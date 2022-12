Już teraz dodasz swój awatar do WhatsAppa! Podpowiadamy jak stworzyć swoją podobiznę w komunikatorze

Nowa funkcja WhatsAppa pozwala nam stworzyć swoją własną podobiznę do użytku w aplikacji. Wyjaśniamy krok po kroku, jak stworzyć swój awatar a nawet dostać nowe naklejki!

Spis treści

Jednak z najnowszych funkcji WhatsAppa upodabnia komunikator do konkurencji w postaci iMessage od Apple oraz oczywiście facebookowego Messengera. Dzieki niej każda zainteresowana osoba będzie mogła teraz stworzyć swój spersonalizowany awatar, który będę działał zarówno jako nasze zdjęcie profilowe, ale także jako własne naklejki oddające różne emocje dzięki naszej podobiźnie! W tym artykule podpowiemy Wam, jak możecie zacząć korzystać z tej funkcji i w jaki sposób stworzyć swoją podobiznę na WhatsAppie.

Nowa funkcja na WhatsAppie została udostępniona w aktualizacji, która weszła na Play Store 7 grudnia 2022 roku. Jeśli więc zaktualizowaliście już swoją aplikację, po kliknięciu w znajdujące się w prawym górnym rogu trzy kropki i wybraniu menu Ustawienia, jedno z menu do wyboru z listy to właśnie nowa opcja Awatar. Poniżej szybka instrukcja w jaki sposób stworzyć swoją podobiznę na WhatsAppie:

1. Rozpocznij tworzenie awatara

Aby zacząć tworzyć swoją podobiznę, wystarczy wejść w menu ustawień. Następnie znaleźć opcję Awatar, po kliknięciu w którą wystarczy już zacząć tworzenie swojego awatara.

Zobacz również:

2. Wybierz swój kolor skóry

Pierwszym krokiem w kreacji naszej podobizny będzie wybór koloru skóry. WhatsApp oferuje wiele możliwości, także wszyscy powinni poczuć się prawidłowo oddani. Niestety na tę chwilę nie zajdziemy tu nietypowych kolorów, także nie stworzymy swojego wymarzonego siebie-kosmity.

3. Dopasuj swój wygląd

Następnym krokiem będzie dobranie pasujących do siebie cech. Tutaj wybierzemy wiele opcji - możemy dobrać takie szczegóły jak kształt nosa, brwi czy ust, a także makijaż, akcenty na twarzy czy też tatuaży. Wybór jest bardzo prosty - najpierw klikamy w kategorię, którą chcemy zmienić, a następnie z wybieramy odpowiadający nam wariant wyglądu z miniaturek.

4. Ubierz się

Kiedy już skończymy ze szczegółami, WhatsApp przechodzi z nami do ogółu. Następnym krokiem więc będzie dobranie swojego typu ciała oraz ubrań. Mamy wiele możliwości do wyboru - od tych najprostszych, do nawet zdecydowanie mniej oczywistych, jak na przykład możliwości dodania aparatu słuchowego czy wymyślnych czapek.

5. To wszystko!

Kiedy już dobierzemy naszą sylwetkę oraz ubrania - gotowe, oto nasz wirtualny, WhatsApp-owy awatar! Wystarczy już teraz tylko zapisać zmiany w naszym internetowym wyglądzie i podobizna będzie gotowa do użytku w wirtualnym świecie. Oczywiście w każdym momencie możemy też zmienić swój wygląd - wystarczy powtórzyć wszystkie kroki opisane w tym poradniku od początku.

6. Zacznij używać swojego awatara

Od teraz możecie korzystać ze swojego awatara w rozmowach z przyjaciółmi. Podczas pisania na WhatsAppie, klikając w przycisk z emoji i wybierając opcję naklejek, znajdziemy naszą podobiznę w różnych, możliwych do wysłania sytuacjach! Wystarczy wybrać tę, która idealnie oddaje nasze emocje i posłać do naszych znajomych.

Jeśli z koeli chcecie ustawić swój wirtualny awatar jako zdjęcie profilowe w komunikatorze, również macie taką możliwość. Po raz kolejny wystarczy wejść w Ustawienia i kliknąć w swoje zdjęcie profilowe. Po raz drugi klikamy w (tym razem powiększone) zdjęcie profilowe. Teraz otworzy się menu kontekstowe z możliwościami zmiany tego obrazka, gdzie wystarczy wybrać opcję Użyj Awatara. Od teraz to właśnie wirtualna podobizna stanie się Waszym obrazkiem profilowym.