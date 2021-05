Jakiego iPad'a wybrać w 2021 roku? [PORADNIK]

Z pozoru wybór jest prosty, ale na rynku znajdziemy iPady kosztujące od nieco ponad 1500 zł do aż 7400 zł. Zobacz, którymi modelami iPad'a warto się zainteresować, a których zdecydowanie nie warto kupować.

Tablety z roku na rok tracą udziały rynkowe, ale Apple nieustannie bije kolejne rekordy sprzedażowe i jest jedną z niewielu firm na świecie, która potrafi zarabiać na tego typu sprzecie. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nowego tabletu, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to właśnie iPad.

Modele iPada z 2021 roku

Nowe modele iPad'a wprowadzane są na rynek najczęściej dwa razy w roku. W marcu debiutują topowe iPady Pro, a pod koniec roku na rynku pojawiają się tańsze modele. Obecnie Apple sprzedaje cztery modele iPad'a, które dostępne są łącznie w pięciu rozmiarach. Dodatkowo autoryzowani resselerzy posiadają w magazynach starsze modele. Niestety podobnie, jak w przypadku iPhone'a (sprawdź, jakiego iPhone'a warto wybrać) nie wszystkie modele będą dobrym wyborem. Szczególnie uważać należy na bazowego iPad'a z 2019 roku. Posiada on procesor z 2016 roku i średnio radzi sobie z grami oraz pracą wielozadaniową.

W niniejszym poradniku pokazujemy, jaki model iPad'a warto wybrać. Sprawdź, który tablet od Apple będzie dla Ciebie najlepszy.

iPad 10,2 2020 - najtańszy i najbardziej uniwersalny tablet od Apple

Nie bez powodu bazowy iPad od lat jest najpopularniejszym tabletem w ofercie Apple. To przystępne cenowo urządzenie wyposażone w bardzo przyzwoite podzespoły. Na pokładzie znajdziemy 10,2 calowy ekran Retina ze wsparciem dla pióra Apple Pencil pierwszej generacji. Bazowy iPad posiada klasyczny przycisk Home z Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem.

iPad 10,2 2020

iPad'a 10,2 2020 posiada procesor Apple A12 Bionic znany z iPhone'a Xs oraz Xr. Wspierany jest on przez 3 GB pamięci operacyjnej. W sklepach znajdziemy wersje z 32 GB oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Za dodatkową dopłatą możemy zamówić model z modemem sieci 4G LTE oraz wbudowanym modułem GPS.

Bazowy iPad to obecnie najlepszy model, który powinien wystarczyć większości użytkowników. Tablet ten idealnie sprawdzi się do czytania wiadomości, przeglądania internetu, grania w gry oraz do nauki.

Cena detaliczna startuje z pułapu 1599 zł.

iPad Air 2020 - świetna wydajność w przyzwoitej cenie

iPad Air 2020 został szybko okrzyknięty tanim iPadem Pro. Jest w tym sporo racji. Urządzenie otrzymało nowy design z Touch ID zintegrowanym z przyciskiem zasilania. Dodatkowo pojawiły się odświeżone wersje kolorystyczne i bezramkowy ekran.

iPad Air 2020

Sercem iPad'a Air czwartej generacji jest najnowszy procesor Apple A14 Bionic, który znajduje się także w iPhone 12. Wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala to panel IPS LCD ze wsparciem dla True Tone oraz obsługą szerokiej gamy kolorów. Panel współpracuje z piórem Apple Pencil 2.

iPad Air 2020 jest najtańszym tabletem od Apple z portem USB Typu C. Bazowy model oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Droższa wersja ma 256 GB nośnik. Możemy zamówić również konfiguracje z modemem sieci 4G LTE oraz modułem GPS.

Tegoroczny model iPad'a Air to idealny kompromis pomiędzy wydajnością, a ceną. Tablet ten polecamy graczom oraz bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Cena detaliczna startuje z pułapu 2899 zł.

iPad Pro 2018 - szukaj dobrej promocji i się nie zastanawiaj

iPad Pro z 2018 roku to najstarszy i zarazem jeden z najciekawszych modeli w zestawieniu. Pomimo ponad dwuletniego stażu rynkowego, iPad Pro praktycznie się nie zestarzał, a jego cena stała się znacznie bardziej przystępna.

iPad Pro 2018

Poprzednia generacja iPad'a Pro posiada procesor Apple A12X, który nadal jest jednym z najwydajniejszych układów mobilnych. Nie zabrakło również ekranu Liquid Retina z ProMotion (podwyższona częstotliwość odświeżania) oraz True Tone. Jest to panel IPS LCD o przekątnej 12,9 lub 11 cali. Nie zabrakło wsparcia dla Apple Pencil drugiej generacji oraz klawiatury Magic Keyboard. Bazowy model oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowa konfiguracja ma 1 TB nośnik oraz modem sieci 4G LTE.

iPad Pro 2018 nie jest już oficjalnie sprzedawany przez Apple. Sprzęt znajdziemy jednak u wybranych resselerów. Ceny startują z poziomu około 3300 zł.

Urządzenie to polecamy grafikom oraz użytkownikom, którzy pragną zastąpić iPadem swojego laptopa.

iPad Pro 2021 - jest świetny i ma genialny ekran, ale prawdopodobnie go nie potrzebujesz

iPad Pro 2021 to najnowszy tablet w ofercie Apple. Modele z najwyższej półki zostały zaprezentowane 20 kwietnia 2021 roku. Są to pierwsze tablety od Apple z procesorem Apple M1. Układ ten znamy z MacBooka Air, MacBooka Pro oraz Maca mini.

iPad Pro 12,9 2021

Mniejszy - 11 calowy model posiada klasyczny ekran Liquid Retina z ProMotion. Droższy, 12,9 calowy model otrzymał ekran Mini-LED o nazwie handlowe Liquid Retina XDR.

iPad Pro z 2021 roku nadal posiada bezbramkowy design oraz Face ID. Nowością jest modem sieci 5G dostępny w opcji. iPady Pro 2021 to pierwsze tablety od Apple kompatybilne z siecią najnowszej generacji.

Tablety z rodziny iPad Pro oferują najwydajniejsze podzespoły, świetne ekrany, nowoczesne systemu łączności, bardzo dobry aparat oraz wsparcie dla Apple Pencil. Niestety iPad Pro jest bardzo drogi - cena startuje z poziomu 3899 zł za wersję 11 calową ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bez modemu sieci 5G.

Topowy model z ekranem Mini-LED (iPad Pro 12,9) z 5G i 2 TB pamięci masowej kosztuje aż 10999 zł. To o 1000 zł mniej od MacBooka Pro 16.

iPad Pro to rewelacyjny tablet, ale prawdopodobnie go nie potrzebujesz. To urządzenie zaprojektowane dla artystów, grafików oraz fotografów. Przeciętnemu użytkownikowi w zupełności wystarczą tańsze modele.

Tych modeli nie warto kupować

Niestety w sklepach, a nawet w Apple Store w dalszym ciagu znajdziemy warto modeli, których nie warto kupować. Oto lista iPadów, których zakup nie jest opłacalny.

iPad mini - 7,9 cala to już za mało

Apple w ofercie nadal posiada iPad'a mini z 2019 roku. To kompaktowy tablet z ekranem Retina o przekątnej 7,9 cala. W środku znajdziemy także procesor Apple A12 Bionic, który obecny jest także w iPadzie 10,2 z 2020 roku. Urządzenia podobnie, jak więksi bracia posiada wsparcie dla pióra Apple Pencil.

iPad mini

Tablet oferuje klasyczny wygląd z przyciskiem Home oraz Touch ID.

Producent do wyboru oferuje dwie wersje z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Można zamówić również wersję z modemem sieci 4G LTE.

iPad mini nie jest obecnie najlepszym wyborem. Tablet ten jest niewiele większy od największych telefonów. Bardziej optymalnym wyborem jest iPad 10,2 2020. Jest tańszy, większy i nowszy. Mniejszego iPada możemy polecić dla dzieci, które mają problem z obsługą dużego urządzenia.

Cena detaliczna startuje z pułapu 1899 zł.

iPad Air 2019 - obecnie to nie najlepszy wybór

iPad Air 2019 w chwili obecnej jest bardzo nieopłacalnym wyborem. Jest to tablet niemalże identyczny, jak znacznie tańszy iPad 10,2 z 2020 roku. Różnica w cenie wynosi kilkaset złotych, a tablet posiada jedynie nieco większy ekran.

iPad Air 2019

W dalszym ciagu otrzymujemy procesor Apple A12, wsparcie dla Apple Pencil pierwszej generacji, 8 MP aparat oraz przycisk Home z Touch ID.

Niestety w związku z wysoką ceną i specyfikacją techniczną niemalże identyczną, jak w bazowym modelu na ten rok, iPad Air z 2019 roku jest skrajnie nieopłacalnym wyborem.

Tablet nie jest już oficjalnie sprzedany przez Apple. W sklepach kosztuje on ponad 2000 zł.

iPad 10,2 2019 - tego tabletu lepiej unikaj

iPad 10,2 2019 to ostatni tablet, który jest w dalszym ciągu sprzedawany. Apple wycofało go z oferty we wrześniu 2020 roku. iPad 10,2 z 2019 roku kusi niską ceną, która startuje z poziomu nieco ponad 1000 zł, ale urządzenie posiada bardzo stary procesor Apple A10 z 2016 roku. Urządzenie ma już problemy z wydajnością oraz obsługą kilku aplikacji w tym samym czasie. Na iPadzie 10,2 z 2019 roku nie zagramy również w najnowsze gry.

iPad 10,2 2019

Poza starszym procesorem urządzenie posiada identyczne parametry techniczne, jak iPad 10,2 z 2020 roku

Tablet nie jest już oficjalnie sprzedany przez Apple. W sklepach kosztuje on poniżej 1400 zł.

