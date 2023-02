Jaki komputer do Returnal? Ile przepłacimy w stosunku do PS5?

Returnal - pierwsza konwersja gry z Playstation 5 dziś ma swoją premierę. Postanowiłem sprawdzić, ile musielibyśmy wydać na nowego PC, jeżeli chcielibyśmy się cieszyć rozgrywką o podobnej jakości.

Returnal zostało przygotowane przez Housemarque, a wydane przez Playstation Studio. Jest to tytuł, który zaraz po premierze nowej konsoli Sony miał udowodnić, jaka moc drzemie w sprzęcie tej japońskiej korporacji. Nie ma zatem co się dziwić, że gra w pełni wykorzystuje moc obliczeniową nie tylko do obliczeń fizyki destrukcji otoczenia, ale i dość bogatych efektów śledzenia promieni. Tak, tak - “Ray Tracing” to słowo klucz, które przebija się przez ostatnie lata przy premierach licznych gier. Jednak dla entuzjastów rozgrywki na PC oznacza jeszcze jedno - wysokie koszty. Co by nie mówić, karty graficzne zapewniające pełne wsparcie dla Ray Tracingu, pomimo ponad 4-letniej obecności na rynku, wciąż nie należą do najtańszych.

Jak zatem odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w nowego PC z myślą o najnowszym tytule od Playstation Studio i ile musielibyśmy wydać? Cóż - przygotowałem kilka zestawów, które poniekąd pomogą nam przybliżyć się do odpowiedzi.

. Minimalne Zalecane Epickie Epickie + RT Procesor i5-6400 / Ryzen 5 1500 X Intel i7-8700 3,7 GHz/ AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-11900K / AMD Ryzen 9 5900X RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB Nvidia RTX 2070 Super 8 GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB Nvidia RTX 3080 10 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB Nvidia RTX 3080 Ti 12 GB / AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB Dysk 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD) 60 GB (rekomendowany dysk SSD)

Jednak zacznijmy od początku, czyli od wymagań sprzętowych. Co może zaskoczyć - wcale nie są aż tak wysokie, przynajmniej, jeżeli liczymy na rozgrywkę w rozdzielczości FullHD. Co prawda najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość oprawy wizualnej jest karta graficzna. Nie dziwi zatem obecność RTX 2070 w zalecanej konfiguracji, czy RTX 3080 Ti dla rozgrywki w 4K z włączonym Ray Tracingiem.

W tym miejscu trzeba też jasno określić, co deweloper ma na myśli, mówiąc o minimalnych wymaganiach gry. Tak skonfigurowany zestaw zapewni nam wyłącznie możliwość uruchomienia gry w rozdzielczości 720p i to na ustawieniach niskich. Jest on głównie kierowany dla posiadaczy już kilkuletnich zestawów komputerowych. Jednak składając nowego PC powinniśmy z automatu celować ciut wyżej. Czemu? Aby przy kolejnej premierze nowszej gry od razu nie skazywać się na konieczność modernizacji.

Returnal - zestawy 1080p ustawienia wysokie

Dwa niemal bliźniacze zestawy. Jeden wykorzystuje procesor od AMD, drugi od Intela. W obu przypadkach postawiłem na sześciordzeniowe jednostki, które bez problemu sprostają wymaganiom Returnala oraz innych nowych tytułów, jak np. Hogwarts Legacy. Komputery zostały sparowane w 16 GB pamięci RAM, DDR4 oraz 1 TB dyskiem SSD NVme, który bez problemu pomieści system, jak i sporą bibliotekę gier. W przypadku karty graficznej postawiłem na 12 GB wariant RTX 3060. Jednak dobrą dla niego alternatywą mogą być Radeony RX 6600 XT oraz jednostki wykorzystujące układy Intel Arc, jak niedawno testowany ASRock Challenger.

Returnal - zestawy 1440p ustawienia epic

W tym przypadku największą zmianą w stosunku do poprzedniej proponowanej konfiguracji będzie karta graficzna. Niestety - chcąc liczyć na płynną rozgrywkę w wyższej rozdzielczości, zmuszeni jesteśmy do zakupu sporo droższych układów. W tym przypadku postawiłem na RTX 3070. Co prawda alternatywą dla tego GPU byłby RX 6800, jednak ostatnimi czasy dość trudno znaleźć ten model w przystępnej cenie.

Returnal - zestawy 2160p ustawienia epic z Ray Tracingiem

W dużo droższych zestawach postawiłem na zgoła dwa odmienne procesory. W przypadku rozwiązania od AMD - Ryzen 7 5800X3D - ośmiordzeniowa jednostka wyposażona w powiększoną pamięć cache trzeciego poziomu. To najszybszy procesor od “czerwonych” na platformę AM4, przeznaczony dla graczy. W przypadku Intela Core i5-13600KF hybrydowy CPU wyposażony jest w sześć szybkich rdzeni Raptor Cove oraz aż osiem o wysokiej sprawności energetycznej.

Gra sporo zyskuje na klimacie, gdy włączymy opcje RT... ... zwłasza cienie podkreślają mroczny klimat

Dużą pomocą w przypadku doboru GPU okazały się przedpremierowe testy wydajność. To właśnie dzięki nim wiem, że dla rozdzielczości 4K i rozgrywki z włączonymi opcjami śledzenia promieni lepiej postawić na “najtańszego” RTX z serii 4000, czyli model 4070 TI. Cóż - nie tylko pokonuje on RTX 3080, który to jest niewiele tańszy, ale po włączeniu SuperSamplingu generuje średnio ponad 90 FPS. Niestety – tak droga karta graficzna odbiła się na całkowitej cenie zestawów i to dość znacząco. Jednak w tym przypadku możecie być pewni, że tak skonfigurowany PC zapewni wam płynną rozgrywkę przez najbliższe lata.

Obecnie nie jesteśmy w stanie złożyć komputera osobistego w cenie konsoli Playstation, który zapewniłby płynną rozgrywkę na podobnym poziomie. Jednak na pewno największą zaletą komputerów stacjonarnych jest ich uniwersalność. Przecież te nie tylko mogą służyć do rozrywki, ale i do pracy czy nauki. Mam nadzieję, że proponowane zestawy pomogą wam w podjęciu, co by nie mówić wciąż niełatwych decyzji zakupowych. Jeżeli jednak koniecznie pragniecie zagrać w Returnala pamiętajcie, że zawsze możecie sięgnąć po konsolowe wydanie gry. Najlepsze oferty na najnowszą konsolę sony znajdziecie poniżej: