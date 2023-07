Jaki internet na kartę w Portugalii? Oferty dla turystów, dzięki którym będziesz miał kontakt ze światem

Planując podróż do Portugalii tamtejsza karta SIM może nam wcale nie być potrzebna. Jednak jeśli sporo korzystamy z mobilnego internetu, warto zastanowić się nad kupieniem miejscowego pakietu. Pomagamy wybrać opcję, która zaoferuje dostęp do lokalnej sieci, a jednocześnie nie zrujnuje wakacyjnego budżetu.

Wyjeżdzając na wakacje za granicę, często nie myślimy w ogóle o dostępie do internetu. WiFi w miejscach publicznych czy hotelach to już pewnik, nie musimy się więc martwić, że tam zabraknie nam dostępu do ulubionych treści. Jednakże problem może się pojawić, gdy wybieramy się na wycieczki poza miasto. To tam najczęściej potrzebujemy sprawdzić drogę dojazdu lub znaleźć najbliższą atrakcję turystyczną - a do tego przydaje się GPS i dostęp do Google.

Na szczęście nie jesteśmy już zmuszeni do kupowania pakietów internetowych lub zagranicznych kart SIM na każdy wyjazd do Portugalii. Dzięki zasadom roamingu w Unii Europejskiej, osoby z polskimi kartami SIM mogą korzystać ze swoich pakietów danych w Portugalii i innych krajach EU. Jeśli więc wyjeżdżamy na kilka dni lub tygodni, a z naszych danych korzystamy dość oszczędnie - to rozwiązanie powinno nam w zupełności wystarczyć.

Co jednak, jeśli potrzebujemy więcej danych komórkowych lub mamy w planie zostać w Portugalii przez dłuższy czas - wybieramy się na przykład na cały miesiąc? W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest zakup karty Prepaid, która umożliwi nam korzystanie z możliwości miejscowych sieci do woli. Sprawdziliśmy, jakie oferty proponują najwięksi operatorzy w tym kraju i wybraliśmy najkorzystniejsze opcje dla podróżników!

MEO

MEO to największy operator komórkowy w Portugalii, więc w tej ofercie nie musimy martwić się o zasięg nawet w szczerym polu. Firma przygotowała też swoją specjalną ofertę dla turystów.

Oferta MEO

Przy zakupie karty prepaid Cartão M Móvel Pré-Pago dostajemy 5 GB intenetu oraz 10 GB transferu w komunikatorach takich jak iMessage, Whatsapp, Discord czy Skype. Ponadto mamy do naszej dyspozycji 1000 minut połączeń oraz 1000 SMSów. Taki pakiet będzie nas kosztował 9,99 Euro (około 48 zł), warto też dodać, że w ofercie dostajemy też różne bonusy za dodatkowe doładowania. Pakiet jest ważny przez 30 dni.

Vodafone

Vodafone jest drugą siecią w kraju, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, a jej zasięg dorównuje temu znanemu z MEO. Nie musimy się więc martwić o zgubienie się w Portugalskiej głuszy bez dostępu do mapy w telefonie. Firma również przygotowała ofertę dla turystów - dostępne są dwie opcje w zależności od naszych potrzeb.

Oferta Vodafone

Vodafone Travellers - w tej taryfie dostajemy 10 GB internetu, 500 minut rozmów w Unii Europejskiej, 500 SMSów oraz 30 minut rozmów międzynarodowych . Za taki pakiet zapłacimy 20 Euro ( 96 zł ), ważny jest przez 30 dni .

- w tej taryfie dostajemy internetu, w Unii Europejskiej, oraz . Za taki pakiet zapłacimy ( ), ważny jest przez . Vodafone Go Total - jest to nielimitowana taryfa, która ma sprostać wszystkim potrzebom. Dostajemy nielimitowany internet, telefon oraz SMSy - wszystko to w cenie 30 Euro (144 zł) za miesiąc.

NOS

NOS jest relatywnie nową marką na Portugalskim rynku telefonii komórkowej. Ze względu na to firma oferuje atrakcyjne pakiety w ramach ofert przedpłaconych. Co prawda nie mają jeszcze specjalnej promocji dedykowanej dla osób przyjeżdżających na wakacje, jednak znaleźliśmy pakiet idealny na wakacje.

Oferta NOS

W taryfie Tarifário Like dostaniemy 5 GB internetu oraz 1500 SMSów i minut połączeń. Co ciekawe, w tej cenie zawarty jest też nielimitowany transfer w mediach społecznościowych i serwisach streamingowch takich jak Youtube, Netflix czy Prime Video. Za tak wypełniony pakiet zapłacimy 10 Euro (48 zł) na 30 dni - chociaż ta promocja trwa tylko do 15 sierpnia.

Podsumowanie - którą ofertę wybrać?

Oferty operatorów komórkowych w Portugalii są bardzo ciekawe - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli mamy zamiar nasz czas spędzać głównie w mieście lub zależy nam na oglądaniu filmów w podróży - warto skusić się na ofertę NOS. Jeśli zaś będziemy dużo podróżować lub zależy nam na najpewniejszym zasięgu - MEO powinno nas zadowolić. Dla osób, którym potrzeba naprawdę wielu GB, nawet na wakacjach - Vodafone jest świetną opcją ze swoim nielimitowanym planem w niezłej cenie.