Jaki internet na kartę w Turcji? Sprawdzamy oferty na 2022 rok [PORADNIK]

Planując podróż do Turcji warto pamiętać o odpowiednim pakiecie internetu na kartę. Pomagamy wybrać opcję, która zaoferuje dostęp do sieci bez żadnych ograniczeń, a jednocześnie nie zrujnuje wakacyjnego budżetu.

Stambuł Źródło: Anna / Unsplash

Wszystkie hotele oraz większość restauracji i barów w Turcji oferują całkiem dobre i niezawodne Wi-Fi, natomiast posiadanie własnej karty SIM pomoże w korzystaniu z sieci na własnych warunkach. Hotelowe Wi-Fi może stanowić pewne zagrożenie, gdyż zazwyczaj te sieci internetowe są niezabezpieczone. Jeśli już zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto rozważyć zainstalowanie aplikacji VPN, która umożliwia ukrycie lokalizacji oraz dostęp do blokowanych treści i witryn.

Dzięki własnej karcie podróżowanie po Turcji staje się o wiele łatwiejsze - możemy zamówić taksówkę z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji lub skorzystać z Google Maps w terenie. Uzyskanie lokalnej karty sim w Turcji jest łatwe, szybkie i stosunkowo tanie w porównaniu do krajów zachodnich. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z tureckim prawem wszystkie karty SIM muszą zostać zarejestrowane w salonie wybranego operatora. W przypadku turystów z zagranicy, rejestracji można dokonać tylko na podstawie ważnego paszportu.

Jak kupić kartę przedpłaconą w Turcji?

Warto najpierw ustalić kwestie dotyczące długości planowanego pobytu, potrzeby rozmów głosowych i SMS, a przede wszystkim zapotrzebowania na dostęp do internetu. Operatorzy w Turcji oferują lokalną kartę SIM Prepaid (przedpłacona), a jej zakup nie wymaga podpisywania żadnej umowy. Kartę możemy zakupić w większości placówkach handlowych, hotelach, na lotnisku czy bezpośrednio u operatora.

Najczęściej dobrym pomysłem jest jednak zrezygnowanie z zakupu takiej karty na lotnisku, gdzie ceny często są zdecydowanie wyższe. W lokalnym sklepach w miastach znajdziemy te same oferty często w kilkukrotnie niższej cenie. Należy jednak pamiętać, aby mieć ze sobą swój paszport - tylko na jego podstawie możemy zarejestrować naszą nową kartę.

Cena za usługę jest z góry ustalona i należy wnieść opłatę zanim będziemy mogli zacząć z niej korzystać. W przypadku wyczerpania limitu należy jednak liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Po upływie terminu ważności karty, usługa zostaje automatycznie wyłączona.

Operatorzy sieci komórkowych w Turcji

W Turcji do dyspozycji mam trzech głównych operatorów sieci komórkowych:

Turkcell

Vodafone

Turk Telekom

Turkcell

Najbardziej popularnym operatorem sieci komórkowych w Turcji jest Turkcell. Swój zasięg oferuje na terenie całego kraju, a w kilku innych krajach poza nim. Świetnym wyborem dla turystów będzie pakiet powitalny o nazwie Tourist Welcome Pack / Turist Tanışma Paketi. Jest to przedpłacona karta SIM, która zawiera 200 minut połączeń głosowych wkraju, 20 GB internetu oraz nielimitowany dostęp do wiadomości Whatsapp. Za usługę przyjdzie nam zapłacić 289 TL (ok. 79 zł), a dostęp do niej będzie trwać przez 30 dni.

Strona Turkcell

Vodafone

W ofercie Vodafone rónież znajdziemy usługę dla turystów, jednak działą ona na innych zasadach. W ofercie tego operatora znajdziemy pakiet dla turystów Welcome to Turkey. Możemy go uruchomić na każdej zakupionej wcześniej kacie prepaid, do której został przypisany nasz numer paszportu. W pakiecie dostaniemy 750 minut rozmów krajowych, 1000 SMSów oraz 20 GB internetu wraz z nielimitowanym dostępem do aplikacji Whatsapp. Za aktywowanie pakietu zapłacimy 105 TL (około 29 zł), jednak do tej ceny należy doliczyć też wcześniejszy zakup dowolnej karty przedpłaconej. Pakiet jest ważny przez 28 dni, a powiązana z nim karta wygaśnie po 60 dniach.

Strona Vodafone Turcja

Turk Telekom

Turk Telekom jest znany jako najtańszy operator komórkowy w Turcji. Niestety jest to spowodowane dość słabym zasięgiem tych linii - w miastach nie powinniśmy mieć problemu, jednak wyjazd poza nie może się skończyć brakiem zasięgu lub bardzo wolnym transferem danych. Operator przygotował dwie wersje kart przedpłaconych dla turystów:

750 minut w kraju , 750 SMSów i 15 GB danych za cenę 200 TL (ok. 55 zł )

, 750 SMSów i danych za cenę 200 TL (ok. ) 1500 minut w kraju, 1000 SMSów i 40 GB danych za cenę 260 TL (ok. 70 zł)

Dostępne jest jeszcze kilka innych pakietów, z większą ilością danych komórkowych - nie są one jednak kierowane wprost do turystów. Niestety ciężko znaleźć informacje na temat tych ofert na stronie operatora, trzeba się więc zdać na szczęście podczas zakupów już na miejscu.

Strona Turk Telekom

Podsumowanie - do którego operatora udać się po kartę SIM?

Po przejrzeniu wszystkich dostępnych dla turystów ofert w Turcji, najlepszą wydaje się być ta od Turkcell. Mają najlepszy zasięg sieci komórkowej w Turcji w 2022 roku, a także najlepsze oferty przedpłaconych kart SIM - przynajmniej tych, które znajdziemy bez żadnego problemu. Za cenę ok. 70 zł dostaniemy dostęp do 20 GB danych, 200 minut i 1000 smsów w Turcji. Dla większości turystów 20 GB to więcej niż wystarczające podczas podróży. Jeśli jednak okaże się, że to za mało, zawsze możne dokupić pakiet danych dodatkowych.