie w celu oferowania jak najbardziej spersonalizowanych reklam, co ma na celu jak największe prawdopodobieństwo tego, że reklamowany produkt nam się spodoba - a za czym idzie kupimy go, z czego Twitter dostanie prowizję. Nasze dane są również zbierane poza stroną główną - oczywiście nie pasywnie - np. w momencie kliknięcia na tweet zamieszczony na portalu informacyjnym. Wtedy firma dowiaduje się, z jakiej strony użytkownik został przekierowany do oryginalnego tweeta, co pomaga w lepszej personalizacji reklam.

Jeśli zależy Ci na bardziej prywatnym przeglądaniu sieci, a także pozbyciu się natrętnych reklam, które oferuje Twitter w oparciu o zebrane dane - czytaj dalej, a dowiesz się jak możesz temu zaradzić.

Ustawienia prywatności Twittera

Należy kliknąć sekcję "Więcej" w menu po lewej stronie

W zasadzie większość ustawień Twittera można dostosowywać zarówno z pozycji aplikacji na smartfona, jak i na stronie w przeglądarce internetowej. W tym materiale przedstawimy perspektywę z przeglądarki internetowej, ale analogicznie można postąpić na telefonie - wszystkie opcje są dokładnie takie same.

Należy kliknąć sekcję Więcej w menu po lewej stronie, następnie Ustawienia i prywatność > Prywatność i bezpieczeństwo. Z tego miejsca trzeba zjechać trochę w dół strony, aby odnaleźć ustawienia panel Udostępnianie danych na Twitterze i poza nim.

Udostępnianie danych na Twitterze i poza nim

Tutaj możemy dostosować ustawienia dotyczące różnych sfer prywatności na Twitterze, są to kolejno:

Ustawienie dotyczące reklam

Aktywność poza Twitterem

Udostępnianie danych partnerom biznesowym

Informacje o lokalizacji

Więcej możemy dowiedzieć się również z oficjalnej strony Centrum prywatności Twittera. Jeśli chciałbyś uzyskać dostęp do swojego archiwum Twittera - koniecznie sprawdź ten poradnik.