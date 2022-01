Jaki model iPhone'a wybrać w 2022 roku? [PORADNIK]

Zastanawiasz się nad zakupem iPhone'a? Obecnie w sklepach znajdziesz wiele modeli z lat 2016-2021. Pokazujemy, którymi z nich warto się zainteresować, a które są już nieopłacalnym zakupem.

iPhone od swojej premiery w 2007 roku jest bardzo popularnym smartfonem, który - mimo wysokiej ceny startowej - co roku bije nowe rekordy sprzedaży.

Apple wprowadza na rynek nowe modele maksymalnie dwa razy w roku. Jesienią pokazywane są flagowe modele, a w marcu debiutują czasami tańsze modele o nazwie SE (premiery miały miejsce w 2016 i 2020 roku). Pomimo tego, wybór odpowiedniego iPhone'a wcale nie jest prostą sprawą. Samo Apple sprzedaje obecnie 8 modeli z lat 2019-2021, a na półkach sklepowych możemy znaleźć ich jeszcze więcej. Część z nich pochodzi nawet z 2016 roku. Dodatkowo, nie wszystkie smartfony dostępne są od ręki.

Jakim modelem iPhone'a warto się zainteresować?

iPhone 11 - nadal najbardziej opłacalny zakup

Zestawienie otwiera bazowy model iPhone'a z 2019 roku. Nie bez powodu iPhone 11 jest najlepiej sprzedającym się telefonem komórkowym na świecie. Jego specyfikacja techniczna jest idealnie zrównoważona, a urządzenie to nie ma większych wad. Nie bez znaczenia pozostaje także spora ilość wersji kolorystycznych oraz konfiguracji.

Kupując iPhone'a 11 otrzymujemy wydajny procesor Apple A13 Bionic, 4 GB pamięci operacyjnej, sporą baterię o pojemności 3110 mAh (w przypadku iPhone'a jest to bardziej, niż zadowalająca wartość), która pozwala na dwa dni pracy z dala od ładowarki, a także świetne aparaty z trybem nocnym oraz Face ID.

Względem nowszych modeli, tracimy jednak ekran OLED, modem sieci 5G oraz kanciasty design. Nie wszystkim spodobają się także błyszczące plecki oraz spora grubość urządzenia.

Cena detaliczna startuje z pułapu 2599 zł, ale w różnych sklepach można znaleźć bardziej korzystne oferty..

iPhone SE - świetny telefon za przyzwoite pieniądze

iPhone SE jest najlepszym tanim iPhone'm. To iPhone 11 zamknięty w obudowie iPhone'a 8. Za nieco ponad 1000 zł otrzymujemy taką samą wydajność, mniejszy ekran IPS LCD o przekątnej 4,7 cala oraz Touch ID zamiast Face ID. Niestety, w zestawie otrzymujemy także słabszy, 12 MP aparat bez obiektywu ultraszerokokątnego. Nie skorzystamy również z Memoji i Animoji, ale to gadgety, a nie funkcje, których używamy na codzień.

iPhone SE 2020 to świetny wybór na pierwszego iPhone'a. Sprawdzi się również u posiadaczy modeli 6, 6s, 7 oraz 8, którzy nie lubią dużych telefonów i cenią klasyczny sposób nawigacji z przyciskiem Home.

Cena detaliczna startuje z poziomu 2199 zł.

iPhone 12 mini - wciąż świetny i do tego mini

iPhone 12 mini to miniaturowy iPhone z ekranem o przekątnej 5,4 cala, którego obudowa jest mniejsza od tej znanej z iPhone'a 6, 6s, 7, 8 oraz SE 2020. Model ten jest idealny dla wielbicieli małych smartfonów. Poza niewielkim ekranem OLED otrzymujemy wszystkie funkcje znane z większego brata. Mowa o procesorze Apple A14 z wbudowanym modemem sieci 5G, nowym wyglądzie, obudowie z Ceramic Shield, lepszych aparatach, ale także mniejszej baterii.

Posiadacze iPhone 12 mini skorzystają z MagSafe oraz nowych akcesoriów wprowadzonych w tym roku. Do wyboru jeden z sześciu wariantów kolorystycznych.

Wyjątkowym atutem tego urządzenia może być także jego cena. Po premierze iPhone'ów 13, zeszłoroczne modele zyskały sporą obniżkę. Cena detaliczna startuje z poziomu 3149 zł.

iPhone 12 - uniwersalny wybór z 5G

iPhone 12 to naturalny następca dla iPhone'a 11. Niestety w przeciągu roku cena smartfona wzrosła o aż 600 zł. W połączeniu z obniżką ceny iPhone'a 11 o 450 zł okazuje się, że nowy model jest droższy o aż 1050 zł. W tej cenie otrzymujemy nieco lepszy aparat, nowy wygląd, wyświetlacz OLED, modem 5G, odrobine wydajniejszy procesor, obudowę z Ceramic Shield oraz złącze MagSafe.

Zmiany są subtelne i lepiej dobrze się zastanowić nad zakupem iPhone'a 12. Konkurencja w postaci znacznie tańszego iPhone'a 11 jest kusząca.

Wyjątkowym atutem tego urządzenia może być także jego cena. Po premierze iPhone'ów 13, zeszłoroczne modele zyskały sporą obniżkę. Cena detaliczna startuje z poziomu 3599 zł.

iPhone 13 mini - flagowiec w kompaktowej formie

Uważaj na poniższe modele iPhone'a!

Powyżej znajdziesz wszystkie modele iPhone'a, których zakup warto rozważyć. Jednak oficjalni resselerzy wciąż posiadają w swoich magazynach przestarzałe modele, które zostały już wycofane ze sprzedaży przez Apple.

Uważaj na poniższe konstrukcje.

iPhone Xr - najtańszy model z Face ID, którego nie warto wybierać

iPhone Xr to bezpośredni poprzednik iPhone'a 11. Smartfon te posiada jednak sporo braków względem nowszego modelu, a wcale nie jest znacznie tańszy. iPhone Xr z 2018 roku to najwolniejszy smartfon od Apple, jaki jest obecnie sprzedawany oficjalnymi kanałami dystrybucji.

To najtańszy iPhone z Face ID. Posiada również identyczny, jak w modelu iPhone 11 wyświetlacz IPS LCD. Decydując się na iPhone'a 11 możemy wybrać spośród 6 wersji kolorystycznych. Niestety nie warto tego robić. iPhone Xr jest wolniejszy od tańszego iPhone'a SE. Ma również słaby aparat bez trybu nocnego oraz niższy stopień wodoodporności. Zabrakło Wi-Fi 6, które dostępne jest w modelach z 2019 roku oraz nowszych.

Cena detaliczna startuje z poziomu około 2199 zł.

iPhone 11 Pro/Pro Max - dobre telefony w słabych cenach

iPhone 11 Pro oraz 11 Pro Max to stosunkowo nowe konstrukcje, które zadebiutowały razem z polecanym przez nas iPhone'em 11. Niestety w przeciwieństwie do niego Apple wycofało ze sprzedaży iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max. Telefony kosztują obecnie w sklepach co najmniej 3500 zł, co jest słabą ofertą w porównaniu do iPhone'a 12 oraz iPhone'a 12 mini.

Względem bazowych modeli z tego roku iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max oferują słabszy procesor, nie posiadają modemu sieci 5G oraz złącza MagSafe. Nie otrzymamy także obudowy Ceramic Shield oraz LIDARu.

Jeżeli znajdziesz iPhone'a 11 Pro za około 3200 zł to możesz go kupić. W cenie powyżej 2500 zł nie możemy go polecić. To samo tyczy się większego modelu z dopiskiem Max.

Cena detaliczna startuje z poziomu około około 3800 zł. Smartfony nie są już sprzedawane przez Apple.

iPhone 12 Pro/Pro Max - świetne, ale wycofane

iPhone 12 Pro Max to najdroższy i najlepszy smartfon od Apple. Jest to także największe urządzenie w historii firmy.

Telefon posiada ekran o przekątnej 6,7 cala z notchem. Jest to panel OLED. Względem iPhone'a 12 otrzymujemy obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, inne wersje kolorystyczne oraz 128 GB pamięci masowej w podstawowej wersji. Obudowa w dalszym ciagu pokryta jest szkłem Ceramic Shield.

iPhone 12 Pro oraz Pro Max posiadają LIDAR do skanowania otoczenia w trzech wymiarach. Model Pro posiada dodatkowo system automatycznej stabilizacji obrazu w obiektywie szerokokątnym.

Topowy model przypadnie do gustu fanom sporych smartfonów oraz amatorom mobilnej fotografii. Alternatywnie możemy wybrać mniejszy model 12 Pro, który posiada wymiary identyczne, jak iPhone 12. Względem modelu Pro Max nie posiada on nowego systemu OIS w aparatach. Reszta specyfikacji technicznej jest identyczna.

Cena detaliczna iPhone'a 12 Pro i Pro Max startuje z pułapu około 5000 zł.

iPhone 7/8/6s - tych modeli nie chcesz kupić

Niestety, ale w sklepach znajdziemy jeszcze prawdziwe dinozaury. Mowa między innymi o ostatnich egzemplarzach iPhone'a 6s z 2015 roku. Smartfon ten jest mocno przestarzały, a na dodatek nie otrzyma iOS 15. Zapomnijmy również o wodoodpornosci oraz systemie wibracji Haptic.

Nieco nowszy iPhone 7 z 2016 roku ma wydajniejszy, czterordzeniowy procesor, ale nadal nie posiada szybkiego ładowania, True Tone, dobrego aparatu czy pojemnej baterii.

Najbardziej sensowny jest iPhone 8 z 2017 roku, który oferuje procesor A11 Bionic, szklaną obudowę z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, ale nadal lepiej dołożyć kilkaset złotych do znacznie wydajniejszego i o prawie trzy lata młodszego iPhone'a SE. To znacznie bardziej przyszłościowy model.

