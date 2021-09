Jaki laptop kupić? 12 najważniejszych rzeczy do rozważenia

Jaki laptop kupić? Na co zwrócić szczególną uwagę? Skorzystaj z naszego przewodnika, aby podjąć najlepszą decyzję.

Szeroka oferta laptopów sprawia, że wybór najlepszego, który będzie pasował do Twojego budżetu, to nie lada wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że specyfikacje produktów ciągle ulegają zmianie. Laptopy różnią się od siebie między innymi szybkością procesora, możliwościami graficznymi, rozmiarem, pamięcią dyskową czy pamięcią RAM. Co więcej, twoje wymagania odnośnie sprzętu mogą nie pokrywać się z oczekiwaniami kogoś innego, co tylko pogłębia zamieszanie.

fot. Daniel Olszewski

Jaki laptop wybrać?

Dla niektórych ważny może być efektowny ekran 4K. Inni mogą oczekiwać bardzo wydajnego procesora, który zapewni im przewagę konkurencyjną w grach i zastosowaniach profesjonalnych. Niestety, wybór najbardziej opłacalnej jednostki wcale nie jest taki prosty, tym bardziej, że nie zawsze nowe technologie oznaczają lepszą wydajność. Na przykład procesory czy karty graficzne starszej generacji mogą czasami przewyższać nowe produkty.

Aby uprościć wybór najlepszego laptopa, przygotowaliśmy listę 12 kryteriów, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Zagłębianie się w każdą kategorię może wydawać się pracochłonne, ale aby być pewnym swojego wyboru, warto rozważyć wszystkie poszczególne kwestie. Poświęcenie czasu na zbadanie potrzeb wobec nowego urządzenia pozwoli Ci uniknąć kosztownego błędu i kupić laptopa, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb.

1. Rozmiar

W przypadku laptopów rozmiar ma duże znaczenie. W zależności od tego, do czego będziesz używać nowego urządzenia, upewnij się, że wybierasz rozmiar, który jest dla Ciebie odpowiedni. W przeciwieństwie do dysku twardego czy RAM-u, nie jesteśmy w stanie dołożyć dodatkowych cali do ekranu czy kilku milimetrów szerszej obudowy.

Rozmiary laptopów zaczynają się zwykle o od ok. 12 cali i sięgają do ok. 17,5 cala. Większość marek i producentów OEM, takich jak HP, Dell, ASUS i Acer, oferuje zwykle trzy wymiary wyświetlaczy - 13,3 cala, 15,6 cala i 17,3 cala. Jednak niektórzy sprzedają laptopy, które nie mieszczą się w tych rozmiarach, w tym 11,6-calowe, 12,5-calowe czy zyskujące popularność 14-calowe.

Oczywiście, jeśli mobilność jest Twoim priorytetem, z pewnością wybierzesz mniejszy laptop. Zwykle są cieńsze i lżejsze niż ich większe odpowiedniki. Szukaj zatem urządzeń z ekranem o przekątnej 12,5 cala lub 13,3 cala i wadze od 1 kg do 1,5 kg.

Należy jednak pamiętać, że mniejsze maszyny często nie obsługują tych samych zaawansowanych procesorów lub oddzielnych kart graficznych, które można znaleźć w ich większych odpowiednikach. W wielu przypadkach będą one również oferować mniejszą ilość portów rozszerzeń. Jeśli rodzaj pracy, do której zamierzasz używać nowego laptopa, wymaga większego wyświetlacza lub dedykowanej karty graficznej, prawdopodobnie będziesz musiał zdecydować się na większy rozmiar.

Poza konkretnymi rozmiarami do wyboru jest kilka różnych klas laptopów. Na przykład ultrabooki, które cechuje smukła i bardzo lekka obudowa (niestety kosztem wydajności). Do tej kategorii należą urządzenia takie jak ASUS Zenbook i Lenovo Yoga .

Jeżeli szukamy małego przenośnego urządzenia, ale z większą mocą, warto rozejrzeć się za nootebookami, takimi jak np. XPS 13 od Della czy HP Envy X360. Są niewiele większe od ultrabooków, jednak posiadają wydajniejsze procesory.

Osobną kategorią są urządzenia konwertowane (znane również jako laptopy 2 w 1 lub komputery 2 w 1). To dalej sprzęty ultramobilne, umożliwiające podłączenie (lub odpięcie) klawiatury i używanie laptopa jak tabletu. Najlepszym przykładem takiego urządzenia jest Surface od Microsoftu.

fot. Daniel Olszewski

Wreszcie, tradycyjne i gamingowe laptopy, które mają zwykle większe rozmiary, ale także znacznie lepszą specyfikację.

Szukając odpowiedniego laptopa, najważniejszą rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę, jest to, do czego faktycznie będziesz go używać. Rzadko zdarza się, że jeden rozmiar pasuje wszystkim. Niektórzy stawiają na coś lekkiego i mobilnego. Inni znowu potrzebują dedykowanej karty graficznej do edycji wideo lub uruchamiania rozbudowanych gier. Decydując się na mocnego laptopa, który ma zastąpić Ci komputer stacjonarny, zalecane są te z wydajnym system chłodzenia, niestety o większych gabarytach.

Po ustaleniu rozmiaru oraz typu urządzenia, podjęcie decyzji stanie się o wiele łatwiejsze - możesz zacząć filtrować wyniki wyszukiwania według tych parametrów.

2. Ekran

Spędzając długi czas przed ekranem laptopa, warto zadbać o odpowiedni wyświetlacz. Obraz powinien być naturalny, nieprzebarwiony czy przesadnie prześwietlony.

Na początku warto zastanowić się, czy chcesz, aby Twój nowy laptop posiadał dotykowy ekran. W dzisiejszych czasach są one bardzo popularne i mogą znacznie ułatwić wykonywanie niektórych zadań. Niestety, decydując się na ekran dotykowy, trzeba się liczyć z tym, że będzie on bardziej błyszczący, a przez to bardziej podatny na odblaski. Może stanowić to dużą wadę podczas grania czy edytowania obrazów i treści wideo.

fot. Daniel Olszewski

Kolejnym czynnikiem do rozważenia jest rozdzielczość ekranu. Na dzień dzisiejszy jej minimalna wartość jaką warto wziąć pod uwagę to popularne FullHD (1920 x 1080). Taka rozdzielczość pozwoli zachować wystarczającą ilość miejsca na ułożenie okien, zachowując czytelność całego interfejsu.

Nowoczesne laptopy oferują także rozdzielczość 4K. Jednak zastosowanie tych wysokiej klasy wyświetlaczy dość mocno zawyża cenę całego urządzenia. Z tego względu są one zalecane do profesjonalnego użytku.

Fotografom i montażystom z pewnością bardziej będzie zależało na laptopach, które oferują lepszą dokładność czy obsługują szerszą gamę kolorów oraz standardy jak HDR. Zatem, jeśli szukasz laptopa do pracy, to kluczowe jest, aby tak zwany współczynnik Delta E był mniejszy niż 1, a matryca posiadała jak najdokładniejsze odwzorowanie palety kolorów DCI-P3 (bliskie 100%).

Jeśli jesteś graczem, warto również poświęcić czas na sprawdzenie częstotliwości odświeżania wyświetlacza. Wyższa zapewni Ci przewagę nad konkurencją w grach online, ponieważ umożliwia płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę. Potrzebujesz czegoś z czasem reakcji krótszym niż 5 ms i najlepiej z częstotliwością odświeżania 120 Hz bądź większą.

Oprócz tego, niezwykle ważne są również kąty widzenia. Najszersze oferują ekrany oparte o technologie IPS. Matryca z takim panelem zapewnia najwyższy komfort użytkowania. Jeżeli planujesz używać laptopa poza domem to warto zdecydować się na model z wyświetlaczem IPS.

Jeśli to możliwe, poświęć chwilę na wejście do sklepu i spróbuj samodzielnie zauważyć rozbieżności między rodzajami ekranów. Jeśli nie widzisz dużej różnicy między laptopem z wyświetlaczem FHD, a 4K, może nie warto dopłacać za ten drugi. Pamiętaj tylko, że modele na półce w sklepie mają przeważnie wyświetlacze podkręcone do maksimum, aby przyciągnąć Twój wzrok. Warto też sprawdzić nasze recenzje, aby uzyskać odpowiedź, jak zachowuje się wyświetlacz w konkretnym laptopie.

3. Klawiatura

Na długie sesje pisania będziesz potrzebować laptopa z wygodną klawiaturą. Nie chcesz mieć takiej, w której układ jest mocno ściśnięty czy klawisze są pomniejszone (przypomnij sobie, jak wygląda sekcja Numpad w niektórych laptopach). Przełoży się to na ogólne złe wrażenia podczas pisania czy grania oraz niekomfortowe korzystanie np. z przycisków funkcyjnych czy strzałek. Idealna klawiatura to taka, która ma wygodny układ z pełnowymiarowymi klawiszami i pozostawione miejsce wokół strzałek. Przyciski powinny mieć odpowiedni skok podczas ruchu w dół i szybką reakcję, gdy je puszczamy. Warto rozważyć też podświetlenie klawiatury. Choć wydaje się to mało istotnym szczegółem, to ułatwi pisanie wieczorami czy w słabo oświetlonym otoczeniu.

Gigabyte Aero 15 OLED posiada pełnowymiarowe klawisze na całej klawiaturze/fot. Daniel Olszewski

Przed zakupem warto sprawdzić działanie klawiatury w laptopie, zwłaszcza jeśli będziemy używać sprzętu w głównej mierze do pisania. Komfort i wygoda korzystania z danego modelu należy do bardzo subiektywnych odczuć i powinieneś sam o tym zadecydować. Jeżeli korzystałeś wcześniej z laptopa, a jego klawiatura była dla Ciebie wygodna, powinieneś rozglądać się za urządzeniem wyposażonym w podobny układ.

4. Procesor

Przy zakupie nowego laptopa, trudno jest nie przejść obok urządzenia wyposażonego w procesor od Intela. Nawet jeśli nie jesteś zaznajomiony ze szczegółami technicznymi, jest duża szansa, że widziałeś na nich naklejki Core i3, Core i5, Core i7 i Core i9 informujące, że procesory pochodzą właśnie od tego krzemowego giganta.

Intel przez lata wyrobił sobie wśród wielu użytkowników opinię, że posiada procesory oferujące najlepszą wydajność, jeśli chodzi o wielozadaniowość i zadania multimedialne. Core i3 można znaleźć w systemach klasy podstawowej, podczas gdy Core i5 stanowi trzon większości komputerów klasy średniej. Systemy oparte na Core i7 są przeznaczone dla tych, którzy oczekują od swojego laptopa najlepszej wydajności. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku będą one generować więcej ciepła. Może to być powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli planujesz często używać laptopa na kolanach. Niektóre większe laptopy są wyposażone w procesory Intel Core i9. Są one jeszcze wydajniejsze niż te wyposażone w i7 i mogą konkurować z komputerami stacjonarnymi pod względem wydajności. Niestety są również zauważalnie droższe.

Coraz więcej producentów oferuje także laptopy i notebooki, które działają na mobilnych procesorach AMD Ryzen. Jeśli jesteś graczem, może to być dla Ciebie szczególnie atrakcyjna opcja, którą warto rozważyć. Najnowsze procesory mobilne od AMD zapewnią najwyższą wydajność w grach. Kolejnym plusem jest to, że nawet tańsze układy, które posiadają zintegrowany układ Vega, sprawdzają się znacznie lepiej w grach niż układy zintegrowane w procesorach Intela. Jednostki AMD wydają się być nieco tańsze niż ich odpowiedniki Intela, dzięki czemu mają lepszy stosunek jakości do ceny.

5. Karta graficzna

Wybór karty graficznej wcale nie jest taki prosty, zwłaszcza dzisiaj. Jednak podstawowym pytaniem, które powinieneś sobie zadać jest po raz kolejny “do czego będę wykorzystywać nowego laptopa”. Jeśli planujesz głównie na nim pracować, przeglądać Internet czy oglądać filmy i seriale - dobra wiadomość - karta graficzna nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Nawet zintegrowane układy zapewnią wystarczającą wydajność, nie podnosząc ceny urządzenia.

Mobilny RTX 3080 pozwala na płynna rozgrywkę z najwyższymi ustawieniami nawet w najnowsze gry

Inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy chcemy na naszym laptopie uruchomić gry. Tutaj możemy śmiało powiedzieć, że w najnowsze tytuły, jak np. nadchodzący Battlefield 2042 czy nowa odsłona Call Of Duty, na zintegrowanym układzie (nawet tym od AMD) nie zagramy. I choć zagłębianie się w specyfikację kart graficznych czy przeglądanie recenzji jest czasochłonne, pozwoli Ci to wybrać odpowiednią jednostkę spełniającą Twoje oczekiwania. Jest to ważne szczególnie dzisiaj, kiedy układy o tej samej nazwie mogą zapewnić różną wydajność zależnie od konfiguracji. Karty graficzne mogą różnić się typem bądź prędkością zastosowanej pamięci, z jaką pracuje rdzeń, zegarami czy nawet posiadać różne limity mocy. Z tym ostatnim najczęściej spotkamy się w laptopach wyposażonych w najnowsze RTX z serii 3000. Niestety producenci laptopów rzadko informują nas wprost, z jakimi limitami mamy do czynienia. I choć ograniczenie mocy wpływa pozytywnie na energooszczędność i na ilość wydzielanego ciepła, to potrafi znacząco okroić wydajność.

Mocno upraszczając hierarchie wydajności kart graficznych, można trzymać się założenia, że wyższy symbol oznacza lepszy układ. W takim przypadku Radeon RX 6800M jest wydajniejszy od RX6600M, czy GeForce RTX 3050 jest słabszy od RTX 3070. Jednak tutaj należy pamiętać, że takiego porównania możemy używać tylko w przypadku kart jednego producenta i należących do tej samej serii.

Kolejną ważną kwestią jest ilość pamięci, którą dysponuje układ graficzny. Tutaj zasada im więcej i szybciej, tym lepiej, sprawdza się znakomicie. Większa ilość szybkiej pamięci znacząco skraca czas potrzebny na wczytanie tekstur nawet tych wysokiej rozdzielczości. Dla przykładu, gra Watch Dogs: Legion w rozdzielczości FullHD z ustawieniami Ultra potrzebuje prawie 8 GB VRAM’u.

Poza grami może okazać się, że potrzebujemy wydajnego układu graficznego do naszej pracy. Programy do projektowania czy tworzenia grafiki 3D, obróbki materiałów video czy nawet zdjęć, coraz częściej wykorzystują moc drzemiącą w dedykowanych kartach graficznych.

6. Pamięć RAM

Dziś najlepiej zakupić laptopa wyposażonego w minimum 8 GB pamięci RAM, choć jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, to warto rozważyć 16 GB. Osoby, które zajmują się obróbką filmów czy zdjęć powinny wybierać spośród modeli dysponujących nawet 32 GB, które są niezbędne do płynnej pracy z dużymi plikami. Większa pamięć RAM umożliwia jednoczesne uruchamianie kilku aplikacji i szybki dostęp do danych.

Na chwilę obecną najnowszym standardem jest DDR4, choć na koniec 2021 roku przewidziane są premiery nowych modeli opartych o 12-generację procesorów Intela wyposażonych w pamięć DDR5. Warto zwrócić uwagę na typ pamięci, mając na uwadze przyszłą jej rozbudowę, o ile ta jest możliwa.

Asus G733 posiada 2 sloty pamięci RAM /fot. Dominik Kujawski

Ważnym parametrem w przypadku pamięci RAM jest tryb pracy oraz jej prędkość. Pierwszy określany mianem kanałów oznacza szerokość szyny wymiany danych. Pojedynczy kanał umożliwia wymianę 64 bitów danych na cykl. Analogicznie, pamięci pracujące w trybie dual channel wymieniają 2 razy więcej, bo aż 128 bitów. Parametr prędkości określa efektywną częstotliwość pracy modułów i informuje Cię o maksymalnej prędkość transferu. Wiadomo - im więcej i szybciej, tym lepiej.

Podsumowując, chociaż posiadanie większej ilości pamięci RAM zawsze będzie lepsze, to w praktyce nie odczujesz różnicy między 16 GB a 32 GB. Ponieważ pamięć RAM jest stosunkowo tania i często łatwa do rozbudowy w nowych laptopach, rozsądniej jest kupować to, co realnie nam się przyda w danym momencie, niż rozważać, co może być nam potrzebne w przyszłości.

7. Dysk

Klasyczne dyski twarde są dziś w niełasce, szczególnie w przypadku cienkich i lekkich laptopów. Dzieje się tak, ponieważ są one większe, powolne oraz wytwarzają więcej ciepła i hałasu. Z drugiej strony mamy dyski półprzewodnikowe (SSD) oferujące znacznie większą prędkość, bezgłośną pracę i możliwość zainstalowania w obudowie, która nie zwiększa zbytnio masy i objętości laptopa. W wyniku tych wyraźnych korzyści większość producentów przyjmuje pamięć masową SSD jako nowy standard dla laptopów. Prywatnie nie wyobrażam sobie, żeby nowy laptop nie był już wyposażony w taki nośnik. Zapewnia on szybkość, z jaką możemy ładować programy, uzyskiwać dostęp do danych, a także skraca czas uruchomiania system operacyjnego. Jedynym problemem jest to, że SSD nie oferują tak dużej pojemności oraz często są droższe niż tradycyjne dyski twarde o tej samej pojemności. Nośniki półprzewodnikowe o pojemności 128 GB, 256 GB lub 512 GB, kosztują znacznie więcej niż HDD o pojemności 1 TB lub 2 TB.

Chcąc to zrekompensować, wielu producentów laptopów i komputerów PC łączy SSD o mniejszej pojemności z większym mechanicznym dyskiem twardym. Dzięki temu konsumenci uzyskują korzyści związane z szybkością pracy systemu operacyjnego na nośniku półprzewodnikowym, a jednocześnie mają odpowiednią przestrzeń na resztę swoich danych. Decydując się na taką konfigurację, pamiętaj, że będziesz potrzebować co najmniej 256 GB na dysku systemowym oraz 1 TB miejsca na swoje plik. Jeżeli nowy laptop jest wyposażony tylko w dysk SSD, upewnij się, że ma on nie mniej niż 512 GB.

8. Żywotność baterii

Podawany przez producenta czas pracy na baterii prawie nigdy nie wskazuje tego rzeczywistego, wynikającego z realnego korzystania z laptopa. Jasność oraz rozdzielczość ekranu, liczba aplikacji uruchomionych w tle, stałe połączenie z sieciami Wi-Fi lub urządzeniami Bluetooth - to tylko niektóre czynniki, które wpływają na żywotność baterii. System operacyjny, na którym działa laptop, może również odgrywać ważną rolę w określaniu żywotności baterii. Z tego powodu ultrabooki bądź urządzenia 2 w 1 działające w systemie operacyjnym Chrome mają zwykle lepszą żywotność baterii niż te działające w systemie Windows 10.

Jeśli uruchamiasz programy, które wymagają dużej mocy od procesora, oglądasz bądź przesyłasz multimedia, grasz w gry z rozbudowaną grafiką lub wysyłasz wiele plików przez sieć bezprzewodową, bateria wyczerpie się znacznie szybciej niż podał dostawca. Dobrą praktyką jest sprawdzenie pojemności baterii podawanej w watogodzinach (Wh) lub miliamperogodzinach (mAh). Im większa, tym dłużej wytrzyma akumulator. Dla przykładu, w przypadku ultrabooków o przekątnej 13,3 cala najlepsze wyniki zapewnia bateria o mocy ok. 50 Wh.

Kolejną kluczową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest szybkie ładowanie. Podobnie jak nowoczesne smartfony, wiele nowych laptopów także obsługuje tę funkcję. Może się ona przydać w awaryjnych sytuacjach.

9. USB i porty rozszerzeń

W dzisiejszych czasach, niewyobrażalne jest, aby nowy laptop posiadał tylko jeden port USB 3.0. Najlepiej poszukać urządzenia, które jest wyposażone w kilka takich portów, ponieważ są one najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym złączem. USB 3.0 jest ponad 10-krotnie szybsze niż USB 2.0, co oznacza, że przesyłanie danych zajmuje znacznie mniej czasu. Poza tym, wiele nowoczesnych urządzeń peryferyjnych zapewniania lepszą wydajność lub w ogóle wymaga do działania nowszej wersji tego złącza. Jeżeli uda Ci kupić laptopa wyposażonego w USB 3.1, bądź USB 3.2 generacji 1, to tym lepiej. Zapewniają one przepustowość nawet 10 gigabitów, czyli dwukrotnie większą od poprzednika.

Pełnowymiarowe złącze HDMI, USB 3.0 oraz Thunderbolt /fot. Daniel Olszewski

Coraz więcej urządzeń, w tym i nasze smartfony, wykorzystuje także złącze typu-C. Poza korzyściami wynikającymi z wielkości wtyczki, jak i jej uniwersalności, zapewnia ono również kompatybilność z standardem Thunderbolt 3 i nadchodzącym czwartym wariantem interfejsu USB. Dzięki czemu możemy nie tylko przesyłać pliki z prędkością wynoszącą nawet 40 gigabitów na sekundę, ale również skorzystać z zewnętrznych kart graficznych. Jeśli potrzebujesz mobilnego laptopa do pracy, nie oznacza to, że musisz zrezygnować z możliwości grania po powrocie do domu.

W zależności od naszych potrzeb laptop może być wyposażony także w HDMI, złącze Ethernet czy czytnik kart pamięci. Dodatkowe porty wideo przydadzą się, gdy często podłączamy nasz sprzęt pod zewnętrzy ekran, np. telewizor lub projektor. Jeżeli obrabiamy dużo zdjęć czy materiały wideo, docenimy wbudowany czytnik kart. I choć istnieją adaptery czy przejściówki na USB zapewniające taką funkcjonalność, to korzystanie z nich przez dłuższy czas nie jest tak wygodne jak z wbudowanych gniazd.

10. Bezpieczeństwo

Czytniki linii papilarnych świetnie nadają się do logowania w urządzeniach mobilnych i stanowią już standard w smartfonach. Dzięki Windows 10 i usłudze Windows Hello możesz skorzystać z tej funkcji także na zakupionym laptopie. Jest to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ Twoje hasło obojętnie jak mocne zawsze może zostać złamane, ale niewiele ludzi potrafi sfałszować odcisk palca. Jeżeli używamy laptopa do pracy i przechowujemy na nim ważne dokumenty, najlepszym rozwiązaniem jest komputer z czytnikiem linii papilarnych.

Czytnik linii papilarnych umieszczony pod klawiaturą /fot. Damian Kubik Huawei D15 posiada czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku Power /fot. Daniel Olszewski

Na szczęście ta funkcja jest dość powszechna w wielu laptopach, np. ASUS, Dell, Lenovo i HP. Niektórzy producenci zintegrowali nawet czujnik odcisków palców z klawiaturą lub ukryli go w przycisku Power. Dzięki czemu sensor nie rzuca się w oczy i stanowi integralną część całej konstrukcji.

Co więcej, niektóre marki poszły o krok dalej i wprowadziły technologię rozpoznawania twarzy w stylu FaceID, umożliwiającą odblokowanie laptopa spojrzeniem. Podobnie jak w przypadku telefonów z androidem, należy zauważyć różnicę między urządzeniami, które opierają się na obrazie dwuwymiarowym do odblokowywania twarzą, a tymi, które oferują pełną biometrię 3D. Tylko to drugie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo, uniemożliwiając odblokowanie za pomocą wydrukowanego zdjęcia i zapewnia zgodność z wbudowaną w system usługą Windows Hello.

11. Jakość wykonania

Choć obecnie bardzo rzadko zdarzają się konstrukcje ze źle spasowaną obudową, to jakość użytych materiałów może znacznie się różnić. Szorstki, nieprzyjemny plastik nie zapewni nam komfortu przy wielogodzinnym pisaniu. Tutaj też warto sprawdzić, czy klawiatura podczas pisanina za mocno się nie ugina. Często w tańszych konstrukcjach, które posiadają mniej sztywną obudowę, mamy wrażenie, że środek wręcz się zapada. Kolejną ważną kwestią są zawiasy - tutaj należy zwrócić uwagę, jakiej siły potrzebujesz do otwarcia laptopa i czy jesteś w stanie zrobić to np. jedną ręką. Od ich sztywności zależeć też będzie, czy ekran samoczynnie nie będzie opadać, czy chybotać się. Ostatnie czego przecież chcemy to ciągłe poprawianie pozycji ekranu, gdy pracujemy bądź oglądamy multimedia. Tutaj również warto wybrać się do sklepu i sprawdzić dany model.

Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy ostrożni, zawsze istnieje szansa, że laptop zostanie upuszczony czy potrącony. Z tego powodu warto też sprawdzić, ile testów wytrzymałości przeszło urządzenie (producenci zwykle się tym mocno chwalą) lub czy posiada jakikolwiek certyfikat, potwierdzający jego wytrzymałość. Laptopy coraz częściej są odporne na kurz czy nawet wodę. Niektóre są specjalnie zbudowane z przeznaczeniem do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych - takie sprzęty posiadają certyfikaty świadczące o spełnieniu norm dla sprzętu przewidzianego dla wojska.

Najpopularniejszym z nich jest MIL-STD 810G, który mimo że zakłada aby urządzenie przeszło aż 29 testów sprawdzających jego wytrzymałość, to nie można na nim polegać. Przede wszystkim nie ma instytucji, która przyznaje taki certyfikat i weryfikuje poprawność przeprowadzonych badań przez producenta. Nie ma też z góry założonej procedury testowej, wymuszającej np. użycie w przeciągu całego cyklu tylko 1 urządzenia. Równie dobrze producent w każdym badanym scenariuszu może użyć nowego laptopa. Oczywiście zakładając, że takie testy w ogóle zostały przeprowadzone, bo jak wspomnieliśmy nikt tego nie weryfikuje. Wszystko po to, aby móc umieścić na opakowaniu informacje, wprowadzając większe zamieszanie wśród kupujących. W takim wypadku lepiej skupić się na tym, czy producent jasno mówi o testach upadków lub odporności na zalanie, która wykracza poza normę MIL-STD-810G.

12. Połączenie z Internetem – 5G, LTE, Wi-Fi czy kabel?

Podczas zakupu laptopa warto zadać sobie pytanie: “Czy powinienem kupić laptopa z modemem LTE czy 5G?”. W przeciwieństwie do wbudowanych kart sieciowych urządzenia wyposażone w modem mogą łączyć się z sygnałami danych mobilnych. Oznacza to, że zamiast łączyć się z siecią bezprzewodową w domu, w biurze lub w hotspotach Wi-Fi, Twój laptop może łączyć się bezpośrednio z mobilnym dostawcą usług internetowych. Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że możesz używać laptopa w dowolnym miejscu — na zewnątrz, w autobusie, a nawet na plaży. Jeśli często zdarza Ci się pracować poza domem czy biurem, ta opcja może być dla Ciebie idealna. Choć istnieje jednak kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim, takie rozwiązanie ograniczy Ci wybór nowego laptopa i zawyży jego cenę.

O ile w przypadku złączy mówiliśmy, że korzystanie z dodatkowych adapterów nie jest wygodne, to w przypadku połączenia z Internetem wcale tak być nie musi. Przede wszystkim nie musisz kupować modemu - zamiast tego możesz zaopatrzyć się w przenośny router. Zapewni on stałe połączenie z siecią LTE czy 5G, a nawet umożliwi podłączenie kilku urządzeń jednocześnie. Niewielki rozmiar routera i wbudowany akumulator, który zapewnia kilkugodzinną pracę, nie będzie Cię znacząco ograniczać.

fot. Intel

Szybkość Wi-Fi zależy od wielu różnych czynników, takich jak siła sygnału i poziom zakłóceń między laptopem a routerem, ale jedynym parametrem, o którym powinieneś pomyśleć przy zakupie nowego laptopa, jest typ wbudowanej karty sieciowej. Większość laptopów z kartami sieciowymi łączy się z bezprzewodowymi punktami dostępowymi w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (Wi-Fi 4) lub 5 GHz (Wi-Fi 5). Oznacza to, że są w stanie osiągnąć maksymalną prędkość łącza od 1 Gb/s do 3,5 Gb/s, zależnie od typu podłączenia. Obecnie, Wi-Fi 5 będzie lepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, jak dużo danych wymieniamy online. Z drugiej strony, dla graczy lubiących szybką rozgrywkę w grach multiplayer (także podczas streamingu) zalecamy poszukanie laptopa z kartą sieciową obsługującą łączność Wi-Fi 6E w celu zmniejszenia opóźnień. Jest to nowy standard technologii Wi-Fi, oferujący znaczne korzyści w zakresie szybkości (do 9,6 Gb/s). Możesz być pewien, że jeżeli nowy laptop posiada kartę Wi-Fi 6E, producent na pewno umieścił odpowiednią informację na opakowaniu. W innym przypadku, jeśli będziesz chciał sprawdzić prędkości bezprzewodowej karty sieciowej, trzeba będzie spojrzeć w szczegółową specyfikacje produktu.

Ostatnią rzeczą do rozważenia przy połączeniu z Internetem jest to, czy potrzebujesz portu Ethernet (RJ-45). Większość ludzi nie korzysta już z tej funkcji, ponieważ łączność Wi-Fi jest bardziej powszechna. Może się jednak okazać, że w Twojej pracy w biurze połączenie kablowe jest wymagane. Także jeśli nęka Cię słaby zasięg Wi-Fi lub całkowicie brakuje sygnału, powinieneś rozważyć laptopa wyposażonego w ten port.

Podsumowanie

Oczywistym jest, że wybierając nowego laptopa, trzeba zrównoważyć wszystkie te funkcje z Twoimi potrzebami oraz posiadanym budżetem. Może się okazać, że trzeba będzie pójść na pewne kompromisy. Rzadko pojawia się laptop, który spełni wszystkie wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę. To od Ciebie zależy, do czego będziesz wykorzystywał swoje urządzenie i sam musisz zadecydować, jakie funkcje będą dla Ciebie najważniejsze. Mamy jednak nadzieję, że przedstawiony poradnik przyda Ci się podczas wyboru nowego przenośnego komputera.