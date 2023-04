Jaki aparat fotograficzny na wakacje wybrać? Podpowiadam, na co zwrócić uwagę i podrzucam kilka propozycji

Urlopy i wakacyjne podróże zbliżają się wielkimi krokami, więc to najlepszy czas, aby zdecydować się na odpowiedni aparat fotograficzny, który pozwoli utrwalać najpiękniejsze widoki i interesujące chwile podczas letnich wyjazdów. Na jaki model się zdecydować? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? W poniższym zestawieniu znajdziecie kilka ciekawych propozycji oraz wskazówek.

Dla wielu osób decyzja o zakupie aparatu na wakacje zeszła na dalszy plan lub została całkowicie odrzucona, odkąd zdjęcia wysokiej jakości można zrobić za pomocą smartfona, którego zawsze mamy pod ręką. Nic w tym dziwnego - w końcu, wybierając się w podróż, zależy nam na jak najlżejszym i kompaktowym bagażu, więc zabieranie dodatkowego sprzętu może to nieco utrudniać. Niemniej, nawet najlepszy smartfon nie zagwarantuje nam takich funkcji i możliwości, na jakie pozwalają aparaty fotograficzne. Oczywiście efekty i prace twórcze mogą być równie imponujące, niezależnie od sprzętu. Chodzi mi jednak o zastosowane technologie i systemy, jak np. większa matryca, zaawansowana optyka, mnogość trybów oraz programów umożliwiających dobór różnych ustawień czy po prostu lepsza ergonomia. Osobiście, do robienia zdjęć podczas podróży wykorzystuję zarówno smartfona, jak i bezlusterkowca - w zależności od sytuacji oraz indywidualnych potrzeb. Nie wyobrażam sobie jednak wakacyjnych wyjazdów bez aparatu fotograficznego u boku.

Źródło: AdobeStock/autor: Kay A/peopleimages.com

Ważne, aby aparat fotograficzny, który chcemy zabrać w podróż, był lekki, niewielkich rozmiarów, uniwersalny i dopasowany do naszych oczekiwań. Zobaczcie, na które modele warto zwrócić szczególną uwagę.

Canon PowerShot G7 X Mark III

Źródło: PCWorld/fot.: Izabella Bandych

Aparat kompaktowy z niewymiennym, zmiennoogniskowym obiektywem (24-100 mm) ze światłem f/1.8–2.8, który zmieści się w kieszeni kurtki czy niewielkiej torebce. Za jakość zdjęć oraz szybkość przesyłu danych odpowiada 1-calowa matryca CMOS o rozdzielczości 20,1 Mpix. Mamy tutaj 31-punktowy autofocus wraz z funkcją wykrywania i śledzenia twarzy oraz obiektu. W trybie seryjnym szybkość wykonywania zdjęć wynosi 20 kl./s (a w specjalnym trybie 30 kl./s), a wartość czułości ISO 125-25600. Jeśli chodzi o materiały wideo, istnieje możliwość nagrywania filmów w 4K (3840 x 2160 pikseli) z prędkością 30 lub 25 kl./s oraz Full HD (1920 x 1080 pikseli) w 60 lub 50 kl./s. Należy zaznaczyć, że aparat został wyposażony w 5-osiową stabilizację obrazu, która pozwala na bardziej precyzyjne i płynne filmowanie.

Otrzymujemy zatem wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się nie tylko do fotografowania różnego rodzaju ujęć - od fotografii makro, przez portrety, po zdjęcia krajobrazu - ale też dobrze poradzi sobie z nagrywaniem. Oczywiście nie zabrakło możliwości połączenia aparatu z aplikacją mobilną - w ten sposób szybko i wygodnie możemy zapisywać wykonane zdjęcia na telefonie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak Canon PowerShot G7 X Mark III sprawuje się w praktyce, przeczytajcie szczegółową recenzję - przejdź do materiału.

Fujifilm X-T30

Źródło: Fujifilm

Zajrzyjmy do kolejnego segmentu aparatów fotograficznych. W tym przypadku mamy do czynienia z bezlusterkowcem Fujifilm X-T30, który również może sprawdzić się podczas wakacyjnych wojaży. Model został wyposażony w matrycę X-Trans CMOS 4 o rozdzielczości 26,1 Mpix oraz 425-punktowy system AF z funkcją wykrywania twarzy i oka. Tryb seryjny pozwala na wykonywanie zdjęć z prędkością 8 kl./s w trybie migawki mechanicznej i 20 kl./s z migawką elektroniczną. Zakres czułości ISO wynosi od 160 (z rozszerzeniem do 80) do 12800 (z rozszerzeniem do 51200). Do dyspozycji mamy 3-calowy odchylany (45 stopni w dół i 90 stopni w górę) ekran dotykowy oraz wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2,36 Mpix. Aparat sprawdzi się tez podczas nagrywania materiałów wideo - gwarantuje on rozdzielczość 4K z prędkością w 30 kl./s lub Full HD 120 kl./s. Niestety zabrakło tutaj wbudowanej stabilizacji obrazu. Do minusów można zaliczyć również brak uszczelnień, a więc oznacza to, że nie jest odporny na warunki atmosferyczne.

Niemniej jest to aparat ze zmienną optyką, który posiada wiele zaawansowanych funkcji, a jednocześnie jest kompaktowy i lekki - waży 383 g, a jego rozmiary to 118,4 x 82,8 x 46,8 mm - idealny do zabrania w podróż. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym aparacie czegoś więcej, zajrzyjcie do materiału pod tym linkiem.

Nikon Z5

Źródło: Nikon

Zostając w kategorii bezlusterkowców, warto przyjrzeć się modelowi aparatu Nikon Z5. To nieco droższa propozycja, ale mamy tutaj do czynienia z pełnoklatkową matrycą CMOS o rozdzielczości 24,5 Mpix. Za szybkie przetwarzanie obrazu odpowiada procesor EXPEED 6, a ostrość i precyzję ujęć gwarantują 5-osiowa stabilizacja wbudowana w aparat oraz 273-polowy hybrydowy autofokus oparty o detekcję oczu. Zakres ISO wynosi 100–51200. Jeśli chodzi o tryb seryjny, możemy pracować z prędkością 4,5 kl./s. Poza tym, do dyspozycji mamy wizjer elektroniczny o rozdzielczości 3690 tys. punktów, a także dotykowy, przechylany 3,2-calowy ekran, o kącie oglądania wynoszącym 170°. Urządzenie pozwala nagrywać materiały wideo w jakości 4K UHD z prędkością 30 kl./s i 1080 w 60 kl./s. Obudowa i konstrukcja aparatu została uszczelniona, a więc mamy gwarancję, że aparat dobrze poradzi sobie w nieco trudniejszych warunkach.

Otrzymujemy zatem naprawdę solidnie wykonany sprzęt z wieloma możliwościami i naprawdę dobrymi parametrami. Model ten jest nieco cięższy (590 g sam korpus aparatu) i większy (134 x 100,5 x 69,5 mm), ale wciąż jest to urządzenie, które wygodnie będzie można zabrać ze sobą w podróż. Nikon Z5 nie tylko sprosta oczekiwaniom początkujących fotografów, ale znajdzie zastosowanie również w rękach zaawansowanych twórców.

Sony ZV-1

Źródło: Sony

Wróćmy do segmentu aparatów kompaktowych. Model Sony ZV-1 powstał z myślą vlogerach, youtuberach i innych twórcach wideo, którym zależy na wysokiej jakości materiałach, ale jednocześnie kompaktowym sprzęcie, który będzie lekki i poręczny. Otrzymujemy tutaj wbudowany mikrofon kierunkowy, stabilizację matrycy oraz możliwość nagrywania w jakości 4K z prędkością 30 kl./s i Full HD 120 kl./s Do dyspozycji mamy też funkcję super slow-motion, dzięki której możliwe jest tworzenie materiałów w tempie do 960 kl./s. Do tego nie zabrakło, wbudowanego filtra ND czy funkcji krzywej gamma S-Log3 i S-Log2. Do zalet należy zaliczyć uchylno-obrotowy ekran LCD oraz łączność bezprzewodową, która pozwala na szybkie przesyłanie materiałów do mediów społecznościowych czy nawet streamowanie na żywo.

Ze względu na swoje funkcje i możliwości, a także kompaktowy rozmiar (105,5 x 60 x 43,5 mm), aparat Sony ZV-1 dobrze sprawdzi się podczas podróży. Został on wyposażony w matrycę CMOS Exmor RS typu 1,0" oraz zmiennoogniskowy obiektyw ZEISS® 24–70 mm z przysłoną f/1.8–2.8. Za szybkie i precyzyjne ustawienie ostrości odpowiada autofokus (315 pól z wykrywaniem fazy i 425 pół z detekcją kontrastu). Wartości ISO można wybierać pomiędzy 100 a 12 800. Maksymalna prędkość wykonywania zdjęć w trybie seryjnym wynosi 24 kl./s. Niestety, sporym minusem może okazać się niemożliwość zapisywania zdjęć w formacie RAW. Ale jeśli szukasz lekkiego (niecałe 300 g) i poręcznego sprzętu, który nagra dobrej jakości wideo podczas wakacyjnych podróży oraz zrobi wysokiej jakości zdjęcia, z pewnością warto rozważyć jego zakup.

Fujifilm Instax Mini 40

Źródło: Fujifilm

Nie każdy jednak czuje się na siłach, aby podczas wypoczynku i wakacyjnych wyjazdów wykonywać zdjęcia zaawansowanym sprzętem. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zakup aparatu natychmiastowego, którego obsługa nie jest skomplikowana - wszystko praktycznie dzieje się automatycznie - a efekty stanowią wyjątkową pamiątkę. W przypadku modelu Instax Mini 40 Zdjęcia są od razu wywoływane w formacie 86 mm x 54 mm. Urządzenie zostało wyposażone w obiektyw o ogniskowej 60 mm i przesłonie f/12.7. Możemy korzystać z niego w dwóch trybach: standardowych (zakres ostrości od 0,3 m do nieskończoności) oraz selfie (zakres ostrości od 0,3 m do 0,5 m). Migawka elektroniczna wykonuje zdjęcia z czasem naświetlania od 1/2 do 1/250 sekundy, z ISO 800. Wbudowana lampa błyskowa (uruchamiana automatycznie) zapewnia ostrość i zamrożenie ruchu na zdjęciach.

Aparat jest zasilany 2 bateriami alkalicznymi typu AA. Nie zajmie on zbyt wiele miejsce - jego rozmiary to 104 mm x 121 mm x 65 mm, ani nie sprawi, że bagaż stanie się cięższy - waży 330 g (bez baterii, paska i filmu). Aparat natychmiastowy może posłużyć jako dodatkowy gadżet, którym wykonasz oryginalne zdjęcia pamiątkowe, od razu gotowe do zawieszenia na lodówce czy nad biurkiem.

Źródło: AdobeStock/autor: AboutLife

Aparat fotograficzny na wakacje - na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Wybierając aparat fotograficzny na wakacje, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, takich jak: