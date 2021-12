Jaki model iPad'a wybrać w 2021/2022 roku? [PORADNIK]

Z pozoru wybór jest prosty, ale na rynku znajdziemy iPady kosztujące od nieco ponad 1500 zł do aż 7400 zł. Zobacz, którymi modelami iPad'a warto się zainteresować, a których zdecydowanie unikać.

Spis treści

Tablety z roku na rok tracą udziały rynkowe, ale Apple nieustannie bije kolejne rekordy sprzedażowe i jest jedną z niewielu firm na świecie, która potrafi zarabiać na tego typu sprzęcie. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nowego tabletu, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to właśnie iPad.

Modele iPada z 2021 roku Źródło: Apple

Nowe modele iPad'a wprowadzane są na rynek najczęściej dwa razy w roku. W marcu debiutują topowe iPady Pro, a pod koniec roku na rynku pojawiają się tańsze modele. Obecnie Apple sprzedaje cztery modele iPad'a, które dostępne są łącznie w pięciu rozmiarach. Dodatkowo, autoryzowani resselerzy posiadają w magazynach starsze modele.

Niestety, podobnie jak w przypadku iPhone'a (sprawdź, jakiego iPhone'a warto wybrać), nie wszystkie modele będą dobrym wyborem. Szczególnie uważać należy na bazowego iPad'a z 2019 roku. Posiada on procesor z 2016 roku i średnio radzi sobie z grami oraz pracą wielozadaniową.

W niniejszym poradniku pokazujemy, jaki model iPad'a warto wybrać w na rok 2021/2022. Sprawdź, który tablet od Apple będzie dla Ciebie najlepszy.

iPad 10,2 2021 - najtańszy i najbardziej uniwersalny tablet od Apple

Nie bez powodu bazowy iPad od lat jest najpopularniejszym tabletem w ofercie Apple. To przystępne cenowo urządzenie wyposażone w bardzo przyzwoite podzespoły. Dodatkowo, Apple odświeżyło ten model w tym roku, wypuszczając iPada 9 generacji.

Na pokładzie znajdziemy 10,2 calowy ekran Liquid Retina z technologią True Tone oraz ze wsparciem dla pióra Apple Pencil pierwszej generacji. Bazowy iPad posiada także klasyczny przycisk Home z Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem.

iPad 10,2 2021 Źródło: Apple

iPad 10,2 2021 wciąż posiada ten sam procesor Apple A13 Bionic, którego możemy znać z iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max. Wspierany jest on przez 3 GB pamięci operacyjnej. W sklepach znajdziemy wersje z 64 GB oraz 1256 GB wbudowanej pamięci masowej. Za dodatkową dopłatą możemy zamówić model z modemem sieci 4G LTE oraz wbudowanym modułem GPS.

Bazowy iPad to obecnie najbardziej przystępny model, który powinien wystarczyć większości użytkowników. Tablet ten idealnie sprawdzi się do czytania wiadomości, przeglądania internetu, grania w gry oraz do nauki.

Cena detaliczna startuje z pułapu 1699 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad mini 2021 - flagowe podzespoły w kompaktowej formie

Apple postanowiło odświeżyć w tym roku także iPada mini. Jest to kompaktowy tablet z ekranem Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala, który oferuje technologię True Tone oraz szeroką gamę kolorów P3. W środku znajdziemy także procesor Apple A15 Bionic, który zasila również najnowsze iPhone'y 13. Podobnie jak jego więksi bracia, tegoroczny nowy iPad mini zyskał wsparcie dla pióra Apple Pencil drugiej generacji.

iPad mini 2021 Źródło: Apple

Tablet oferuje zupełnie nowy wygląd, znany z iPad'a Pro oraz iPada Air z 2020 roku. iPad mini jest dostępny w dwóch wersjach: z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Można zamówić również wersję z modemem sieci 4G LTE.

Dotychczasowy iPad mini nie był najlepszym wyborem, gdyż zarówno swoimi podzespołami, jak i przekątną ekranu, mocno odstawał od nowszych i większych iPadów. Teraz jednak może się to mocno zmienić, gdyż nowy iPad mini oferuje cechy, funkcje i wydajność porównywalne z zeszłorocznym iPadem Pro, a to wszystko w kompaktowej formie oraz w niższej cenie. Mniejszego iPada możemy polecić także dla dzieci, które mają problem z obsługą dużego urządzenia.

Cena detaliczna startuje z pułapu 2599 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad Air 2020 - świetna wydajność w przyzwoitej cenie

iPad Air 2020 został szybko okrzyknięty tanim iPadem Pro. Jest w tym sporo racji. Urządzenie otrzymało nowy design z Touch ID zintegrowanym z przyciskiem zasilania. Dodatkowo pojawiły się odświeżone wersje kolorystyczne i bezramkowy ekran.

iPad Air 2020 Źródło: Apple

Sercem iPad'a Air czwartej generacji jest najnowszy procesor Apple A14 Bionic, który znajduje się także w iPhone 12. Wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala to panel IPS LCD ze wsparciem dla True Tone oraz obsługą szerokiej gamy kolorów. Panel współpracuje z piórem Apple Pencil 2.

iPad Air 2020 jest najtańszym tabletem od Apple z portem USB Typu C. Bazowy model oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Droższa wersja ma 256 GB nośnik. Możemy zamówić również konfiguracje z modemem sieci 4G LTE oraz modułem GPS.

Tegoroczny model iPad'a Air to idealny kompromis pomiędzy wydajnością, a ceną. Tablet ten polecamy graczom oraz bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Cena detaliczna startuje z pułapu 2899 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad Pro 2018 - szukaj dobrej promocji i się nie zastanawiaj

iPad Pro z 2018 roku to najstarszy i zarazem jeden z najciekawszych modeli w zestawieniu. Pomimo ponad dwuletniego stażu rynkowego, iPad Pro praktycznie się nie zestarzał, a jego cena stała się znacznie bardziej przystępna.

iPad Pro 2018 Źródło: Apple

Poprzednia generacja iPad'a Pro posiada procesor Apple A12X, który nadal jest jednym z najwydajniejszych układów mobilnych. Nie zabrakło również ekranu Liquid Retina z ProMotion (podwyższona częstotliwość odświeżania) oraz True Tone. Jest to panel IPS LCD o przekątnej 12,9 lub 11 cali. Nie zabrakło wsparcia dla Apple Pencil drugiej generacji oraz klawiatury Magic Keyboard. Bazowy model oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowa konfiguracja ma 1 TB nośnik oraz modem sieci 4G LTE.

iPad Pro 2018 nie jest już oficjalnie sprzedawany przez Apple. Sprzęt znajdziemy jednak u wybranych resselerów. Ceny startują z poziomu około 3300 zł.

Urządzenie to polecamy grafikom oraz użytkownikom, którzy pragną zastąpić iPadem swojego laptopa.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad Pro 2021 - jest świetny i ma genialny ekran, ale prawdopodobnie go nie potrzebujesz

iPad Pro 2021 to najnowszy tablet w ofercie Apple. Modele z najwyższej półki zostały zaprezentowane 20 kwietnia 2021 roku. Są to pierwsze tablety od Apple z procesorem Apple M1. Układ ten znamy z MacBooka Air, MacBooka Pro oraz Maca mini.

iPad Pro 12,9 2021 Źródło: Apple

Mniejszy - 11 calowy model posiada klasyczny ekran Liquid Retina z ProMotion. Droższy, 12,9 calowy model otrzymał ekran Mini-LED o nazwie handlowe Liquid Retina XDR.

iPad Pro z 2021 roku nadal posiada bezbramkowy design oraz Face ID. Nowością jest modem sieci 5G dostępny w opcji. iPady Pro 2021 to pierwsze tablety od Apple kompatybilne z siecią najnowszej generacji.

Tablety z rodziny iPad Pro oferują najwydajniejsze podzespoły, świetne ekrany, nowoczesne systemu łączności, bardzo dobry aparat oraz wsparcie dla Apple Pencil. Niestety iPad Pro jest bardzo drogi - cena startuje z poziomu 3899 zł za wersję 11 calową ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bez modemu sieci 5G.

Topowy model z ekranem Mini-LED (iPad Pro 12,9) z 5G i 2 TB pamięci masowej kosztuje aż 10999 zł. To o 1000 zł mniej od MacBooka Pro 16.

iPad Pro to rewelacyjny tablet, ale prawdopodobnie go nie potrzebujesz. To urządzenie zaprojektowane dla artystów, grafików oraz fotografów. Przeciętnemu użytkownikowi w zupełności wystarczą tańsze modele.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

Tych modeli nie warto kupować

Niestety w sklepach, a nawet w Apple Store w dalszym ciagu znajdziemy kilka modeli, których nie warto już kupować. Oto lista iPadów, których zakup nie jest opłacalny.

iPad mini 2019 - relikt przeszłości

Co prawda, Apple wycofało starego iPada mini z 2019 roku ze swojej oferty, lecz wciąż można go jeszcze spotkać w różnych sklepach internetowych. To kompaktowy tablet z ekranem Retina o przekątnej 7,9 cala. W środku znajdziemy także procesor Apple A12 Bionic, który obecny jest także w iPadzie 10,2 z 2020 roku. Urządzenia podobnie, jak więksi bracia posiada wsparcie dla pióra Apple Pencil.

iPad mini Źródło: Apple

Tablet oferuje klasyczny wygląd z przyciskiem Home oraz Touch ID.

Producent do wyboru oferuje dwie wersje z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Można zamówić również wersję z modemem sieci 4G LTE.

iPad mini nie jest obecnie najlepszym wyborem. Tablet ten jest niewiele większy od największych telefonów. Bardziej optymalnym wyborem jest iPad 10,2 2020. Jest tańszy, większy i nowszy. Mniejszego iPada możemy polecić dla dzieci, które mają problem z obsługą dużego urządzenia.

Cena detaliczna startuje z pułapu 1899 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad Air 2019 - obecnie to nie najlepszy wybór

iPad Air 2019 w chwili obecnej jest bardzo nieopłacalnym wyborem. Jest to tablet niemalże identyczny, jak znacznie tańszy iPad 10,2 z 2020 roku. Różnica w cenie wynosi kilkaset złotych, a tablet posiada jedynie nieco większy ekran.

iPad Air 2019 Źródło: Apple

W dalszym ciagu otrzymujemy procesor Apple A12 Bionic, wsparcie dla Apple Pencil pierwszej generacji, 8 MP aparat oraz przycisk Home z Touch ID.

Niestety w związku z wysoką ceną i specyfikacją techniczną niemalże identyczną, jak w bazowym modelu na ten rok, iPad Air z 2019 roku jest skrajnie nieopłacalnym wyborem.

Tablet nie jest już oficjalnie sprzedany przez Apple. W sklepach kosztuje on ponad 2000 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.

iPad 10,2 2020 - tego tabletu lepiej już unikaj

iPad 10,2 2010 to ostatni tablet, który jest w dalszym ciągu sprzedawany. Apple wycofało go z oferty we wrześniu 2021 roku, wraz z premierą odświeżonego modelu. iPad 10,2 z 2010 roku kusi niską ceną, która startuje z poziomu nieco ponad 1000 zł. Urządzenie co prawda nie jest najstarsze, ale może mieć problemy z wydajnością oraz obsługą kilku aplikacji w tym samym czasie.

iPad 10,2 2019 Źródło: Apple

Rozważając kupno bazowego iPada, o wiele lepiej zdecydować się na odświeżoną wersję z 2021 roku.

Tablet nie jest już oficjalnie sprzedany przez Apple. W sklepach kosztuje on poniżej 1400 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.