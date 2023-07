Jaki odkurzacz do domu wybrać? Na który rodzaj się zdecydować?

Odkurzacz to jeden z niezbędnych elementów wyposażenia domu i ciężko wyobrazić sobie sprzątanie bez jego pomocy. Rynek tego typu urządzeń jest ogromny i coraz trudniej zdecydować, jaki rodzaj odkurzacza sprawdzi się najlepiej i który model wybrać. Podrzucam kilka istotnych informacji oraz wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas wyboru i zakupu odkurzacza.

Wbrew pozorom wybór odpowiedniego odkurzacza do domu nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Na rynku znajdziemy mnóstwo modeli o różnorodnych możliwościach oraz funkcjach, co z pewnością nie ułatwia podjęcia decyzji. Dlatego trzeba podejść do tego tematu rozważnie i dokładnie zorientować się, czego tak naprawdę potrzebujemy, jakie mamy wymagania oraz która opcja najlepiej sprosta naszym oczekiwaniom, zarówno pod względem sposobu sprzątania, jak i w kwestii finansowej. Oprócz określenia budżetu, który chcemy przeznaczyć na odkurzacz, musimy wziąć pod uwagę także kilka innych czynników, które pozwolą nam podjąć decyzję zakupową. Przede wszystkim warto zastanowić się, jaka jest wielkość pomieszczeń oraz jakie powierzchnie będą przede wszystkim sprzątane: podłogi twarde (drewno, panele, kafelki), dywany czy wykładziny. Bardzo ważną kwestią jest też komfort użytkowania, dlatego warto wybrać sprzęt dobrany do naszych indywidualnych potrzeb. Istotna może okazać się tutaj waga odkurzacza oraz jego wymiary. Liczy się również funkcjonalność, jakość wykonania, a także sposób działania. Dla niektórych istotnym aspektem będzie też kwestia wizualna.

Zacznijmy zatem od tego, jakiego rodzaju odkurzacze są dostępne i jaki mamy wybór. W kolejnej części przedstawię wady i zalety poszczególnych typów i podrzucę kilka najciekawszych propozycji modeli, które aktualnie możemy kupić.

RODZAJE ODKURZACZY

Odkurzacze workowe - do niedawna jeden z najpopularniejszych rodzajów odkurzaczy. Jak sama nazwa sugeruje, zanieczyszczenia zbierane są do zamontowanego worka - płóciennego lub papierowego, które należy opróżniać lub wymieniać po zapełnieniu.

- do niedawna jeden z najpopularniejszych rodzajów odkurzaczy. Jak sama nazwa sugeruje, zanieczyszczenia zbierane są do zamontowanego worka - płóciennego lub papierowego, które należy opróżniać lub wymieniać po zapełnieniu. Odkurzacze bezworkowe - aktualnie stają się coraz bardziej popularne. Tego typu sprzęt zamiast worka posiada specjalny pojemnik, do którego trafią zanieczyszczenia. Po skończonym sprzątaniu lub zapełnieniu wystarczy wysypać zawartość do kosza i przepłukać zbiornik (jeśli jest taka możliwość).

- aktualnie stają się coraz bardziej popularne. Tego typu sprzęt zamiast worka posiada specjalny pojemnik, do którego trafią zanieczyszczenia. Po skończonym sprzątaniu lub zapełnieniu wystarczy wysypać zawartość do kosza i przepłukać zbiornik (jeśli jest taka możliwość). Odkurzacze pionowe - w ostatnich latach jeden z najczęściej wybieranych typów odkurzacza. Do wyboru mamy odkurzacze pionowe bezprzewodowe (zasilane akumulatorowo) lub podłączane do gniazdka, a także pionowe wyposażone w worek lub pozbawione tego elementu.

- w ostatnich latach jeden z najczęściej wybieranych typów odkurzacza. Do wyboru mamy odkurzacze pionowe bezprzewodowe (zasilane akumulatorowo) lub podłączane do gniazdka, a także pionowe wyposażone w worek lub pozbawione tego elementu. Odkurzacze mopujące - to sprzęty, które oprócz funkcji zbierania zanieczyszczeń, umożliwiają pracę na mokro. Najczęściej wyposażone są w dodatkowe nakładki mopujące oraz zbiornik na wodę. Umożliwiają czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów - choć wiele zależy tu od wybranego modelu i jego funkcji.

- to sprzęty, które oprócz funkcji zbierania zanieczyszczeń, umożliwiają pracę na mokro. Najczęściej wyposażone są w dodatkowe nakładki mopujące oraz zbiornik na wodę. Umożliwiają czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów - choć wiele zależy tu od wybranego modelu i jego funkcji. Odkurzacze wodne - to urządzenia wyposażone w filtr wodny, który umożliwia zbieranie zanieczyszczeń podczas odkurzania. Woda umieszczona wewnątrz pojemnika zatrzymuje oraz eliminuje kurz oraz drobne pyły.

- to urządzenia wyposażone w filtr wodny, który umożliwia zbieranie zanieczyszczeń podczas odkurzania. Woda umieszczona wewnątrz pojemnika zatrzymuje oraz eliminuje kurz oraz drobne pyły. Odkurzacze automatyczne - czyli tzw. roboty sprzątające. Wyposażone w szereg czujników oraz system nawigacyjny, samodzielnie poruszają się po podłodze i zbierają zanieczyszczenia. Czas ich działania zależy od pojemności akumulatora oraz sposobu sprzątania. Wśród modeli znajdziemy takie, które dodatkowo posiadają funkcję mopowania.

ODKURZACZE WORKOWE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: Georgy Dzyura

Zalety odkurzaczy workowych

Szybkie i łatwe opróżnianie. Wystarczy wyjąć worek i wymienić go na nowy. Łatwiej jest uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami.

Wystarczy wyjąć worek i wymienić go na nowy. Łatwiej jest uniknąć bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. Wysoka filtracja . Worek służy jako dodatkowy filtr, a więc zanieczyszczenia są lepiej izolowane, co jest szczególnie korzystne dla alergików.

. Worek służy jako dodatkowy filtr, a więc zanieczyszczenia są lepiej izolowane, co jest szczególnie korzystne dla alergików. Duża pojemność . Worki zazwyczaj mają większą pojemność niż np. pojemniki w odkurzaczach bezworkowych. Oznacza to, że możemy sprzątać dłużej bez konieczności opróżniania worka czy jego wymiany.

. Worki zazwyczaj mają większą pojemność niż np. pojemniki w odkurzaczach bezworkowych. Oznacza to, że możemy sprzątać dłużej bez konieczności opróżniania worka czy jego wymiany. Niższa cena. Dobrej jakości odkurzacz workowy można kupić już za 300-500 zł. Posiadają one mniej zaawansowaną technologię i prostszą konstrukcję niż np. odkurzacze bezworkowe bezprzewodowe.

Wady odkurzaczy workowych

Konieczność wymiany worków . Wyjmowanie i zakładanie worków nie zawsze jest komfortowe.

. Wyjmowanie i zakładanie worków nie zawsze jest komfortowe. Niekorzystny wpływ na środowisku . Szczególnie jeśli korzystamy z worków wykonanych z tworzywa sztucznego.

. Szczególnie jeśli korzystamy z worków wykonanych z tworzywa sztucznego. Zakup nowych worków . Przede wszystkim generowane są dodatkowe koszty. Poza tym, w zależności od modelu odkurzacza wymagany może być konkretny typ worka.

. Przede wszystkim generowane są dodatkowe koszty. Poza tym, w zależności od modelu odkurzacza wymagany może być konkretny typ worka. Podatność na zniszczenia. Worki, szczególnie papierowe, mogą ulec rozerwaniu lub przebiciu, np. przez ostry przedmiot wciągnięty przez odkurzacz.

Odkurzacz workowy Electrolux EEG41CB

Odkurzacz workowy Bosch BGLS48X350

ODKURZACZE BEZWORKOWE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: Proxima Studio

Zalety odkurzaczy bezworkowych

Szybkie i wygodne opróżnianie . Zazwyczaj zbiorniki na zanieczyszczenia są łatwe w czyszczeniu - wystarczy otworzyć je nad koszem i wysypać zabrudzenia.

. Zazwyczaj zbiorniki na zanieczyszczenia są łatwe w czyszczeniu - wystarczy otworzyć je nad koszem i wysypać zabrudzenia. Widoczny poziom zanieczyszczeń . Zazwyczaj pojemniki na kurz są przezroczyste, a więc na bieżąco obserwujemy, w jakim stopniu zbiornik został zapełniony.

. Zazwyczaj pojemniki na kurz są przezroczyste, a więc na bieżąco obserwujemy, w jakim stopniu zbiornik został zapełniony. Brak konieczności zakupu worków . Nie musimy pamiętać o zakupie dodatkowych akcesoriów. W ten sposób oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze.

. Nie musimy pamiętać o zakupie dodatkowych akcesoriów. W ten sposób oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze. Ochrona środowiska. Nie generujemy dodatkowych śmieci w postaci worków.

Wady odkurzaczy bezworkowych

Mniejsza pojemność zbiornika na zanieczyszczenia. Zazwyczaj worki są w stanie pomieścić więcej zanieczyszczeń niż pojemniki. Musimy zatem częściej opróżniać zbiornik.

Zazwyczaj worki są w stanie pomieścić więcej zanieczyszczeń niż pojemniki. Musimy zatem częściej opróżniać zbiornik. Niższa filtracja . Zabrudzenia trafiają prosto do pojemnika, a więc nie mamy tutaj dodatkowej filtracji w postaci worka. Czyszcząc pojemnik mamy większy kontakt z zanieczyszczeniami.

. Zabrudzenia trafiają prosto do pojemnika, a więc nie mamy tutaj dodatkowej filtracji w postaci worka. Czyszcząc pojemnik mamy większy kontakt z zanieczyszczeniami. Bardziej skomplikowane czyszczenie . Odkurzacze bezworkowe wymagają większej uwagi jeśli chodzi o czyszczenie filtrów oraz pojemnika na kurz.

. Odkurzacze bezworkowe wymagają większej uwagi jeśli chodzi o czyszczenie filtrów oraz pojemnika na kurz. Wyższa cena. Tego typu odkurzacze są zazwyczaj droższe (niż workowe) ze względu na bardziej złożoną technologię oraz funkcje.

Odkurzacz bezworkowy Bosch BGL6POW1

Odkurzacz bezworkowy Miele PowerLine Boost CX1

ODKURZACZE PIONOWE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: rh2010

Zalety odkurzaczy pionowych, bezprzewodowych

Komfortowe użytkowanie . Konstrukcja odkurzaczy pionowych sprawia, że są one wygodniejsze w prowadzeniu i manewrowaniu.

. Konstrukcja odkurzaczy pionowych sprawia, że są one wygodniejsze w prowadzeniu i manewrowaniu. Wygodniejsze przechowywanie . Dzięki pionowej konstrukcji łatwiej jest je przechowywać w szafie czy pod ścianą. Często wyposażone są w dodatkowe stacje dokujące lub uchwyty ścienne.

. Dzięki pionowej konstrukcji łatwiej jest je przechowywać w szafie czy pod ścianą. Często wyposażone są w dodatkowe stacje dokujące lub uchwyty ścienne. Wygodniejsze sprzątanie dużych powierzchni . W przypadku odkurzaczy pionowych, bezprzewodowych nie musimy martwić się ograniczeniami związanymi z dostępnością gniazdek elektrycznych. Tym samym, będziemy mogli sprzątnąć każdą powierzchnię w domu.

. W przypadku odkurzaczy pionowych, bezprzewodowych nie musimy martwić się ograniczeniami związanymi z dostępnością gniazdek elektrycznych. Tym samym, będziemy mogli sprzątnąć każdą powierzchnię w domu. Akcesoria i dodatkowe funkcje . Nowoczesne odkurzacze pionowe często wyposażone są wiele dodatkowych akcesoriów, jak np. szczotki do czyszczenia kurzu z mebli i tapicerek, elektroszczotki do czyszczenia materacy itp.

. Nowoczesne odkurzacze pionowe często wyposażone są wiele dodatkowych akcesoriów, jak np. szczotki do czyszczenia kurzu z mebli i tapicerek, elektroszczotki do czyszczenia materacy itp. Odłączany moduł ręczny. Większość odkurzaczy pionowych może posłużyć też jako odkurzacz ręczny, który sprawdzi się podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc czy wnętrza auta.

Wady odkurzaczy pionowych, bezprzewodowych

Krótszy czas działania . Odkurzacze bezprzewodowe zasilane akumulatorowo umożliwiają odkurzanie przez określony czas, do momentu rozładowania. W zależności od modelu oraz mocy działania może być to od kilku do kilkudziesięciu minut.

. Odkurzacze bezprzewodowe zasilane akumulatorowo umożliwiają odkurzanie przez określony czas, do momentu rozładowania. W zależności od modelu oraz mocy działania może być to od kilku do kilkudziesięciu minut. Mniejsza moc ssania . Ze względu na konstrukcję i sposób działania moc ssąca może być mniejsza niż w przypadku tradycyjnych odkurzaczy, podłączanych do gniazdka.

. Ze względu na konstrukcję i sposób działania moc ssąca może być mniejsza niż w przypadku tradycyjnych odkurzaczy, podłączanych do gniazdka. Pojemność zbiornika na kurz . W odkurzaczach pionowych zbiornik na zanieczyszczenia jest w stanie pomieścić nieco mniej niż np. worek w odkurzaczu tradycyjnym. Wiele jednak zależy w tym przypadku od wybranego modelu sprzętu.

. W odkurzaczach pionowych zbiornik na zanieczyszczenia jest w stanie pomieścić nieco mniej niż np. worek w odkurzaczu tradycyjnym. Wiele jednak zależy w tym przypadku od wybranego modelu sprzętu. Waga i rozmiar . W niektórych przypadkach odkurzacze pionowe mogą być cięższe i większe niż tradycyjne odkurzacze.

. W niektórych przypadkach odkurzacze pionowe mogą być cięższe i większe niż tradycyjne odkurzacze. Wyższa cena. Zakup odkurzacza pionowego wiąże się ze zdecydowanie wyższą ceną niż wybór odkurzacza tradycyjnego. Związane jest to z zastosowanymi technologiami i rozwiązaniami.

Electrolux Ultimate 700 Turbo Drive EP71U142XN

Dyson V12 Detect Slim Absolute

ODKURZACZE MOPUJĄCE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: Вадим Каштанов

Zalety odkurzaczy mopujących

Wygoda użytkowania . Konstrukcja odkurzaczy z funkcją mopowania sprawia, że prowadzi się je komfortowo i wygodnie, bez konieczności używania większej siły.

. Konstrukcja odkurzaczy z funkcją mopowania sprawia, że prowadzi się je komfortowo i wygodnie, bez konieczności używania większej siły. Technologia 2w1 . Funkcja mopowania zazwyczaj jest połączona z możliwością odkurzania. W ten sposób otrzymujemy dwa urządzenia w jednym, co z pewnością pozwala zaoszczędzić sporo miejsca.

. Funkcja mopowania zazwyczaj jest połączona z możliwością odkurzania. W ten sposób otrzymujemy dwa urządzenia w jednym, co z pewnością pozwala zaoszczędzić sporo miejsca. Oszczędność czasu. Odkurzacze mopujące, które oprócz funkcji mycia podłogi, umożliwiają też odkurzanie, sprawiają, że czas sprzątania znacznie się skraca.

Wady odkurzaczy mopujących

Mniejsza wydajność i skuteczność . Niektóre modele odkurzaczy mopujących mogą gorzej poradzić sobie z usuwaniem bardziej uporczywych plam i zabrudzeń, w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia podłóg.

. Niektóre modele odkurzaczy mopujących mogą gorzej poradzić sobie z usuwaniem bardziej uporczywych plam i zabrudzeń, w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia podłóg. Pojemność zbiornika i opróżnianie . W odkurzaczach mopujących, zbiornik na wodę zazwyczaj nie jest zbyt duży, co sprawia, że konieczna będzie częsta wymiana wody i opróżnianie.

. W odkurzaczach mopujących, zbiornik na wodę zazwyczaj nie jest zbyt duży, co sprawia, że konieczna będzie częsta wymiana wody i opróżnianie. Ograniczony zasięg . Ze względu na konstrukcję odkurzacza mopującego, może pojawiać się trudność w dostaniu się do wszystkich pożądanych miejsc.

. Ze względu na konstrukcję odkurzacza mopującego, może pojawiać się trudność w dostaniu się do wszystkich pożądanych miejsc. Wysoka cena. Na tego typu sprzęt musimy wydać znacznie więcej niż w przypadku tradycyjnych mopów. Co więcej, dochodzą tutaj dodatkowe koszty - filtry, ściereczki mopujące czy specjalne detergenty.

Samsung BESPOKE Jet VS20A95973B

Tefal X-Force Flex 8.60 TY9690

ODKURZACZE WODNE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: Gavin

Zalety odkurzaczy wodnych

Lepsza filtracja . Odkurzacze wodne charakteryzują się wysoką filtracją zanieczyszczeń i w ten sposób zapobiegają rozprzestrzenianiu się pyłów po pomieszczeniu.

. Odkurzacze wodne charakteryzują się wysoką filtracją zanieczyszczeń i w ten sposób zapobiegają rozprzestrzenianiu się pyłów po pomieszczeniu. Oczyszczanie powietrza . Dzięki zastosowanej technologii, odkurzacze wodne są w stanie oczyścić powietrze z nieprzyjemnych zapachów, pyłów oraz alergenów i w ten sposób poprawić jakość powietrza.

. Dzięki zastosowanej technologii, odkurzacze wodne są w stanie oczyścić powietrze z nieprzyjemnych zapachów, pyłów oraz alergenów i w ten sposób poprawić jakość powietrza. Skuteczne czyszczenie. Odkurzacze wodne nadają się do czyszczenia każdego rodzaju zabrudzeń, zarówno suchych, jak i mokrych.

Wady odkurzaczy wodnych

Ciężar i rozmiar . Odkurzacze wodne, ze względu na obecność zbiornika z wodą, są zdecydowanie cięższe niż tradycyjne odkurzacze, co może wpływać na komfort sprzątania.

. Odkurzacze wodne, ze względu na obecność zbiornika z wodą, są zdecydowanie cięższe niż tradycyjne odkurzacze, co może wpływać na komfort sprzątania. Czyszczenie i opróżnianie . Woda w odkurzaczu musi być regularnie wymieniana oraz uzupełniana, co wiąże się z dodatkowym czasem poświęconym na sprzątanie.

. Woda w odkurzaczu musi być regularnie wymieniana oraz uzupełniana, co wiąże się z dodatkowym czasem poświęconym na sprzątanie. Wyższa cena. Bardziej zaawansowana technologia niż w tradycyjnych odkurzaczach sprawia, że sprzęty tego typu kosztują zdecydowanie więcej.

Thomas Aqua+ Pet & Family Plus

Karcher DS 6

ODKURZACZE AUTOMATYCZNE - ZALETY I WADY

Źródło: AdobeStock/autor: vladdeep

Zalety odkurzaczy automatycznych

Automatyczne działanie . Roboty sprzątające samodzielnie poruszają się po wyznaczonej przestrzeni i zbierają zanieczyszczenia, nawet jeśli nie ma nikogo w domu.

. Roboty sprzątające samodzielnie poruszają się po wyznaczonej przestrzeni i zbierają zanieczyszczenia, nawet jeśli nie ma nikogo w domu. Oszczędność czasu i energii . Automatyczne działanie nie wymaga ingerencji użytkownika, dzięki czemu możemy zająć się innymi czynnościami lub po prostu odpocząć, podczas gdy robot sprzątający odkurza mieszkanie.

. Automatyczne działanie nie wymaga ingerencji użytkownika, dzięki czemu możemy zająć się innymi czynnościami lub po prostu odpocząć, podczas gdy robot sprzątający odkurza mieszkanie. Funkcjonalność . Niektóre roboty sprzątające mogą być wyposażone dodatkowo w funkcję czyszczenia podłogi na mokro, dzięki czemu nie musimy martwić się mopowaniem.

. Niektóre roboty sprzątające mogą być wyposażone dodatkowo w funkcję czyszczenia podłogi na mokro, dzięki czemu nie musimy martwić się mopowaniem. Sztuczna inteligencja. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom możemy zaprogramować robota, aby działał w określony sposób. Do tego, w większości przypadków możemy korzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwia zdalnie sterować robotem.

Wady odkurzaczy automatycznych

Ograniczony dostęp . Roboty sprzątające ze względu na swoją konstrukcję oraz sposób poruszania, nie są w stanie wyczyścić wszystkich zakamarków czy trudno dostępnych miejsc.

. Roboty sprzątające ze względu na swoją konstrukcję oraz sposób poruszania, nie są w stanie wyczyścić wszystkich zakamarków czy trudno dostępnych miejsc. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni . Przed uruchomieniem robota musimy zadbać o to, by na podłodze nie znajdowało się zbyt wiele rzeczy, ponieważ może dojść do ich wciągnięcia lub uszkodzenia.

. Przed uruchomieniem robota musimy zadbać o to, by na podłodze nie znajdowało się zbyt wiele rzeczy, ponieważ może dojść do ich wciągnięcia lub uszkodzenia. Ryzyko uszkodzeń i usterek . Istnieje możliwość, że odkurzacz automatyczny może uszkodzić meble, ściany czy przedmioty, np. przez przypadkowe zderzenie.

. Istnieje możliwość, że odkurzacz automatyczny może uszkodzić meble, ściany czy przedmioty, np. przez przypadkowe zderzenie. Cena. Roboty sprzątające wyposażone w zaawansowane funkcje są znacznie droższe niż tradycyjne odkurzacze. Aby mieć pewność, co do jakości sprzętu, musimy nastawić się na koszt powyżej 1500 zł.

iRobot Roomba J7+