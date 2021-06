Jaki internet na kartę w Hiszpanii? [PORADNIK]

Planujesz wakacyjny wyjazd do Hiszpanii? Koniecznie sprawdź, jaki internet na kartę wybrać, aby korzystać z sieci bez ograniczeń oraz nie przepłacić.

Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Wypoczynek na Wyspach Kanaryjskich, czy Majorce, lub zwiedzanie kontynentalnej części kraju co roku przyciągają wielu turystów, także z Polski. Podróżując zapewne zdążyliście już zauważyć, że dostęp do internetu w każdej chwili jest już niemal niezbędny. Chcecie natychmiast pochwalić się ciekawym zdjęciem na Facebooku, zamówić taksówkę przez aplikację, czy może zgubiliście drogę i musicie wyznaczyć nową trasę? Każde z tych działań wymaga internetu, a korzystanie z naszej domowej karty i usług polskiego operatora może okazać się niezwykle kosztowne.

Dlatego też warto zorientować się przed wyjazdem w ofercie i tuż po przyjeździe zakupić przedpłaconą kartę SIM u lokalnego operatora. Pozwoli to na korzystanie z internetu bez zrujnowania naszego budżetu oraz uniknięcie potencjalnych problemów z zasięgiem.

Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że z polskiej karty SIM możesz korzystać z usługi roam like at home. Od 15 czerwca 2017 roku wszystkie rozmowy oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej rozliczane są tak samo jak połączenia i wiadomości krajowe. Każdy z nas posiada zapewne także określony pakiet internetu, z którego również możemy korzystać.

Co jeżeli jednak zdecydujemy się na „bezpieczne” rozwiązanie i postanowimy zakupić lokalną kartę SIM z pakietem danych? Na większych lotniskach i dworcach kolejowych w Madrycie i Barcelonie z pewnością znajdziemy wiele stoisk oferujących gotowe karty, jednak ceny w takich miejscach mogą być zawyżone. Dlatego warto urządzić sobie krótki spacer do punktu obsługi jednego z operatorów lub poszukać sklepu z elektroniką. Każda karta SIM w Hiszpanii musi zostać zarejestrowana, więc konieczne będzie okazanie paszportu przy zakupie.

Najwięksi operatorzy sieci komórkowych w Hiszpanii

W Hiszpanii możemy wyróżnić czterech głównych dostawców usług komórkowych:

Movistar

Vodafone

Orange

Yiogo

Vodafone

Vodafone posiada w swojej ofercie trzy warianty kart przedpłaconych, których ceny zaczynają się od 10 euro. Obowiązują one przez 28 dni. W najtańszym wariancie otrzymujemy 300 minut rozmów krajowych i międzynarodowych oraz 12 GB transferu danych. Za 20 euro otrzymamy nielimitowane rozmowy oraz 35 GB internetu. W ramach każdej opcji skorzystamy z roamingu.

Vodafone

Znaleźliśmy też informację o ofercie Vodafone dedykowanej turystom, jednak strona operatora w Hiszpanii dostępna jest jedynie w językach kastylijskim i katalońskim i nie udało się nam znaleźć informacji o specjalnej ofercie dla turystów.

Movistar

Karty przedpłacone w ofercie Movistar także mają ważność 28 dni. Biorąc pod uwagę tylko dostępne gigabajty danych, oferta Movistar jest dużo korzystniejsza. Za 20 euro otrzymamy aż 75 GB danych transferu, jednak ilość dostępnych do wykorzystania minut spada zaledwie do 150. Płacąc 10 euro otrzymamy 21 GB internetu, ale jedynie 40 minut rozmów.

Movistar

Orange

W ofercie Orange najtańsze karty znajdziemy już za 9,95 euro. W ramach tej kwoty otrzymamy 10 GB internetu. Najdroższa przedpłacona karta kosztuje 19,95 euro i w ramach tego zakupu dostępne będzie 35 GB danych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Orange oferuje nielimitowane minuty oraz roaming w ramach każdej z dostępnych opcji.

Orange

Na nasze szczęście główna strona, z której możemy zakupić kartę dostępna jest w języku angielskim.

Yoigo

Yoigo jest najmniejszym z przedstawionych operatorów komórkowych. Decydując się na ich kartę należy wziąć pod uwagę, że, o ile nie powinniśmy mieć problemów z zasięgiem w dużych miastach, o tyle podczas dłuższej wyprawy z dala od cywilizacji możemy napotkać problemy z połączeniem.

Yoigo

Ich oferta także wygląda na najmniej korzystną. Za niecałe 10 euro otrzymamy jedynie 6 GB internetu oraz 200 minut rozmów. Płacąc 20 euro otrzymamy co prawda nielimitowane rozmowy, jednak do dyspozycji będziemy mieli jedynie 16 GB transferu, co, kolokwialnie mówiąc, nie powala.

Podsumowanie - na którą ofertę się zdecydować?

Wybierając ofertę należy zastanowić się, z czego będziemy korzystać najwięcej? Jeżeli interesuje nas tylko transfer danych, to oferta Movistar będzie idealna, choć okupiona bardzo ograniczoną liczbą minut. Najkorzystniejsze opcje mamy do dyspozycji decydując się nawet na najtańsze karty od Orange, lub Vodafone. Warto także wziąć pod uwagę, że tych dwóch dostawców zapewni nam zasięg w prawie całym kraju.

Na oficjalnych stronach dostawców nie znalazłem żadnej oferty dedykowanej turystom i jedynie Orange posiada stronę w języku angielskim.

