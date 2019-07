Już czas na wymianę Windows XP. Pokazujemy, jak zaktualizować komputer do Windows 10

Jeżeli nadal korzystasz z komputera PC lub laptopa pracującego pod kontrolą Windows'a XP powinieneś jak najszybciej rozważyć aktualizację. Wyjaśniamy, jak uaktualnić komputer do Windows'a 10.

Windows XP to przebojowa wersja systemu operacyjnego Microsoftu, która zadebiutowała w 2001 roku. System ten zastąpił mało udanego Windows'a 2000 - odpowiednika dzisiejszych wersji Pro oraz Windowsa Millennium - odpowiednika dzisiejszych wersji Home. Co ciekawe Windows XP zadebiutował zaledwie rok i miesiąc po wydaniu Windows'a ME. W rzeczywistości mała liczba użytkowników zdecydowała się na aktualizację Windows'a 95 lub 98 do wersji 2000 lub Millenium.

Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego systemu operacyjnego spowodowało, że na aktualizację zdecydowało się wielu użytkowników starszych wersji systemu. Co ważne Windows XP zastępował dwie linie systemów z Redmond - wersje dla użytkowników domowych - 9x/Me oraz wersje do zastosowań bardziej zaawansowanych - NT.

XP wprowadziło wiele nowych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu praktycznie takiego samego interfejsu użytkownika.

Przez kolejne lata Windows XP stawał się coraz popularniejszy. W 2007 roku Microsoft wprowadził na rynek nowy system operacyjny Windows Vista, ale zdobył on wiele nieprzychylnych opinii ze względu na przeładowany interfejs, zasobożerność oraz brak stabilności. W związku z tym wielu użytkowników nadal korzystało z Windowsa XP. Należy wiedzieć również, że znaczna część organizacji rządowych, pozarządowych oraz wojsko korzystało z Windowsa XP. Spowodowało to, że Microsoft przez długi czas przedłużał rozszerzone wsparcie dla systemu z 2001 roku. Trwało ono aż 13 lat i dla użytkowników domowych zakończyło się 8 kwietnia 2014 roku.

Ze względu na brak wsparcia ze strony Microsoftu, Windows XP jest narażony na występowanie wirusów i złośliwego oprogramowania. Mogą one wykorzystywać wszystkie istniejące luki w zabezpieczeniach, które nie zostaną już załatane.

Z tego właśnie powodu bardzo nierozsądnym pomysłem jest dalsze korzystanie z systemu Windows XP na komputerze, który podłączony jest do sieci. Pomimo tego, że dobre aktualne oprogramowanie antywirusowe powinno pomóc stanowczo zalecamy zaprzestania korzystania z Windowsa XP.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie komputery pracujące pod kontrolą Windowsa XP są dosyć stare możliwe, że aktualizacja nie będzie możliwa i trzeba będzie kupić nowy komputer/laptop.

Jeżeli użytkownik nie może pozwolić sobie na wymianę komputer na nowy być może będzie w stanie zainstalować system Windows 10 na obecnie użytkowanym sprzęcie. Niestety wymagana jest czysta instalacja, ponieważ nie ma sposobu na aktualizację Windowsa XP do Windows'a 10 z zachowaniem ustawień, aplikacji i plików. Systemy te znacząco się od siebie różnią i nie ma można wykonać aktualizacji w taki sposób, jak w przypadku aktualizacji Windowsa 7 lub nowszego.

Ile kosztuje Windows 10?

Microsoft oferuje Windowsa jako płatne oprogramowanie od lat. Nie inaczej jest z Windowsem 10. Fakt, że przez długi czas możliwa była aktualizacja do tej wersji dla użytkowników Windowsa 7 i 8 nie oznacza, że system ten jest bezpłatny. Niestety, ale Windows 10 nie jest tani. Producenci komputerów, którzy produkują je w dużych ilościach mogą tanio nabyć licencję OEM na Windowsa 10, ale normalni użytkownicy nie mogą tego zrobić.

Licencja na Windows 10 Home na jeden komputer kosztuje 629,99 zł. Wersja Pro jest prawie dwukrotnie droższa - trzeba za nią zapłacić 1099 zł. Jak widać ceny nie są zachęcające i po szybkiej kalkulacji może się okazać, że dużo lepiej zdecydować się na kupno nowego komputera.

Możliwy jest zakup systemu w innych miejscach niż Microsoft Store, ale radzimy zachować ostrożność. Stanowczo odradzamy nabywanie systemu na popularnych portalach aukcyjnych - sprzedawane tam licencje są bardzo często nielegalne. W sklepach, które posiadają autoryzacje firmy Microsoft można kupić Windowsa 10 Home za około 400-500 zł, a wersję Pro za nieco ponad 600 zł. To znacznie mniej, niż bezpośrednio u Microsoftu, ale nadal dużo.

Należy dobrze przemyśleć, czy warto inwestować kilkaset złotych w stary komputer.

Czy powinieneś zaktualizować system Windows XP?

Użytkownik może być pozytywnie zaskoczony tym, jak komputer przyśpieszy po czystej instalacji nowego systemu Windows. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików i programów zgromadzonych przez lata użytkowania, co z kolei przełoży się na zwiększoną wydajność komputera. Różnica jest znacząco odczuwalna na mniej wydajnych komputerach.

Kolejnym krokiem zarówno dla starszych, jak i nowszych komputerów jest wymiana dysku HDD na znacznie szybszy nośnik SSD. Dyski półprzewodnikowe są o wiele szybsze, niż tradycyjne dyski talerzowe, a co najważniejsze oferują znacznie niższy czas dostępu do plików. W czasach, gdy firmowy nośnik o pojemności 500 GB kupimy poniżej 300 zł polecamy aktualizację każdemu użytkownikowi, który posiada komputer z dyskiem HDD.

Z drugiej strony, jeżeli użytkownik posiada komputer, który został wyprodukowany wiele lat temu może okazać się, że pieniądze, które wyda na licencję Windowsa oraz zakup dysku SSD lepiej przeznaczyć na zakup nowego komputera.

W przypadku korzystania z komputera z procesorem Intel Core pierwszej generacji lub jakimkolwiek starszym układem np. Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Pentium 4 oraz układami AMD sprzed kilku lat zalecamy wymianę całego komputera. Po aktualizacji do systemu Windows 10 może okazać się, że komputer będzie posiadał zbyt niską wydajność, aby zapewnić płynną pracę. Dodatkowo zakup nawet taniego nowego komputera pozwoli na skorzystanie z nowoczesnych portów wejścia/wyjścia, jak HDMI, USB 3.0, a być może nawet USB Typu C, które staje się coraz popularniejsze.

Pomijając kwestię sprzętowe istnieje wiele innych powodów, dla których warto zdecydować się na instalację nowszego systemu. Windows XP nie pozwala na uruchamianie wielu programów takich, jak na przykład przeglądarka Google Chrome. Dodatkowo podatny jest na wszelkiego rodzaju ataki hakerów. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z programu, który działa jedynie na systemu Windows XP w nowszym Windowsie 10 może stworzyć maszynę wirtualną z Windowsem XP, która pozwoli na korzystanie z tego programu.

Część starszych użytkowników nadal korzysta z Windows'a XP z niewiedzy, a część boi się, że po aktualizacji do Windows'a 10 nie będzie potrafiła obsługiwać komputera. Obawy te są bezpodstawne. Faktem jest, że Windows 10 posiada wiele nowych elementów, jak zupełnie inny ekran blokady oraz Menu Start z kafelkami, ale kluczowe funkcje nadal pozostały w tym samym miejscu. Dostępny jest klasyczny panel sterowania i pasek zadań, a wcale nie trzeba korzystać z wszystkich nowych funkcji.

Czy możesz zaktualizować Windows XP do 10?

Niestety nie ma możliwości przeprowadzenia aktualizacji z Windowsa XP do Windowsa 10 tak, jak w przypadku aktualizacji z Windowsa 7 lub 8. Należy sformatować dysk twardy i zainstalować system od zera. Ważne jest, aby stworzyć kopię zapasową ważnych plików i dokumentów przed przystąpieniem do instalacji nowego systemu.

Można więc zainstalować system Windows 10 na starszym komputerze, ale proces ten nie będzie tak wygodny, jak aktualizacja, która zachowuje wszystkie pliki, ustawienia oraz aplikacje.

Oto w jakie sposób zainstalować system Windows 10 na komputerze PC lub laptopie, który do tej pory pracował pod kontrolą Windowsa XP.

Przed rozpoczęciem całego procesu należy skopiować wszystkie dane, jakie mają zostać zachowane na zewnętrzny dysk twardy, pamięć flash lub do usług chmurowych takich, jak OneDrive lub Google Drive.

W przypadku korzystania z płatnego oprogramowania warto uprzednio zapisać klucze produktu. Możliwe, że użytkownik nie posiada już opakowań od programów, co może uniemożliwić aktywację na nowym systemie. W tym celu polecamy instalację darmowego programu takiego, jak Magical Jellybean Keyfinder, który przeszuka rejestr systemu Windows, aby wyświetlić wszystkie kody i klucze licencyjne.

W przypadku lokalnego przechowywania skrzynki pocztowej należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej. Warto zgrać również zakładki i ustawienia przeglądarki internetowej.

Polecamy sprawdzić w internecie, czy oprogramowanie używane z systemem Windows XP będzie kompatybilne z nowszym Windowsem 10. Szczególną uwagę należ zwrócić w stosunku do starszych urządzeń peryferyjnych takich, jak drukarki oraz skanery.

Jeżeli istnieje problem ze znalezieniem odpowiednich informacji można posiłkować się informacjami o kompatybilności danego sprzętu z Windowsem 7. Oprogramowanie dla tego systemu łącznie ze sterownikami powinno bez problemu zadziałać w Windowsie 10.

Czy zakup nowego komputer nie jest bardziej opłacalny?

W większości przypadków komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows XP to bardzo stare konstrukcje wyprodukowane w latach 2009-2012 lub nawet jeszcze wcześniej. Jeżeli użytkownik posiada komputer starszy niż 8 lat lub mało wydajnego netbook'a zdecydowanie nie warto wydawać pieniędzy na Windowsa 10, dysk SSD lub pamięć RAM. Zdecydowanie polecamy przeznaczyć nieco większa sumę pieniędzy i kupić nowy komputer/laptopa z systemem Windows 10 i dyskiem SSD. Najtańsze konstrukcje da się kupić za mniej niż 2000 zł.

W przypadku komputera stacjonarnego aktualizacja podzespołów może być jeszcze tańsza. Wystarczy zakupić nowy procesor, płytę główną, pamięć RAM oraz dysk SSD w przypadku, gdy użytkownik go nie posiada. Można zachować urządzenia peryferyjne, obudowę i wiele innych podzespołów. Cena takiej aktualizacji powinna być mniejsza niż 1000 zł, ale należy pamiętać, że nadal trzeba będzie kupić licencję na Windowsa 10.