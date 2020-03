Jaki router do domu w 2020 roku - najlepsze modele o dużym zasięgu

Kupno nowoczesnego i wydajnego routera pozwoli zwiększyć wydajność oraz stabilność domowej sieci. Pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas zakupu i przedstawiamy rekomendowane modele w kilku segmentach cenowych

Mało rzeczy denerwuje bardziej, niż słaby lub niestabilny sygnał bezprzewodowej sieci domowej, który skutecznie uniemożliwia korzystanie z internetu. Z roku na rok używamy coraz większej ilości urządzeń, które łączą się z siecią. Dziś to już nie tylko komputery i smartfony, ale również szereg urządzeń internetu rzeczy oraz smart home. Zwiększona ilość urządzeń powoduje, że kilkuletnie routery stają się za słabe i nie są w stanie poradzić sobie z obsłużeniem całego ruchu sieciowego. Objawia się to zwiększonymi opóźnieniami, słabym zasięgiem oraz niskimi przepustowościami.

Router to podstawowe urządzenie sieciowe w domu. Wyposażony jest w złącza LAN, WAN oraz interfejs bezprzewodowy Wi-Fi. Za jego pomocą nasze urządzenia domowe mogą korzystać z internetu. Niestety wielu użytkowników zapomina o swoim routerze na wiele lat. Należy pamiętać o tym, że urządzenia sieciowe również się starzeją i z czasem warto pomyśleć o ich wymianie, która pozwoli na uzyskanie znacznie lepszego zasięgu i transferów przesyłu danych. W przypadku droższych modeli można liczyć również na funkcje dodatkowe takie, jak możliwość udostępniania zasobów w sieci.

Część użytkowników wykorzystuje routery dostarczone przez dostawców sieci. Tego typu modele do najwydajniejszych nie należą. Wymiana routera w tym przypadku pozwoli na znaczące zwiększenie sygnału sieci bezprzewodowej oraz dostęp do wielu dodatkowych funkcji.

W poniższym artykule wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze routera do domu oraz przedstawiamy kilka rekomendowanych modeli.

Typ łącza

Na samym początku należy sprawdzić, jaki typ łącza posiadamy. W Polsce większość dostawców internetu (ISP - Internet Service Provider) korzysta ze standardowej skrętki miedzianej z końcówką RJ-45 - takiej samej, jak w komputerach PC. Czasami zdarza się jednak, że operator wykorzystuje jeszcze przestarzałe łącze szerokopasmowe ADSL, VDSL lub ADSL2+. W tym przypadku konieczny jest router z wbudowanym gniazdem telefonicznym RJ-11 lub specjalny modem, który pozwoli na podłączenie routera za pomocą przewodu RJ-45.

Ostatnim typem routerów są modele z wbudowanym modemem sieci komórkowej 4G LTE lub opcjonalną obsługą zewnętrznych modemów. W tym przypadku router posiada gniazdo na kartę SIM lub port USB pozwalający pozwolić zewnętrzny modem sieci komórkowej. Tego typu routery sprawdzą się, gdy nie posiadamy doprowadzonej linii internetu naziemnego.

Dual Band - obsługa sieci 2,4 GHz i 5 GHz

Przy obecnych prędkościach internetu w Polsce obsługa sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz w tym samym czasie jest niezwykle istotna. Router z funkcją Dual Band pozwala na utworzenie dwóch sieci w różnych częstotliwościach w tym samym czasie. Sieć 5 GHz zapewnia najlepszą wydajność i nie jest podatna na zakłócenia, ale jej zasięg jest ograniczony. Siec 2,4 GHz oferuje nieco gorsza parametry przesyłu danych, ale charakteryzuje się znacznie większym zasięgiem.

Przepustowość sieci bezprzewodowej

Podczas wyboru routera musimy określić ile urządzeń będzie do niego podłączonych oraz jakiej wydajności oczekujemy. Obecnie na rynku dostępne są modele z obsługa Wi-Fi 5 oraz nowszego Wi-Fi 6.

Model z obsługą Wi-Fi 5 - 802.11ac zapewnia przepustowość przesyłu danych do 1 GB/s. Modele z 802.11ac są w zupełności wystarczające dla przeważającej większości konsumentów. Pozwolą one na oglądanie filmów o wysokiej jakości oraz granie w gry. Routery z Wi-Fi 5 polecamy do mniejszych gospodarstw domowych.

Wi-Fi 6 - 802.11ax to najnowszy standard zaprezentowany w 2017 roku. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, które pozwalają skorzystać z nowego standardu łączności. Wi-Fi 6 oferuje przepustowość do 10 GB/s. Modele z Wi-Fi 6 rekomendujemy do dużych mieszkań oraz domów, gdzie do sieci podłączona jest znaczna ilość urządzeń.

Anteny

Każdy router posiada co najmniej jedną antenę. Służy ona do wysyłania oraz odbierania danych do i od podłączonych urządzeń. Od ilości i jakości zastosowanych anten zależy moc sygnału. Tańsze routery posiadają zewnętrzne anteny w ilości od 2 do 6. Rozwiązanie to pozwala ukierunkować miejsca, w które wysyłany będzie sygnał. Droższe modele posiadają wbudowane anteny dookolne, które charakteryzują się zapewnianiem równomiernej mocy sygnału w każdym kierunku.

Oprogramowanie

Każdy router posiada własny system operacyjny. Producenci urządzeń sieciowych posiadają własne oprogramowania układowe dla swoich modeli. Kupując router warto sprawdzić, jak wygląda interfejs graficzny routera oraz czy jest prosty w obsłudze. Za pomocą systemu operacyjnego routera będziemy w stanie modyfikować jego ustawienia. Większość nowoczesnych modeli posiada aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwalają skonfigurować oraz zarządzać routerem z poziomu smartfona.

Na potrzeby poradnika wybraliśmy pięć najlepszych routerach w poszczególnych kategoriach sieciowych oraz jeden dodatkowy router z wbudowaną obsługą sieci komórkowej 4G LTE.

Najlepszy router do 200 zł - Huawei Wi-Fi WS5200

Huawei Wi-Fi WS5200 to przystępny cenowo router Wi-Fi z czterema antenami zewnętrznymi przeznaczony dla mieszkań o średniej wielkości.

Za niecałe 200 zł otrzymujemy urządzenie z obsługą sieci 5 GHz w standardzie 802.11ac (Wi-Fi 5) oraz MU-MIMO. Co ważne w przypadku tak taniego routera nie zabrakło dwuzakresowości.

Decydując się na router WS5200 otrzymamy do dyspozycji cztery gniazda RJ-45. Jedno z nich jest gniazdem WAN. Niestety zabrakło portu USB.

Dużą zaletą Huawei Wi-Fi WS5200 jest obecność interfejsu użytkownika EMUI, które doskonale znamy ze smartfonów. Za płynne działanie systemu i wydajność routera odpowiada dwurdzeniowy procesor.

Huawei Wi-Fi WS5200 świetnie sprawdzi się w mieszkaniach o powierzchni 60-80 m2, a na dodatek nie zrujnuje domowego budżetu. W chwili obecnej Huawei Wi-Fi WS5200 to jeden z najlepszych tanich routerów domowych.

Najlepszy router do 400 zł - Netgear R6400

Netgear R6400 to nowoczesny router do domu, który zapewni szybki dostęp do internetu dla wielu urządzeń. R6400 wyposażony jest w cztery złącza RJ-45 10/100/1000 dla sieci wewnętrznej LAN oraz złącza RJ-45 10/100/1000 WAN. W tym nieco droższym modelu możemy już liczyć na obecność portu USB. Netgear zdecydował się na implementację dwóch złącz USB w standardzie 2.0 oraz 3.1 Gen 1.

Router pracuje w standardzie Wi-Fi 5 (802.11 a/g/b/n/ac) i obsługuję funkcję Dual Band. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej przy połączeniu obu sieci wynosi 1750 Mb/s.

Netgear R6400 posiada szereg rozwiązań zwiększających niezawodność działania. Funkcja QoS pozwala zoptymalizować przesył transmisji danych, aby zapewnić najwyższą przepustowość urządzeniom, które jej potrzebują.

Wbudowane porty USB można wykorzystać do udostępniania plików w sieci oraz tworzenia kopii zapasowej za pomocą rozwiązania ReadySHARE Vault. W tym przypadku potrzebny jest dodatkowy dysk zewnętrzny. Funkcja ReadeSHARE pozwala również udostępniać drukarki w lokalnej sieci LAN.

Podobnie, jak Huawei Wi-FI WS5200 router od Netgear'a również posiada intuicyjny interfejs użytkownika oraz wsparcie dla aplikacji NETGEAR genie na urządzenia mobilne.

Najlepszy router do 600 zł - Asus RT-AX56U

Asus RT-AX56U to jeden z tańszych routerów z obsługą nowoczesnego standardu Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax). RT-AX56U to dwuzakresowy router Wi-Fi 2x2, który obsługuje przepustowość połączenia na poziomie 1800 Mb/s. Pasmo 2,4 GHz jest w stanie przesyłać dane z przepustowością 574 Mb/s, a sieć 5 GHz z przepustowością 1201 MB/s.

Router Asusa jest o nawet kilkadziesiąt procent wydajniejszy od podobnych konstrukcji bez obsługi Wi-Fi 6.

Dodatkowo standard 802.11ax (Wi-Fi 6) pozwala na obsługę większej ilości urządzeń w tym samym czasie zapewniając przy tym lepsze pokrycie sygnałem sieci bezprzewodowej.

Podobnie, jak tańszy Netgear również Asus RT-AX56U posiada dwa porty USB, które możemy wykorzystać do współdzielenia plików lub drukarek. Zarządzanie i konfiguracja odbywa się z wykorzystaniem witryny WWW.

Warto zaznaczyć, że Asus oferuje aż 36 miesięczną gwarancję na router RT-AX56U.

Najlepszy router do 1000 zł - Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 to najtańszy router w ofercie producenta z zainstalowanym systemem operacyjnym DumaOS.

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 posiada trzy anteny zewnętrzne oraz pięć portów RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Nie zabrakło także portu USB 3.1 Gen 1, który pozwala na udostępnianie plików oraz drukarek.

Router posiada bardzo przemyślany system operacyjny DumaOS, który jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a jednocześnie oferuje mnóstwo opcji. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR300 jest routerem przeznaczonym dla graczy. Model ten najlepiej sprawdzi się podczas pracy z pełnym obciążeniem. Wtedy docenimy stabilność połączenia oraz możliwość nadawania priorytetu ulubionym aplikacjom, jak Netflix czy YouTube.

Najlepszy router do 1200 zł - Asus DSL-AC88U

Asus DSL-AC88U to jeden z najdroższych i najwydajniejszych routerów przeznaczonych dla użytkowników domowych. Za nieco ponad 1000 złotych otrzymamy świetne urządzenie sieciowe z wbudowanym modemem ADSL.

Asus DSL-AC88U oferuje przepustowość łączoną na poziomie 3167 MB/s, dzięki której jest nawet dwa razy wydajniejszy od tańszych modeli. Posiadacze DSL-AC88U z pewnością nie będą narzekać na pokrycie zasięgiem, które zapewniane jest przez cztery zewnętrzne anteny kierunkowe.

Router Asus DSL-AC88U oferuje 4 porty RJ-45 10/100/1000, jeden port RJ-45 10/100/1000 WAN, port RJ-11 do połączenia telefonicznego oraz dwa złącza USB - jedno 2.0 oraz jedno 3.1 Gen 1.

Dzięki obecności złącza Rj-45 WAN oraz RJ-11 Asus DSL-AC88U jest kompatybilny usługami wszystkich ISP w Polsce. Opcjonalnie jeden z portów USB może zostać wykorzystany do podłączenia modemu sieci komórkowej 4G LTE.

Asus DSL-AC88U pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego ASUSWRT.

Najlepszy router z wbudowanym modemem sieci komórkowej 4G LTE - Huawei B618s

Huawei B618s to topowy stacjonarny router 4G LTE z obsługą wszystkich wykorzystywanych w Polsce częstotliwości. Dzięki temu routerowi brak dostępu do internetu naziemnego przestaje być problemem.

Huawei B618s posiada wbudowany modem sieci 4G LTE z obsługą częstotliwości 800/900/1800/2100/2600 MHz, dwa złącza RJ-45 10/100/1000, złącze RJ-11 (telefoniczne) oraz port USB 2.0.

Maksymalna przepustowość wynosi 600 Mb/s przy wykorzystaniu sieci komórkowej 4G LTE oraz 1300 Mb/s przy wykorzystaniu bezprzewodowej sieci lokalnej.

Huawei B618s pozwoli z jednej karty SIM udostępnić internet nawet do 64 urządzeń połączonych za pomocą Wi-Fi.

Zarządzanie routerem odbywa się za pośrednictwem strony WWW.