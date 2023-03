Jaki bezlusterkowiec do 5000 zł kupić? Wybrałam modele, na które warto zwrócić uwagę

Myślisz o nowym aparacie fotograficznym i nie wiesz, na jaki model się zdecydować? Podpowiadam, na jaki bezlusterkowiec do 5000 zł warto zwrócić uwagę.

Spis treści

Wybór aparatu fotograficznego to jedna z trudniejszych decyzji zakupowych, tym bardziej, gdy nasz budżet jest ograniczony. Niemniej w każdej półce cenowej możemy znaleźć sprzęt, który spełni nasze oczekiwania. Rynek aparatów fotograficznych jest dość rozbudowany, a z roku na rok producenci poszerzają swoje oferty o nowe modele, zarówno jeśli chodzi o lustrzanki, jak i aparaty bezlusterkowe. Trzeba zaznaczyć, że to te drugie w ostatnim czasie stają się bardziej popularne i stanowią coraz częstszy wybór wśród fotografów. Postanowiłam wybrać kilka najciekawszych modeli, na które warto zwrócić uwagę, decydując się na tego typu rozwiązanie. Lista modeli przedstawia wyłącznie urządzenia, które możemy kupić za mniej niż 5000 zł. Poniżej tej kwoty możemy znaleźć zarówno sam korpus aparatu, jak i zestawy, tj. body + obiektyw. Lista uwzględnia każdą opcję.

Moje propozycje

FujiFilm X-S10

Jedną z propozycji jest bezlusterkowiec FujiFilm X-S10 wyposażony w matrycę X-Trans™ CMOS 4 o rozdzielczości 26,1 MP, szybki procesor X-Processor 4 oraz we wbudowaną w korpus stabilizację obrazu (IBIS). Dodatkowo redukujące lekkie wibracje migawki - dzięki temu obraz jest jeszcze bardziej wyraźny. Szybkie działanie zapewnia autofocus, który umożliwia ostrzenie w 0,02 sekundy (nawet przy słabych warunkach oświetleniowych - do -7 EV). Do tego dochodzi tryb seryjny umożliwiający fotografowanie z prędkością: 30 kl./s (przy cropie 1,25x), 20 kl./s z migawką elektroniczną i 8 kl./s przy użyciu mechanicznej migawki. Jeśli chodzi o czułość ISO mamy tutaj wartości w przedziale 160-12800. Nie zabrakło precyzyjnego trybu śledzenia AF czy funkcji detekcji twarzy i oka. Materiały wideo mogą być nagrywane w UHD 4K z prędkością do 30 kl./s oraz Full HD do 240 kl./s (pozwala to tworzenie nagrań slow-motion).

Aparat X-S10 został wyposażony w wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2,36 milionów punktów oraz w odchylany, dotykowy ekran LCD, który możemy obracać o 180 stopni. Do dyspozycji mamy łączność bezprzewodową, dzięki której możemy wygodnie i szybko przesyłać zdjęcia z aparatu na telefon. Wszystko to ukryte zostały w małym (126 mm × 85,1 mm × 65,4 mm) i lekkim korpusie - urządzenie waży zaledwie 465 g. Obudowa została wykonana ze stopu magnezu i w części pokryta gumową powłoką, która wygląda bardzo estetycznie. Design spodoba się przede wszystkim wielbicielom tzw. analogów.

Szczegóły:

Typ matrycy: CMOS

CMOS Rozmiar matrycy: APS-C

APS-C Liczba pikseli: 26,1 Mpix

26,1 Mpix Autofokus: 425 punktów

425 punktów Rozdzielczość obrazu: 6240 x 4160

6240 x 4160 Czułość ISO: 160-12800 (rozszerzalne: 80-51200)

160-12800 (rozszerzalne: 80-51200) Rozmiar ekranu LCD: 3"

3" Pamięć: SD/SDHC/SDXC (UHS-I)

SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Złącza: USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), HDMI D (Micro), 3.5mm

Canon EOS R10

Canon EOS R10 to lekki (382 g) i poręczny (123 x 88 x 83 mm) bezlusterkowiec z serii EOS R, który idealnie sprawdzi się na przykład podczas podróży. Został wyposażony w matrycę APS-C o rozdzielczości 24,2 MP oraz procesor DIGIC X, który zapewnia płynność działania. Jeśli chodzi o prędkość zdjęć seryjnych, mamy tutaj: do 15 kl./s dla migawki mechanicznej i 23 kl./s w przypadku migawki elektronicznej. Niestety zabrakło tutaj stabilizacji sensora. Zastosowana technologia Dual Pixel CMOS AF II pozwala na precyzyjne rozpoznawanie i śledzenie osób, zwierząt czy poruszających się obiektów, nawet przy kiepskim oświetleniu (do -4 EV). Nie zabrakło też funkcji detekcji oczu i twarzy.

Materiały wideo możemy nagrywać w rozdzielczości 4K z prędkością 30 kl./s oraz w rozdzielczości Full HD w 120 kl./s. Dodatkowo, możemy też skorzystać z funkcji nagrywania w 4K przy 60 klatkach na sekundę z kadrowaniem 1,6x. Zakres czułości ISO wynosi w tym przypadku 100–32 000 (możliwość rozszerzenia do 51 200 w trybie zdjęć). Nie zabrakło wizjera elektronicznego o rozdzielczości 2,36 mln punktów oraz w pełni dotykowego, obracanego ekranu LCD o przekątnej 7,5 cm i rozdzielczości 1,04 mln punktów. Jak przystało na nowoczesny aparat, Canon EOS R 10 został wyposażony w moduły Bluetooth i Wi-Fi, dzięki czemu natychmiast możemy przesyłać zrobione zdjęcia na telefon. Jest też ciekawa opcja dla vlogerów - aparat posiada funkcję strumieniowania na żywo do serwisu YouTube.

Jak zostało wspomniane na początku, urządzenie jest naprawdę kompaktowe i poręczne. Zabierając go ze sobą w podróż, nie odczujemy nadmiernego ciężaru, co dla niektórych może być priorytetem. Niestety brakuje tutaj uszczelnień, dlatego musimy być ostrożni podczas korzystania ze sprzętu w trudnych warunkach.

Szczegóły:

Typ matrycy: CMOS

CMOS Rozmiar matrycy: APS-C

APS-C Liczba pikseli: 25,5 Mpix

25,5 Mpix Autofokus: 651 punktów

651 punktów Rozdzielczość obrazu: 6000 x 4000

6000 x 4000 Czułość ISO: 100–32 000 (rozszerzalne: 52 200)

100–32 000 (rozszerzalne: 52 200) Rozmiar ekranu LCD: 2,95"

2,95" Pamięć: SD/SDHC/SDXC i UHS-II

SD/SDHC/SDXC i UHS-II Złącza: USB 2.0 USB typu C, wyjście HDMI Micro, zewnętrzne wejście mikrofonu (minijack 3,5 mm), łącze typu RS-60E3 (złącze zdalnego wyzwalania)

Nikon Z50

Wśród aparatów marki Nikon, także znalazł się bezlusterkowiec, który jest wart uwagi. Nikon Z50 został wyposażony w matrycę DX (APS-C) o rozdzielczości 20,9 MP oraz procesor EXPEED 6. Zastosowano tu system hybrydowego AF - 209 punktów pokrywających 90% kadru w pionie i poziomie. Ostrzenie ułatwia funkcja wykrywania oka, która działa także w trybie śledzenia (niestety nie działa w trybie filmowania). Jak deklaruje producent, także w słabym świetle zyskujemy wysokiej jakości obraz (do -4 EV). Zakres czułości ISO wynosi w tym aparacie 100–51200. Tryb seryjny umożliwia zarejestrowanie do 11 kl./s ze śledzeniem AF. Jeśli chodzi o wideo, aparat pozwala nagrywać z maksymalną rozdzielczością 4K przy 30 kl./s oraz w Full HD z prędkością 120/100 kl./s. Do dyspozycji mamy wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2,3 MP oraz 3,2-calowy wyświetlacz LCD (rozdzielczość 1040 tys. punktów). Oczywiście jest on dotykowy i możemy odchylać go w górę oraz w dół, a także o 180 stopni do pozycji selfie. Nie obeszło się bez łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth, która umożliwia przesyłanie zdjęć na dowolne urządzenie, a także korzystanie z aplikacji mobilnej SnapBridge.

Ponownie mamy tu do czynienia z lekką i niewielką konstrukcją, która zapewnia ciekawe możliwości, przede wszystkim dla amatorów. Aparat waży 450 g, a jego rozmiary to 126,5 × 93,5 × 60 mm.

Szczegóły:

Typ matrycy: CMOS

CMOS Rozmiar matrycy: DX (APS-C)

DX (APS-C) Liczba pikseli: 21,51 Mpix

21,51 Mpix Autofokus: 209 punktów

209 punktów Rozdzielczość obrazu: 5568 x 3712

5568 x 3712 Czułość ISO: 100-51200

100-51200 Rozmiar ekranu LCD: 3,2"

3,2" Pamięć: SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I)

SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I) Złącza: USB typu C, HDMI typu C, wejście mikrofonu

Sony Alpha A7 II

Pełnoklatkowy bezlusterkowiec, który został wyposażony w 5-kierunkowy system stabilizacji obrazu o wydajności wydajność 4,5 EV. Zastosowano tu matrycę o rozdzielczość 24,3 MP oraz procesor BIONZ X. Dodatkowo, aparat posiada ulepszony system Fast Hybrid AF, który pozwala na bardzo dużą szybkość reakcji i precyzyjne ustawienie ostrości, także obiektów w ruchu. Mamy tutaj 117-punktowy autofokus. W przypadku tego modelu, zakres czułości ISO wynosi 50-25600. W trybie seryjnym aparat pozwala zarejestrować 5 kl./s. Nie zabrakło także rozwiązań dla osób, które zamierzają filmować. Materiały wideo możemy zapisywać w jakości Full HD, ale w formacie XAVC S (przy przepływności aż 50 Mb/s, z prędkością zapisu od 60 kl./s do 24 kl./s). Należy jednak wspomnieć, że decydując się na taki zapis wideo, będziemy potrzebować karty SD o pojemności min. 64 GB.

Jeśli chodzi o konstrukcję aparatu, bezlusterkowiec dysponuje 3-calowym, ruchomym ekranem LCD (możemy odchylić ekran o 107 stopni w górę i 41 stopni w dół). Nie zabrakło także wizjera elektronicznego o rozdzielczości 2,3 mln punktów, ze 100-procentowym pokryciem kadru.

W tym przypadku mamy już do czynienia z nieco ciężą konstrukcją - sam korpus waży 556 g, ale wciąż dość kompaktową 126,9 x 95,7 x 59,7 mm. Dodatkowymi udogodnieniami jest oczywiście łączność Wi-Fi i możliwość obsługi aparatu za pomocą aplikacji mobilnej. Aparat miał swoją premierę już dość dawno, bo w 2014 roku, ale wciąż jest to model, który zapewnia wiele atrakcyjnych rozwiązań w tej półce cenowej.

Szczegóły:

Typ matrycy: CMOS

CMOS Rozmiar matrycy: 35,8 x 23,9 mm

35,8 x 23,9 mm Liczba pikseli: 24,3 Mpix

24,3 Mpix Autofokus: 117 punktów

117 punktów Rozdzielczość obrazu: 6000 x 4000

6000 x 4000 Czułość ISO: 50 - 25600

50 - 25600 Rozmiar ekranu LCD: 3"

3" Pamięć: SD, SDHC, SDXC, kompatybilne z UHS-I

SD, SDHC, SDXC, kompatybilne z UHS-I Złącza: USB 2.0, microHDMI, gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawek

Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Kolejna interesująca propozycja, tym razem od marki Olympus. Sercem aparatu jest 20-megapikselowa matryca Mikro 4/3 oraz procesor TruePic VIII. Bezlusterkowiec został wyposażony w 5-osiową stabilizację obrazu, która zapewnia lepszą jakość zdjęć oraz materiałów wideo. Jeśli chodzi o autofocus mamy tutaj 121-punktowy system oparty na detekcji kontrastu. Aparat może wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością 15 kl/s. (pryz migawce elektronicznej, a przy mechanicznej - 8.7 kl/s.). W przypadku tego modelu zakres czułości ISO wynosi 100 - 25600. Zastosowano też funkcję wykrywania twarzy oraz oka oraz ulepszony tryb C-AF (umożliwia precyzyjne podążanie za ruchomym obiektem). Jeśli chodzi o materiały wideo mamy tutaj możliwość nagrywania w Full HD (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) oraz w 4K (30p, 25p, 24p).

Nie zabrakło oczywiście dotykowego, odchylanego ekranu LCD (3-calowy). Możemy obrócić go o 180 stopni, ale niestety tylko do dołu. Zainteresuje to przede wszystkim, tych którym zależy na zdjęciach "selfie" lub nagrywaniu vlogów. Minusem jest to, że nie odchylimy go, kiedy zamontujemy aparat na statywie. Bezlusterkowiec został tez wyposażony w wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2,45 mln punktów. Mamy tutaj też wbudowaną lampę błyskową. Ciekawym udogodnieniem jest to, że aparat możemy ładować bezpośrednio przez port USB (standard USB 2.0). Jeśli chodzi o samą konstrukcję, aparat jest kompaktowy i poręczny - waży zaledwie 383 g, a jego wymiary to 121,7 x 84,6 x 49 mm. Obudowa korpusu została wykonana z plastiku i niestety nie została uszczelniona. Niemniej bezlusterkowiec Olympus OM-D E-M10 Mark IV to dobre rozwiązanie dla początkujących fotografów i amatorów. W cenie poniżej 5000 zł, możemy mieć cały zestaw, czyli aparat wraz z obiektywem.

Szczegóły:

Typ matrycy: Live-MOS, 4/3

Live-MOS, 4/3 Rozmiar matrycy: 17,3 x 13 mm

17,3 x 13 mm Liczba pikseli: 20,2 Mpix

20,2 Mpix Autofokus: 121 punktów

121 punktów Rozdzielczość obrazu: 5184 x 3888

5184 x 3888 Czułość ISO: 200 - 25600

200 - 25600 Rozmiar ekranu LCD: 3"

3" Pamięć: SD, SDHC, SDXC, kompatybilne z UHS-I/II)

SD, SDHC, SDXC, kompatybilne z UHS-I/II) Złącza: USB 2.0 Hi Speed z możliwością ładowania, wyjście Micro HDMI

Lumix DC-G90M

Jeśli szukacie czegoś od Panasonic, to z pewnością warto zwrócić uwagę na model bezlusterkowca Lumix DC-G90M. Mamy tutaj matrycę 4/3" o rozdzielczości 20,3 MP z wbudowaną stabilizacją obrazu (5-osiowa). Jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć seryjnych, aparat działa z szybkością 9 kl./s w trybie pojedynczego autofokusa lub 6 kl./s w trybie śledzenia ostrości. Co ciekawe, posiada także dodatkową funkcję, która umożliwia rejestrację obrazu JPEG o rozdzielczości 4K. A skoro mowa o jakości, to warto też od razu wspomnieć o możliwościach wideo. Aparat pozwala na nagrywanie w 4K z prędkościami 30/25/24 kl/s oraz Full HD z prędkością 60 kl/s. Nie zabrakło też funkcji slow-motion. Dla twórców, ważna może okazać się też obecność wejścia na mikrofon oraz wyjście słuchawkowe. Zakres czułości ISO wynosi 200 - 25600, z możliwością rozszerzenia do 100.

Urządzenie zostało wyposażone w wizjer elektroniczny o rozdzielczości 2360 tys. punktów, 3-calowy ekran LCD, który można obracać (270 stopni) i odchylać (180 stopni). Oczywiście nie zabrakło też łączności bezprzewodowej i możliwości obsługi aparatu z poziomu smartfona. Jeśli chodzi o sam korpus, istotne jest to, że obudowa aparatu została uszczelniona, co oznacza, że sprzęt jest odporny na zachlapania czy kurz. Nie jest on tak lekki, jak wcześniej wymienione aparatu - waży 533 g, a jego rozmiar to 130,4 x 93,5 x 77,4 mm.

Szczegóły:

Typ matrycy: Live MOS, 4/3

Live MOS, 4/3 Rozmiar matrycy: 17,3 x 13 mm

17,3 x 13 mm Liczba pikseli: 20,3 Mpix

20,3 Mpix Autofokus: 49 punktów

49 punktów Rozdzielczość obrazu: 5184 x 3888

5184 x 3888 Czułość ISO: 200 - 25600

200 - 25600 Rozmiar ekranu LCD: 3"

3" Pamięć: SD/SDHC/SDXC, zgodne ze standardem UHS-I / UHS II / Speed Class 3

SD/SDHC/SDXC, zgodne ze standardem UHS-I / UHS II / Speed Class 3 Złącza: Micro HDMI, Micro USB 2.0, Wejście mikrofonowe 3,5 mm, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

Źródło: AdobeStock/autor: NorGal

Bezlusterkowce - czym się charakteryzują?

Aparaty bezlusterkowe, to jak sama nazwa wskazuje, urządzenia pozbawione mechanizmu lustra wewnątrz korpusu, ale z możliwością wymiany obiektywów. Nie mamy więc tutaj podglądu rzeczywistego obrazu odbitego od lustra, ale elektroniczny widziany na wyświetlaczu oraz w wizjerze. Oznacza to, że od razu możemy zobaczyć efekt końcowy naszego zdjęcia (ekspozycję oraz kolorystykę). Poza tym, bezlusterkowce charakteryzują się niewielkim rozmiarem i lekkością, właśnie ze względu na brak lustra wewnątrz obudowy. To jeden z powodów, dla którego ten rodzaj sprzętu jest coraz częściej wybierany przez fotografów, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. W ostatnim czasie rynek bezlusterkowców znacznie się powiększył, a z każdym kolejnym modelem możemy liczyć na coraz bardziej przyzwoite parametry, które dorównują lub nawet przewyższają możliwości zawarte w lustrzankach cyfrowych.

Bezlusterkowce - dlaczego warto?

Istnieje wiele pozytywnych przesłanek, które zachęcają do zakupu bezlusterkowca. Do zalet możemy zaliczyć m.in. takie kwestie jak:

Kompaktowy rozmiar

Lżejsze niż lustrzanki

Podgląd efektu ekspozycji w wizjerze

Większa liczba punktów autofokusa

Szybki i precyzyjny autofokus

5-osiowa stabilizacja matrycy

Cichsza migawka (elektroniczna)

Wyższa jakość filmowania

Łączność bezprzewodowa

Często niewysoka cena w stosunku do jakości

Bezlusterkowce - czy mają jakieś wady?

Bezlusterkowce niewątpliwie wyprzedzają lustrzanki i wielu fotografów decyduje się właśnie na taki rodzaj sprzętu ze względu na coraz ciekawsze funkcje i możliwości, które z roku na rok są ulepszane. Nie oznacza to jednak, że są one pozbawione wad i pewnych niedogodności. Przede wszystkim warto wymienić kilka z nich.