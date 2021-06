Jaki internet na kartę w Chorwacji? [PORADNIK]

Chorwacja od lat kusi nas przepięknymi widokami i świetną pogodą. Jeżeli wybierasz się nad Adriatyk sprawdź, którą ofertę z internetem na kartę warto wybrać.

Spis treści

Chorwacja to jedna z najpopularniejszych destynacji wakacyjnych dla turystów z naszego kraju. Przepiękny, malowniczy krajobraz, świetny klimat, wyśmienita kuchnia oraz niezwykle pozytywnie nastawieni mieszkańcy, a także łatwy dojazd sprawiają, że mnóstwo polaków decyduje się na wakacje w Chorwacji.

Chorwacja Źródło: Sergii Gulenok/ Unsplash

Jeżeli podróżujesz z pewnością wiesz, że dostęp do internetu jest obecnie niezbędnym elementem nawet na urlopie. Dzięki dostępowi do sieci bez problemu skorzystamy z nawigacji, sprawdzimy najważniejsze informacje o atrakcjach, które właśnie oglądamy lub zamówimy taksówkę. Internet przyda się także do komunikacji z wykorzystaniem popularnych komunikatorów.

Wyjeżdżając za granicę warto zakupić lokalną kartę SIM Prepaid (przedpłaconą), która pozwoli ograniczyć nam koszty korzystania z internetu. Dodatkowo unikniemy problemów z ograniczonym zasięgiem i zbyt małymi paczkami danych.

Roam like at home - roaming w Chorwacji

Chorwacja od 1 lipca 2013 roku należy do Unii Europejskiej. Oznacza to, że wyjeżdżając na wakacje do tego kraju skorzystamy z usługi roam like at home, która jest aktywna na naszej polskiej karcie SIM.

Od 15 czerwca 2017 roku wszystkie rozmowy oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej rozliczane są tak samo jak połączenia i wiadomości krajowe.

Dodatkowo w pakiecie posiadamy paczkę internetu, która zależna jest od aktywnego planu taryfowego. Najczęściej jest to kilka gigabajtów, które możemy wykorzystać bez dodatkowych opłat.

Jak kupić kartę przedpłacona w Chorwacji?

Chorwacja to kraj, który nie wymaga rejestracji karty SIM. Oznacza to, że wystarczy udać się do punku operatora lub centrum handlowego i nabyć starter. Oczywiście możemy kupić go również na lotniskach oraz w centrach miast, a także na stacjach benzynowych.

Warto zaznaczyć, że karty SIM w Chorwacji są stosunkowo tanie. Dodatkowo w Chorwacji znajdziemy jeden z najlepszych ofert na internet mobilny dla turystów.

Operatorzy sieci komórkowych w Chorwacji

Chorwacja obsługiwana jest przez trzech głównych operatorów sieci komórkowej:

Hrvatski Telekom - T-Mobile Croatia

A1 Croatia

Telemach Croatia

T-Mobile Croatia

T-Mobile Croatia to jeden z największych operatorów w Chorwacji, który nazywany jest również Hrvatski Telekom. T-Mobile posiada najciekawszą ofertę, a strona internetowa dostępna jest w języku angielskim.

T-Mobile Prepaid SIM

Telekom przygotował specjalny plan dla turystów. Pozwala on korzystać z nieograniczonego dostępu do internetu bez limitu danych przez 7 dni. Co ważne mowa o pełnym dostępie do LTE o maksymalnej przepustowości do 600 Mbit/s. W zestawie otrzymujemy kartę SIM, a całość kosztuje zaledwie 85 kun chorwackich, co przekłada się na około 51 zł.

A1 Croatia

A1 Croatia również przygotowało ciekawą ofertę. Mowa o planie A1 Tourist 4G SIM. Za 80 kun chorwackich (około 48 zł) otrzymujemy nieograniczony dostęp do internetu oraz 100 minut na numery chorwackie, które wymienne są na 100 SMS. Pakiet ważny jest przez 7 dni od daty aktywacji.

A1 Tourist 4G SIM

Telemach Croatia

Telemach Croatia patrząc na pozostałe oferty ma najgorszą propozycję. Karta SIM2GO for Tourist kosztuje 75 kun chorwackich (około 45 zł), ale jej zaletą jest 30 dniowa ważność. Operator proponuje 10 GB internetu oraz 100 minut rozmów. Propozycja ta jest dobra dla osób, które wybierają się na dwutygodniowe wakacje i nie zamierzają korzystać nadmiernie z internetu.

Telemach SIM2GO for tourist

Podsumowanie - do którego operatora udać się po kartę SIM?

Turyści wybierający się na wakacje w Chorwacji są w bardzo komfortowej sytuacji. Internet mobilny jest bardzo tani i dostępny bez limitu przesyłanych danych. Wybierając się na tygodniowe wakacje warto wybrać kartę SIM od T-Mobile Croatia. Uzyskamy dostęp do internetu 4G LTE o maksymalnej przepustowości do 600 Mbit/s z bardzo dobrym pokryciem zasięgu.

Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej i nie planujemy korzystać nadmiernie z internetu warto zainteresować się ofertą SIM2GO for Tourist operatora Telemach Croatia.