Jaki telewizor kupić? Poradnik z promocjami na luty 2022

Zastanawiasz się jaki model telewizora spełni Twoje oczekiwania i nie nadwyręży budżetu? Oto wskazówki i promocje, na których skorzystasz.

Spis treści

Wybór nowego telewizora nigdy nie jest prosty, zwłaszcza, gdy z urządzenia ma korzystać wiele osób, a nasz budżet jest ograniczony. Ilość dostępnych na rynku modeli i niekiedy niezrozumiałe specyfikacje mogą przyprawić o zawrót głowy.

Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę i czym kierować się przy zakupach? Oto podstawowe informacje i wybrane przez nas promocje w sieci sklepów RTV Euro AGD.

Zobacz również:

Wielkość telewizora

Marka i rozmiar telewizora są chyba pierwszymi cechami, na jakie zwracamy uwagę w sklepie. Na rynku standardem są rozmiary od 40 do 75 cali. Wszystko zależy od przestrzeni, w jakiej będzie znajdowało się urządzenie, w tym odległości, w jakiej będziemy patrzyli na obraz. Rozmiar zwykle jest podawany w calach i oznacza długość przekątnej ekranu. Gdy ustalisz jakie wymiary wyświetlacza będą odpowiednie, zastanów się do czego będzie używany najczęściej.

Najpopularniejszym, standardowym rozmiarem jest 55", który pasuje do większości salonów.

Telewizor Samsung UE55TU7022K DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 2299 zł

Telewizor Philips 55OLED706/12 DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: OLED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 3x USB

Cena: 4699 zł

Rodzaj telewizora

Czas zastanowić się nad rodzajem matrycy. Najczęściej spotykanymi telewizorami są oczywiście LED, OLED i QLED. Typ telewizorów LCD odchodzi bowiem w zapomnienie i zużywa zbyt wiele energii oraz nie zapewnia takiej jakości obrazu, jak pozostałe wyświetlacze.

LED, jak sama nazwa wskazuje, korzysta z energooszczędnych diod LED, dzięki którym możemy wygodniej kontrolować natężenie kontrastów czy kolorów. Telewizory LED mają zadowalającą jakość obrazu i są stosunkowo tanie.

Telewizor TCL 43P615 DVB-T2/HEVC

Ekran: 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 1349 zł

Telewizory OLED cechuje dynamika, płynność obrazu i świetny kontrast. To najnowocześniejsza technologia na rynku korzystająca z organicznych diod umieszczonych w panelach, dzięki którym każdy piksel emituje własne światło. OLED sprawdzają się w ciemniejszych pomieszczeniach i przy filmach akcji lub grach.

Telewizor LG OLED65G13LA DVB-T2/HEVC

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: OLED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED, bezpieczny dla oczu

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 3x USB

Cena: 9990 zł

Technologią wykorzystywaną m.in. przez Samsunga czy TCL jest QLED, czyli udoskonalona wersja LED. Jej atuty to pogłębione nasycenie ekranu i dużo bardziej żywe kolory. QLED wykorzystuje kropki kwantowe (Quantum Dots), które zapewniają nie tylko intensywniejsze barwy, ale i dużą jasność ekranu, która sprawdzi się w trybie HDR. To telewizory idealne do salonu dziennego czy oglądania treści z serwisów VoD.

Telewizor Samsung QLED QE55Q67AAU DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2855 zł

Rozdzielczość telewizora

Aby cieszyć się jakością obrazu podczas seansów filmowych lub rozgrywek, zwróć uwagę na wysoką rozdzielczość ekranu.

HD Ready , czyli 1366 × 768 to specyfikacja, która sprawdzi się w mniejszych i prostszych w obsłudze telewizorach, które nadadzą się do oglądania codziennych wiadomości i programów w rodzielczości SD.

, czyli to specyfikacja, która sprawdzi się w mniejszych i prostszych w obsłudze telewizorach, które nadadzą się do oglądania codziennych wiadomości i programów w rodzielczości SD. Full HD , czyli 1920 × 1080 do niedawna był najpopularniejszym formatem, typowym dla tańszych telewizorów. To również minimum zalecane do grania na konsoli.

, czyli do niedawna był najpopularniejszym formatem, typowym dla tańszych telewizorów. To również minimum zalecane do grania na konsoli. 4K UHD , czyli 3840 × 2160 wypiera Full HD i będzie zapewniać wysoką jakość przez najbliższych parę lat. Sprawdzi się do oglądania filmów, grania w gry, w dodatku także w małych pomieszczeniach, ze względu na wymóg mniejszego oddalenia od ekranu.

, czyli wypiera Full HD i będzie zapewniać wysoką jakość przez najbliższych parę lat. Sprawdzi się do oglądania filmów, grania w gry, w dodatku także w małych pomieszczeniach, ze względu na wymóg mniejszego oddalenia od ekranu. 8K UHD, czyli 7680 × 4320 to najwyższa rozdzielczość, która wymaga odpowiednio dużej przekątnej ekranu co najmniej 85″. Takich modeli nie jest zbyt wiele na rynku i póki co są bardzo drogie.

Częstotliwość odświeżania ekranu

Częstotliwość odświeżania ekranu określa ile klatek w ciągu jednej sekundy wyświetli telewizor, czyli jak płynne będzie wyświetlanie obrazu. Wyraża się ją w hercach i z pewnością jest ona istotna podczas oglądania meczów czy gry na konsoli. Najtańszym i popularnym rozwiązaniem jest 60 Hz, jednak zaawansowane telewizory posiadają matryce klasy 120 Hz.

Telewizor Sony KD-75X85J DVB-T2/HEVC

Ekran: 75 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 5999 zł

Telewizor Sony XR-55X90J DVB-T2/HEVC

Ekran: 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: Full Array LED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 4399 zł

Więcej informacji o telewizorach oraz aktualnych promocjach znajdziesz na euro.com.pl

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home