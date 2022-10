Spis treści

Bez względu na to, do czego będzie używać drukarki, wybranie odpowiedniego modelu może być trudne. Musisz wziąć pod uwagę nie tylko cenę urządzenia i jakość druku, ale także zwrócić uwagę na szybkość jej pracy, koszty późniejszego utrzymania i wiele innych, dodatkowych kwestii. Oto modele, które polecamy szczególnie, w kolejności od najtańszego do najdroższego.

Canon Pixma G3460

Canon PIXMA G3460

Canon Pixma G3460 to wydajna i ekonomiczna drukarka, za pomocą której sprawnie wydrukujesz dokumenty i zdjęcia w wysokiej jakości.

Wielofunkcyjne urządzenie Canon Pixma G3460 umożliwia drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Sprawdzi się w domu, biurze oraz innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba efektywnej pracy z dokumentami. Drukarkę możemy łatwo podłączyć do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i obsługiwać wiele funkcji w chmurze. Można użyć do tego dedykowanej aplikacji Canon PRINT i Pixma Cloud Link. Drukarka Canon Pixma G3460 umożliwia również drukowanie z urządzeń mobilnych za pomocą usług AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Powyższe cechy oznaczają wygodę użytkowania urządzenia na najwyższym poziomie.

Wysokonakładowa drukarka Canon Pixma G3460 jest jednocześnie oszczędna i niezawodna. Jej wydajność to drukowanie monochromatyczne do 12 tys. stron z dwóch butelek atramentu lub 7,7 tys. stron w kolorze z jednego zestawu tuszy. Szybkość drukowania urządzenia w trybie monochromatycznym to około 10,8 obr./min, a w kolorze około 6,0 obr./min. Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki wydrukujemy w czasie około 45 s.

Drukarka charakteryzuje się ułatwioną konserwacją, dzięki kasetom serwisowym wymienianym przez użytkownika. Zbiorniki z atramentem napełnia się w prosty sposób, za pomocą wygodnych butelek, których nie trzeba ściskać, ponieważ posiadają specjalne dysze, dzięki którym atrament z każdej butelki służy do napełnienia jednego typu zbiornika. W zestawie otrzymujemy 5 butelek z atramentem o wysokiej wydajności (dwie czarne i po jednej w kolorach C/M/Y).

Urządzenie Canon Pixma G3460 zostało także wyposażone w skaner płaski CIS do zdjęć i dokumentów. Optyczna rozdzielczość skanera to 600 × 1200 dpi. Szybkość skanowania liniowego dokumentów kolorowych to 3,5 ms/linia (300 dpi), a w skali szarości 1,5 ms/linia (300 dpi). Maksymalny rozmiar dokumentu to A4/LTR (216 × 297 mm). Szybkość kopiowania urządzenia wynosi około 3,2 obr./min.

Wymiary Canon Pixma G3460 to 445 × 330 × 135 mm, a masa około 6,4 kg.

Brother InkBenefit Plus DCP-T420W

Brother InkBenefit Plus DCP-T420W

Z drukarką atramentową Brother InkBenefit Plus DCP-T420W zaoszczędzisz czas, koszta i otrzymasz świetną jakość druku.

Drukarka Brother DCP-T420W jest wyjątkowo intuicyjna i prosta w obsłudze. Sprawdzi się przede wszystkim w domu, ale też w skromnym biurze. Jej klasyczny, stonowany design będzie pasował do każdego pomieszczenia, a różnorodne funkcje przełożą się na dużą wydajność i oszczędność czasu. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu możemy kopiować, drukować i skanować materiały z dowolnego miejsca.

Urządzenie pozwala na drukowanie dużej ilości dokumentów (do 7500 stron) i posiada system szybkiego napełniania zbiorników tuszem Brother. Przy zakupie wraz z modelem DCP-T420W otrzymujemy już zestaw 4 takich pojemnych atramentów.

Pojemność podajnika papieru wynosi 150 arkuszy, a prędkość druku do 16 ipm (obrazów na minutę). Drukarka posiada łatwy w obsłudze interfejs Hi-Speed USB 2.0 oraz panel z diodami LED i przyciskami nawigacyjnymi.

Canon Pixma G2420

Canon Pixma G2420

Canon Pixma G2420 to uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne, które zadowoli nawet bardzo wymagających użytkowników.

Canon Pixma G2420 jest wielofunkcyjnym urządzeniem atramentowym wyposażonym w system stałego zasilania atramentem. Co to w praktyce oznacza? Korzyścią takiej konstrukcji jest możliwość drukowania materiałów bez zbędnych przerw. Bezpośrednio przekłada się to na wydajność, co w przypadku używania drukarki w firmie ma duże znaczenie.

Drukarka Canona jest urządzeniem 3w1, czyli potrafi drukować, skanować i kopiować. Prędkość drukowania tej maszyny to 9,1 str./min w czerni oraz 5 str./min w kolorze przy rozdzielczości 4800x1200 dpi. Canon Pixma G2420 posiada skaner dokumentów pracujący w rozdzielczości 600x1200 dpi dla dokumentów o wielkości 210x297 mm. Głębia koloru i skali szarości skanera to 16 bitów. Na opisywanym Canonie skopiujemy dokumenty niezależnie od ich typu z prędkością 2,6 str./min.

Canon Pixma G2420 jest wyposażony w podajnik papieru o pojemności 100 arkuszy i łączność sieciową w postaci portu Ethernet. Cecha Canona, o której jeszcze warto wspomnieć to emitowany hałas. Jest on bardzo niewielki, a jego poziom wynosi tylko 49,5 dB.

Brother DCP-T425W

BROTHER DCP-T425W

Brother DCP-T425W to szybka drukarka atramentowa, która sprawdzi się w domu i w małej firmie.

Brother DCP-T425W to wielofunkcyjna drukarka o miłym dla oka designie, solidnym wykonaniu i bardzo dobrych parametrach druku. Urządzenie firmy Brother jest jednocześnie drukarką, skanerem i kopiarką, czyli tak zwanym urządzeniem 3w1. Maszyna może drukować z dużą prędkością: 28 str./min w czerni i 11 str./min w kolorze w rozdzielczości 1200x6000 dpi. Czas wydruku pierwszej strony w skali szarości to zaledwie 6,5 sekundy, a w kolorze 10 sekund. Brother DCP-T425W nie każe więc nam czekać na jeden dokument, gdy potrzebujemy go „na już”.

Skaner urządzenia Brother DCP-T425W jest również bardzo szybki, ponieważ nie wymaga rozgrzewania. Jego rozdzielczość to 1200x2400 dpi, głębia koloru to 30 bitów, a skali szarości 10 bitów. Dzięki temu skanowane pliki są idealnie odwzorowane w pliku cyfrowym. Kopiarka Brothera DCP-T425W może powielać z szybkością do 8 str./min w przypadku dokumentów w skali szarości i do 3 str./min dla dokumentów kolorowych. Urządzenie wyposażono w bezprzewodową łączność sieciową Wi-Fi oraz port USB.

HP Smart Tank 515

HP Smart Tank 515

HP Smart Tank 515 to urządzenie wydajne, wygodne w obsłudze oraz uniwersalne w zastosowaniu.

Drukarka wielofunkcyjna HP Smart Tank 515 to idealny wybór zarówno do domu, jak i biura. Umożliwia drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie dokumentów. Ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia łączność bezprzewodową, co eliminuje połączenia urządzeń za pomocą kabla. Urządzenie obsługuje formaty od A4 po A6, a także B5, DL i inne. Do pracy wykorzystuje zintegrowane zbiorniki z atramentem (trzy pojemniki z kolorowym i jeden z czarnym). Według producenta ich zawartość powinna umożliwić wydrukowanie do 8 tys. stron w kolorze (prędkość druku to 5 stron na minutę) lub 18 tys. stron w czerni (do 11 stron na minutę). Maksymalna dostępna rozdzielczość to 1200x1200 dpi. Pracę z pewnością ułatwia znajdujący się z tyłu drukarki podajnik papieru, mający pojemność aż 100 arkuszy.

HP Smart Tank 515 obsługuje dedykowaną aplikację HP Smart oraz aplikacje Apple AirPrint, Google Cloud Print oraz HP ePrint. Wygodna nawigacja po funkcjach i urządzenia jest możliwa dzięki zestawowi przycisków oraz małemu wyświetlaczowi (2"). Ponadto drukarka ma czujnik zużycia atramentu, dzięki czemu zawsze wiadomo, kiedy należy go uzupełnić.

HP Smart Tank 720

HP Smart Tank 720

HP Smart Tank 720 to wydajne urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do małej firmy lub domowego biura.

Na końcu naszego zestawienia umieściłem urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 720. Jest to drukarka 3w1 przeznaczona ze względu na swoją wydajność i cenę raczej dla małych firm niż gospodarstw domowych. HP Smart Tank 720 potrafi wydrukować przy wykorzystaniu dołączonych fabrycznie atramentów aż 18 000 stron w skali szarości oraz 8 000 w kolorze. Gdy tusz się skończy, uzupełnienie go jest bardzo proste z nowo nabytych pojemników.

Drukarka obsługuje skanowanie wielostronicowe oraz automatyczne drukowanie dwustronne. Rozdzielczość skanowania urządzenia HP Smart Tank 720 oraz drukowania w czerni i kolorze to 1200x1200 dpi. Drukarka oferuje kopiowanie w rozdzielczości 600x600 dpi. HP Smart Tank 720 jest wyposażona w łączność Wi-Fi z funkcją automatycznej naprawy, a także obsługuje technologię Apple AirPrint.

Drukarka atramentowa czy laserowa

Drukarki atramentowe zapewniają nieporównywalnie lepszą jakość wydruków niż urządzenia laserowe. Niestety, koszty eksploatacji przez lata działały na ich niekorzyść. Kreatywni użytkownicy szybko wpadli więc na pomysł uniezależnienia się od kosztownych kartridżów z tuszem. Opracowywali i dzielili się projektami systemów, w których tusz był pobierany z osobnego zasobnika. Koncepcja wkrótce została podchwycona przez niektórych producentów materiałów eksploatacyjnych, którzy zaczęli oferować proste w instalacji gotowe systemy CISS (Continuous Ink Supply System).

Stałe zasilanie atramentem stało się palącym problemem wielu producentów drukarek – szczególnie tych, którzy oferowali konstrukcje proste do przerobienia. Nie jest bowiem tajemnicą, że wiele modeli tanich drukarek jest sprzedawanych na granicy opłacalności tylko dlatego, że producenci liczą na konkretne zyski z kartridżów i zasobników. Rywalizacja z azjatyckimi dostawcami i entuzjastami rozsianymi po świecie była skazana na porażkę. Większość marek po prostu dostosowała się do trendów, wprowadzając do swojej oferty urządzenia z wbudowanym systemem zasilania atramentem.

Modele tego typu są nieco droższe od zwyczajnych drukarek. Przeznaczone do nich tusze kosztują nieco więcej niż tanie atramenty. Jednakże sprzęt jest tańszy w eksploatacji niż konwencjonalne drukarki, a zarazem mniej awaryjny i czystszy w eksploatacji niż zewnętrzne systemy CISS.

Atuty systemów CISS

Największą zaletą systemów stałego zasilania atramentem jest cena wydruków. Tusze do takich drukarek są sprzedawane w butelkach, zazwyczaj o wydajności na poziomie 5000–10 000 stron. Ich cena, zależnie od producenta, waha się między 20 a 70 zł. Przeprowadzone testy pokazały, że koszt wydruku jednej kolorowej strony (nie uwzględniając papieru) wynosi w tym wypadku od 1,4 do 2,1 gr, czyli mniej niż z zastosowaniem biurowej drukarki laserowej.

Drukarki ze stałym zasilaniem atramentowym sprawdzają się doskonale w zadaniach drukowania dużej ilości wydruków. Tusze zapewniają wysoką jakość i trwałość obrazu. Jednocześnie zasobniki o wydajności kilku tysięcy stron pozwalają na nieprzerwaną pracę bez uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. Warto bowiem pamiętać, że kartridże stosowane w zwykłych drukarkach atramentowych są w stanie zadrukować zaledwie od kilkuset do maksymalnie tysiąca stron.

Zastosowanie atramentu w butelkach umożliwia też dłuższe przerwy w drukowaniu oraz zmniejsza ryzyko awarii. Klasyczne kartridże mogą zasychać po długich przestojach w pracy, mają też delikatne i łatwe do uszkodzenia elementy elektroniczne.

Wady systemów CISS

Przede wszystkim drukarki tego typu są po prostu znacznie droższe w zakupie. Koszty eksploatacji zrekompensują jednak różnicę, ale tylko jeśli będziemy regularnie drukować. Ponadto takie konstrukcje są zazwyczaj większe od konwencjonalnych modeli. Spore zbiorniki na atrament zajmują po prostu więcej miejsca niż miniaturowe kartridże. Producenci stosują pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne, aby sobie radzić z tym problemem, jednak różnica gabarytów zawsze pozostanie widoczna.

Niestety, stałe zasilanie atramentem wymaga również bardziej angażującej obsługi niż zwyczajne drukarki atramentowe. Proces uzupełniania tuszu trwa dłużej, łatwiej o zabrudzenie rąk, a nawet pomyłkę podczas nalewania atramentu. Producenci starają się uprościć całą procedurę, tworząc zasobniki z precyzyjnymi aplikatorami, pasującymi tylko do odpowiednich wlewów i redukującymi możliwość zabrudzenia. Niestety, takich udogodnień nie znajdziemy we wszystkich urządzeniach, a nawet najlepszy system butelkowy nie będzie tak czysty jak zabezpieczony kartridż.

Jak kupować drukarkę z systemem CISS

Zakup urządzenia ze stałym zasilaniem atramentem właściwie niczym się nie różni od kupowania zwykłej drukarki atramentowej. Podstawą jest weryfikacja kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz ich dostępności. Warto spojrzeć również na pakiet zasobników oferowany w standardzie – często wystarczą one na wiele miesięcy pracy.

Drugim zagadnieniem jest gwarancja. Drukarki należą do urządzeń podatnych na uszkodzenia, tymczasem większość producentów oferuje zaledwie 12 miesięcy ochrony gwarancyjnej. Niektóre marki proponują przedłużenie gwarancji po zarejestrowaniu drukarki na stronie – warto skorzystać z tego udogodnienia.

Poza tym obowiązują podobne zasady, co w stosunku do innych urządzeń drukujących. Jednym z najciekawszych rozwiązań, jakie możemy odnaleźć w drukarkach, jest kaseta na papier. Dzięki niej załadujemy przynajmniej 100 arkuszy papieru do obudowy drukarki – estetycznie i bez potrzeby ciągłego podawania kolejnych arkuszy.

Istotne są jeszcze kwestie łączności. Właściwie każda nowa drukarka powinna już mieć moduł komunikacji bezprzewodowej obsługujący współpracę z dedykowaną aplikacją mobilną. Zależnie od potrzeb możemy poszukać również modelu ze złączem LAN, ale to już rzadkość w modelach kierowanych do domu i małego biura.

Doskonały dodatek stanowią gniazda Host-USB oraz czytniki kart pamięci. Pozwalają one na szybki wydruk materiałów z zewnętrznych nośników bez konieczności podchodzenia do komputera.

Jeśli skanujemy dużo dokumentów, możemy zainteresować się modelem wyposażonym w podajnik ADF, automatycznie zmieniającym kartki na płycie skanera. Dzięki niemu możliwe jest szybkie skanowanie lub kopiowanie wielostronicowych dokumentów. Jest to jednak dodatek występujący raczej w tych najdroższych modelach biurowych.