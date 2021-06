Jaki internet na kartę w Bułgarii? [PORADNIK]

Planując podróż do Bułgarii warto pamiętać o odpowiednim pakiecie internetu na kartę. Pomagamy wybrać opcję, która zaoferuje dostęp do sieci bez żadnych ograniczeń, a jednocześnie nie zrujnuje wakacyjnego budżetu.

Spis treści

Sofia Źródło: Deniz Fuchidzhiev / Unsplash

Karty SIM Prepaid (przedpłacone), które można kupić w Bułgarii nie są najlepsze do podróżowania dalej w głąb Europy. Chociaż od 2017 roku nie ma kosztów roamingu w UE, większość przedpłaconych kart SIM w Bułgarii ogranicza swoje pakiety danych poza granicami kraju. Warto zawsze zapytać przed zakupem karty, czy bezpłatny roaming w UE jest wliczony w cenę.

Roam like at home - roaming w Bułgarii

Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że dzięki polskiej karty SIM możesz korzystać z usługi roam like at home. Od 15 czerwca 2017 roku wszystkie rozmowy oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej rozliczane są tak samo jak połączenia i wiadomości krajowe.

Dodatkowo w pakiecie posiadamy paczkę internetu, która zależna jest od aktywnego planu taryfowego. Najczęściej jest to kilka gigabajtów, które możemy wykorzystać bez dodatkowych opłat.

Jak kupić kartę przedpłaconą w Bułgarii?

Zakup karty przedpłaconej w Bułgarii jest bardzo prosty. Możemy to zrobić w większości placówek handlowych, hotelach, na lotnisku czy bezpośrednio u operatora.

Należy jednak pamiętać, aby mieć ze sobą swój paszport - tylko na jego podstawie możemy zarejestrować naszą nową kartę.

Cała operacja trwa zaledwie kilka minut. Pracownik przypisze kartę SIM do naszych danych personalnych.

Operatorzy sieci komórkowych w Bułgarii

W Bułgarii jest trzech głównych operatorów komórkowych:

Vivacom

A1

Telenor

Wszyscy z nich są godni zaufania i posiadają sklepy w centrum Sofii, Burgas, a także w innych turystycznych miejscowościach, gdzie sprzedają przedpłacone karty SIM dla turystów.

Telenor

Oto dostępne pakiety Telenor, które możemy zakupić w Bułgarii i ich ceny:

6 BGN (ok. 15 zł ) = 1,5 GB danych + 30 minut do całej Europy

) = danych + do całej Europy 8 BGN (ok. 20 zł ) = 4 GB danych + 100 minut do całej Europy

) = danych + do całej Europy 10 BGN (ok. 25 zł) = 6 GB danych + 100 minut do całej Europy

Strona Telenor

Powyższe pakiety są ważne przez 30 dni od daty aktywacji. Aktualne ceny kart SIM, oferowanych przez Telenor, można znaleźć na stronie internetowej operatora.

Vivacom

Przedpłacone karty SIM od Vivacom kosztują prawie tyle samo, co te w ofercie Telenor. Są również ważne przez 30 dni, a ich ceny są następujące:

8 BGN (ok. 20 zł ) = 6 GB danych + 400 minut do całej Europy

) = danych + do całej Europy 20 BGN (ok. 45 zł) = 25 GB danych (a w tym 5,8 GB darmowych danych w roamingu w UE)

Strona Vivacom

Najnowsze pakiety i dokładne ceny można również sprawdzić na stronie internetowej Vivacom.

A1

Ostatnim operatorem na liście jest A1 (M-Tel), a poniżej znajdują się dostępne u niego pakiety:

6 BGN (ok. 15 zł) = 1,5 GB danych + 30 minut do całej Europy - ważna przez 10 dni Doładowanie za 5 GB dodatkowych danych to 30 BGN (ok. 70 zł)

Strona A1

Oferowane są również pakiety startowe tylko na dane komórkowe:

15 BGN (ok. 35 zł ) = 15 GB - ważny przez 30 dni

) = - ważny przez 25 BGN (ok. 55 zł) = 30 GB - ważny przez 30 dni

Najnowsze oferty A1 na kartę SIM można znaleźć również na tej stronie internetowej.

Podsumowanie - do którego operatora udać się po kartę SIM?

Ceny kart SIM w Bułgarii są dość niskie, jednak pakiety danych jakie oferują są raczej niewielkie. Porównując wszystkie powyższe oferty, to ta od Vivacom oferuje najlepszy stosunek ceny do oferowanego pakietu.

Za ok. 20 zł dostaniemy 6 GB danych i 400 minut do wykorzystania w całej Europie.