Karta pamięci - jak wybrać najlepszą do telefonu, tableta, aparatu?

Wyjaśniamy, czym różnią się klasy, pojemności i szybkości kart pamięci. Dzięki temu kupisz idealną do swojego sprzętu!

Chcesz kupić kartę pamięci SD (secure digital) do swojego urządzenia - może być to kamera sportowa, aparat, tablet czy smartfon. Ale - nie ma jednego, uniwersalnego rozmiaru. Jeśli nie masz pojęcia, co mówią oznaczenia jak "V6" czy "Class 10" - w pełni to rozumiemy. Ten tekst powstał po to, aby wyjaśnić Ci w przystępny sposób wszystko, co związane jest z kartami pamięci i ich najpowszechniejszymi zastosowaniami. Po jego lekturze takie tajemnicze nazwy jak Class 10, V30, UHS-I, A1 czy U3 staną się dla Ciebie całkowicie zrozumiałe i będziesz wiedzieć, do jakich zastosowań najlepiej pasują!

Karty pamięci SD - najlepsze rodzaje do konkretnych zastosowań

Zaczniemy od wymienienia w skrócie, które rodzaje kart pamięci optymalnie pasują do konkretnych zastosowań:

najlepsze karty pamięci SD do nagrywania materiałów wideo : tutaj zalecamy karty SD o szybkości 10 - czyli oznaczone jako Speed Class 10 . Doskonale nadają się do zapisywania nagrań 4K w 30fps. Dla większych rozdzielczości polecamy V30 i wyższe (o czym piszemy dalej);

: tutaj zalecamy karty SD o szybkości 10 - czyli oznaczone jako . Doskonale nadają się do zapisywania nagrań 4K w 30fps. Dla większych rozdzielczości polecamy V30 i wyższe (o czym piszemy dalej); najlepsze karty pamięci SD dla GoPro Hero : dla Hero 4 Black i starszych modeli będą nadawać się karty Class 10, a dla nowszych, jak Hero 7 Black , U3 lub V30;

: dla i starszych modeli będą nadawać się karty Class 10, a dla nowszych, jak , U3 lub V30; najlepsze karty pamięci SD dla lustrzanek cyfrowych : wybierz kartę mającą dużą prędkość zapisu danych - 40-50 MBps nadaje się dla większości użytkowników; z takich kart korzystają zarówno amatorzy, jak i zawodowcy;

: wybierz kartę mającą dużą prędkość zapisu danych - 40-50 MBps nadaje się dla większości użytkowników; z takich kart korzystają zarówno amatorzy, jak i zawodowcy; najlepsze karty pamięci SD dla tabletów i smartfonów z Androidem : każde urządzenie ma górny pułap obsługiwanej wielkości pamięci, więc pojemność nie może go przekraczać, a najlepszy będzie rodzaj karty pamięci określony jako A1 . Im większa szybkość zapisu - tym lepiej ;

: każde urządzenie ma górny pułap obsługiwanej wielkości pamięci, więc pojemność nie może go przekraczać, a najlepszy będzie rodzaj karty pamięci określony jako . Im większa szybkość zapisu - tym lepiej ; najlepsze karty pamięci SD dla Nintendo Switch : zalecamy omijać "oficjalne" karty pamięci, a postawić na takie, które mają duże pojemności;

: zalecamy omijać "oficjalne" karty pamięci, a postawić na takie, które mają duże pojemności; najlepsze karty pamięci SD dla wideorejestratora samochodowego lub elektronicznej opiekunki: zignoruj szybkość pamięci i postaw na propozycje opisane jako High Endurance.

Karty pamięci SD - wyjaśnienie klas szybkości

Jednym z elementów, który skutecznie dezorientuje konsumentów nabywających zarówno karty SD, jak i microSD, są opisy klas szybkości. W większości przypadków dotyczą one tempa zapisywania wideo. Warto to zapamiętać - klasa szybkości określa szybkość zapisywania na karcie materiałów wideo. Nagrywająca obraz kamera po zatrzymaniu powinna podjąć nagrywanie w miejscu, w którym skończyła, dlatego - w przeciwieństwie do przechowywania plików czy zdjęć - wymaga niezakłóconego działania.

Klasy szybkości mają kody 2, 4, 6 i 10, które zostały ustalone w połowie ubiegłej dekady. Cyfra oznacza minimalną szybkość zapisu, czyli klasa 4 to zapis 4MBps, a 10 - 10 MBps. Taki podział był prosty i zrozumiały, jednak doszły do tego klasy szybkości UHS - U1 i U3, zaprezentowane odpowiednio w 2010 i 2013 roku. U1 oraz U3 oznaczają szybkości zapisu 10 MBps i 30 MBps oraz wsparcie dla ultra-szybkiego zapisu (ultra-high-speed, skąd skrót UHS). To nieco skomplikowało stan rzeczy.

A jakby tego było mało, w 2016 wprowadzono jeszcze klasę szybkości wideo, przeznaczoną specjalnie dla zapisu nagrań w wysokich rozdzielczościach. Klasa szybkości wideo oznaczania jest symbolami: V6, V10, V30, V60 i V90. Jak możesz łatwo odgadnąć, cyferka po V oznacza gwarantowaną szybkość minimalną zapisu. Istnieje wiele przyczyn technicznych, dla których możesz preferować karty pamięci Class 10 (lub wolniejsze Class 6) zamiast V90, ale, jeżeli karta jest dobrej jakości, zapis standardowych materiałów wideo nie będzie w obydwu przypadkach problemem.

Wszystkie klasy szybkości są cały czas w użyciu, a wiele z kart pamięci ma kilka oznaczeń, co wprowadza zamieszanie. Przykład na zdjęciu - skoro karta pamięci marki Toshiba ma oznaczenie V30, powinno to oznaczać zapis 30 MBps, więc dlaczego jest określona jako Class 10, co oznacza zapis 10 MBps?

Która szybkość karty pamięci SD jest "najlepsza"?

Wierzcie lub nie, ale oznaczenia opakowań mają pomóc, a nie zaciemniać obraz sytuacji. Oczywiście w instrukcji każdego urządzenia znajduje się zazwyczaj polecany rodzaj karty pamięci, włącznie z podaniem oznaczeń Class 6, Class 10, V10, czy U3, dzięki czemu nie musisz się na tym znać, aby kupić właściwą. Jednak jeśli takiej rekomendacji nie ma, zapewne w trakcie poszukiwania karty staniesz w sklepie i będzie szukać na smartfonie informacji w sieci, co oznacza to U1 czy V30 - ewentualnie zrobisz to przed wyjściem na zakupy.

Ważne jest, aby patrzeć, za co się płaci i nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na kartę pamięci, której możliwości nie potrzebujemy, ani nawet nie będziemy mogli z nich korzystać. Na przykład umieszczenie karty pamięci V30 w urządzeniu wymagającym Class 10 jest jak napełnianie baku samochodu osobowego paliwem lotniczym. Przygotowana przez SD Card Association tabelka ma za zadanie wyjaśnić wszystkie niuanse. Jeśli nie wiesz, jaka karta jest rekomendowana do posiadanego przez Ciebie urządzenia, popatrz na standard wideo, w jakim zapisuje klipy i kup pasującą do niego kartą z odpowiednią szybkością.

Przykład: posiadasz kamerę no-name, umożliwiającą nagrywanie 40 K 30 fps. Na podstawie poniższej tabelki widzisz wyraźnie, że karta oznaczona Class 10 będzie działać, obojętne, czy jest oznaczona U1 czy U3, ale nie kupuj wyższej niż V60. Po kliknięciu na poniższą grafikę zobaczysz ją w pełnych rozmiarach.

Przewodnik po kartach pamięci

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla kamery lub drona do zapisu 4K?

Powyższa tabelka jest użyteczna, ale nie obejmuje nowych kamer, zapisujących w 120 fps. Obecnie nie mają one jednego, ustalonego standardu, dlatego pierwszym wyznacznikiem wyboru powinien być podręcznik użytkownika lub oficjalna strona producenta. Jeśli nie znajdziesz tam wskazówek - postaw na najszybszą. Na przykład dla 4K 60 fps sprawdzą się karty pamięci V30 or U3. Jeśli możesz nagrywać w 8K lub z różnych źródeł jednocześnie (jak GPS), wtedy dobrym wyborem będą karty V60 i V90. Jeśli w instrukcji lub na stronie znajdziesz polecany rodzaj karty pamięci - zastosuj się do wytycznych. Przykładowo dron Phantom 4 Pro V2.0 może nagrywać obraz w jakości 40K 60 fps na karcie Class 10 - ale szybkość zapisu musi wynosić 15 MBps. Taką umożliwiają karty pamięci Transcend High Speed.

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla GoPro?

Jak i w poprzednim przypadku - najpierw kierujemy się zaleceniami instrukcji lub producenta. Dzięki temu unikniesz zakupu wolnej karty oraz przepłacenia za zbyt zaawansowaną, z której możliwości nie skorzystasz. W przypadku popularnych kamer sportowych GoPro Hero wszystko zależy od ich wieku. Starsze modele, jak Hero 3, nie obsługują kart o pojemności większej niż 64 GB, a ponieważ maksymalna rozdzielczość zapisu to 4K 15 fps, powinna doskonale spisywać się oznaczona jako Class 10 i UHS-1, np. SanDisk Extreme microSDXC. Jeśli masz Hero 7 Black, która może zapisywać 4K 60 fps lub 1080p przy 240 fps, potrzebujesz pamięci U3 lub V30, jak Samsung 128GB EVO Select. Instrukcje obsługi kamer GoPro podają zazwyczaj rekomendowane karty do używania.

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla lustrzanek cyfrowych?

Przypominamy jeszcze raz: szybkość zapisu, określana jako Speed Class, ma znaczenie dla nagrań wideo, jeśli jednak używasz swojego aparatu przede wszystkim do zdjęć, nie ma takiego znaczenia. Jedyny wyjątek przy robieniu serii szybkich zdjęć - wówczas szybko zapełnia się bufor pamięci urządzenia i nie można robić kolejnych, dopóki się nie go zwolni, czyli nie zostaną one zapisane. Gdy bufor jest "przytykany", może nie być możliwości wykonywania zdjęć w najwyższych dostępnych dla aparatu rozdzielczościach. Dlatego nawet najtańsze karty SD i microSD powinny działać tak samo dla przeciętnego fotografa-amatora.

Zaprezentowana na zdjęciu karta pamięci SanDisk Extreme Pro może przeprowadzać zapis z szybkością 95MBps. Dobre karty pamięci do zdjęć to V30 i V10 (Class 10). Niektórzy producenci podkreślają szybkości zapisu, podając, że zapisują one z szybkościami określonymi przez X, np. X400. Zostało to zapożyczone z napędów CD-ROM. Każde X100 oznacza 15 MBps.

Testujemy wydajność kart pamięci w lustrzance cyfrowej

Oznaczenia oznaczeniami, ale jaka jest rzeczywista szybkość zapisu? Zrobiliśmy kilka testów, przy pomocy aparatu Sony Alpha A7R II. Sprawdziliśmy, w jakim czasie cztery karty pamięci SanDisk microSD zapiszą 10 plików w formatach .raw i .jpeg. Waga każdego z nich to ok. 42 MB. W teście wzięły udział następujące modele kart: SanDisk Extreme 256GB, SanDisk Ultra 400GB, SanDisk Ultra 32GB oraz SanDisk 32GB. Każda została sformatowana oprogramowaniem aparatu przed samym testem. Wyniki prezentują się następująco:

Tylko SanDisk Extreme udało się osiągnąć prędkość zapisu 90MBps. Test pokazał trzy ważne rzeczy. Pomiędzy SanDisk 32GB a SanDisk Ultra 32GB jest kilka klas różnicy. Ale pomiędzy SanDisk Ultra 32GB a SanDisk Extreme 256GB widać olbrzymią przepaść, podczas gdy SanDisk Ultra 400GB a SanDisk Extreme 256GB idą niemal łeb w łeb. Te dwa modele są najnowsze i widać na ich przykładzie różnicę technologiczną - SanDisk 32GB to karta sprzed trzech lat. Współczesne karty pamięci czerpią doświadczenia z konstrukcji dysków SSD, cechujących dużymi prędkościami zapisu.

Test pokazał także, jak ważna jest szyna pamięci stosowanego urządzenia. Spodziewaliśmy się 90MBps przy SanDisk Extreme 256GB i dużej przewagi nad SanDisk Ultra 400GB, która na opakowaniu nie ma oznaczenia maksymalnej szybkości, jednak jest to model U1, a Extreme to U3. Bliski wynik oznacza o tym, że na szybkość zapisu ma wpływ nie tylko karta, ale również sam aparat. Debiutujący w 2015 roku Sony Alpha R7 II używa USB 2.0 z dużym buforem, co jest obecnie rozwiązaniem przestarzałym i nigdy nie uda mu się przekroczyć szybkości zapisu 35 MBps. Dlatego w przypadku tego aparatu kupowanie karty pamięci 90 MBps jest stratą pieniędzy. Warto też dodać, że szybsza karta nie oznacza szybszego transferu danych na komputer - w przypadku połączenia kablem szybkość zależy od portów USB.

Aby potwierdzić to spostrzeżenie, użyliśmy adaptera SanDisk UHS-I USB to zapisania pojedyńczego pliku wideo w rozdzielczości 4K (waga 6GB) na każdej z czterech testowanych kart pamięci. SanDisk Extreme 256GB osiągnęło szybkość zapisu ok. 90 Mbps, a SanDisk Ultra 400GB - 40MBps. Jak widać po wynikach, dwie pozostałe karty były znacznie wolniejsze, osiągając 10 MBps lub miej. Podobnie jak przy poprzednim teście, każda została sformatowana oprogramowaniem aparatu przed jego przeprowadzeniem. Użyto systemu plików exFAT.

Wniosek z tego taki, że najlepiej kupić kartę pamięci o maksymalnej szybkości zapisu zbliżonej (idealnie - takiej samej) do maksymalnej szybkości, z jaką zapisuje aparat.

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla smartfona lub tabletu z systemem Android?

Gdy szukasz karty pamięci dla urządzenia z systemem Android, z pewnością patrzysz na prędkość zapisu i odczytu danej karty. O ile w przypadku wideo szybkość ma znaczenie, o tyle tutaj posłuży ona przede wszystkim do uruchamiania aplikacji. Dedykowane temu rozwiązaniu karty mają oznaczenia Class 1 (A1) i Class 2 (A2). Jest to skrót myślowy od Application Performance Class. Różnice między nimi wyjaśnia poniższa grafika:

Minimalne szybkości mierzone są w IOPS - to skrót od angielskich słów input/output operations per second (operacje wejścia-wyjścia na sekundę) - i pokazują, jak szybko karta pamięci zapisuje i odczytuje dane. Im wyższe IOPS, tym lepsza wydajność.

Testujemy: dlaczego A1 i A2 - prawdopodobnie - nie mają znaczenia?

Karty pamięci można przetestować w prosty i szybki sposób za pomocą narzędzi stworzonych dla Windows, ale postanowiliśmy sprawdzić, jak będzie się sprawować przy smartfonie. Do testów wzięliśmy LG V40 ThinQ z procesorem Qualcomm SnapDragon 845 SoC i systemem Android Oreo. Do mierzenia wydajności wykorzystany został AndroBench 5.01. W teście wzięły dwie karty z oznaczeniami A1 oraz A2 oraz dwie bez żadnych oznaczeń tego typu.

Nie testowaliśmy kart przy użyciu Adoptable Storage, ponieważ V40 nie ma takiej opcji, ani nie obsługuje jej AndroBench. Każda karta pamięci została sformatowana w telefonie przed testami. W losowym odczytywaniu różnica pomiędzy kartą z oznaczeniem A1 a A2 widać sporą różnicę - SanDisk Ultra 400GB jest 30% wydajniejsza, ale SanDisk 32GB niemal dorównuje A2!

A jak się ma sprawa z zapisem? Tutaj A2 wygrywa przed A1, a pozostałe karty zostają daleko w tyle.

Skąd taka rozbieżność w wynikach? Tutaj istotną rolę pełni sprzęt. Patrząc technicznie, SanDisk Extreme ma czterokrotnie wyższą prędkość zapisu niż SanDisk Ultra, ale żeby ją osiągnąć, potrzebne jest firmware oraz hardware, które w pełni wspierają nowszą specyfikację, czyli A2. Aktualnie nie ma androidowych tabletów i smartfonów, które wspierałyby ogłoszoną w 2016 roku specyfikację SD 5.01. Dzisiejsze telefony nie wspierają nawet A1! Qualcomm SnapDragon 845 w V40 i inne flagowce mają wsparcie dla SD w wersji 3.01. Puściliśmy AndroBench na wbudowanych 64GB pamięci V40 - wyniki losowego odczytu były piętnastokrotnie lepsze niż przy SanDisk Extreme, a przy losowym zapisie - dziewięciokrotnie lepsze.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz trzymać aplikacje na karcie microSD i mieć lepszą wydajność, A1 nie zaszkodzi, ale ograniczenia telefonu nie pozwolą na pełne wykorzystanie potencjały tej klasy. A A2? Tym bardziej, więc jak na razie nie ma sensu kupować kart pamięci z tym oznaczeniem. Jednak są dwa wyjątki: jeśli karta ma służyć do trzymania na niej mediów do oglądania/odsłuchiwania lub zapisywania własnych materiałów wideo. Przypuśćmy, że kopiujesz 128GB plików mp3 i wideo z komputera na kartę i przerzucanie takich ilości plików jest u Ciebie częste. Wówczas warto zainwestować w kartę mającą dużą szybkość zapisu, jak SanDisk Ultra 100 MBps. Dzięki temu proces kopiowania będzie szybszy. Jeżeli mówimy o zapisywaniu wideo, to porada będzie taka sama jak powyżej dla kamer, czyli karta oznaczona Class 10, np. Kingston Canvas Select.

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla Nintendo Switch?

Nintendo radzi używać kart UHS-I z szybkościami transferu 60-95 MBps (nie myl UHS-I z U1 czy U3, oznaczającymi odpowiednio 10 MBps i 30 MBps!). Uzasadnia to tym, że "im większa szybkość transferu, tym bardziej komfortowe granie na Nintendo Switch". Czyli - krótszy czas wczytywania gier, które mogą być naprawdę duże (np. NBA 2K19 to 31,5GB), choć przeciętna wielkość gry na tę konsolkę to 3GB.

Szyna UHS-I wspiera kilka trybów wydajności: 12,5MBps, 25MBps, 50MBps oraz 104MBps - i właściwie nie wiadomo, którego używa znajdujący się w Switch układ Tegra X1. W naszych testach są tylko niewielkie różnice pomiędzy SanDisk Extreme z maksymalną szybkością odczytu 160MBps a prostą kartą SanDisk z szybkością maksymalną 45MBps. Dla większości graczy liczy się przede wszystkim wydajność, a ponieważ karta do Nintendo Switch nie jest używana do obsługi multimediów, oznaczenia Class, U czy V nie mają większego znaczenia. Sama Tegra X1 jest ograniczona do specyfikacji SD 3.01, więc A1 czy A2 za dużo tu nie zmienią.

Jeśli lubisz miec wyłącznie firmowy sprzęt, możesz kupić oficjlaną kartę pamięci SanDisk Nintendo Switch 128GB. Ma oznaczenia U3 i V30,a także delkarowane szybkości odczytu i zapisu 100 MB/s i 90 MB/s. Na Amazonie kosztuje równowartość ok. 130-140 zł. Równie dobrze możesz kupić zwykła kartę pamięci SanDisk Ultra 128GB z szybkością odczytu 100 MBps - koszt poniżej 100 zł, a na konsoli nie odczujesz żadnej różnicy.

Test: wydajność kart pamięci na Nintendo Switch

Postanowiliśmy sprawdzić jeden z aspektów użycia karty pamięci: jak szybko ładują się poziomy w grze. Tytułem testowym był Doom (21GB), a karty - te same, co w poprzednich testach. Wybrany poziom do ładowania to Resource Operations. Dla pewności na każdej karcie był ładowany trzykrotnie; po każdym załadowaniu Switch był restartowany, Doom uruchamiany ponownie. Różnice nie są tak duże, jak można by oczekiwać - zwycięzca to 51,4 sekundy, ostatnia karta - 61,4 sekundy. Od strony gry i konsoli na czas ładowania wpływają takie aspekty jak złożoność tekstur czy konieczność dekompresji efektów dźwiękowych dla danego poziomu.

Patrząc na poniższe wyniki można jednak dojść do wniosku, że im szybsza i nowocześniejsza karta, tym szybszy czas wczytywania poziomów.

Jaka jest najlepsza karta pamięci dla wideorejestratora samochodowego lub elektronicznej opiekunki?

Jeśli masz wideorejestrator samochodowy u wypatrujesz karty o największej pojemności w jak najmniejszej cenie - popełniasz duży błąd. Karty pamięci mają określony czas życia. O ile karty pamięci dla aparatów czy kamer sportowych rzadko kiedy docierają do kresu żywotności, o tyle te używane w wideorejestratorach czy elektronicznych opiekunkach mają szansę na osiągnięcie limitu użyć. Odradzamy kupowanie kart pamięci do tych urządzeń na wyprzedażach - prawdopodobnie posłużą przez kilka miesięcy intensywnej eksploatacji. Polecamy natomiast karty typu High Endurance, ponieważ mające takie oznaczenia produkowane są z myślą o intensywnym użytkowaniu i różnych warunkach zewnętrznych.

Pokazana tu karta Transcend High Endurance o pojemności 32GB ma - zdaniem producenta - służyć na 6000 godzin nagrywania materiałów wideo w jakości 1080p. Wersja 16GB to żywotność szacowana na 3000 godzin, a 64GB - aż 12000 godzin. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu MLC NAND - technologia ta pozwala na zapisanie w pojedynczej komórce dwóch bitów, co przekłada się nie tylko na trwałość karty pamięci, ale też szybkości zapisu i odczytu danych. Rywalizująca z Transcend firma SanDisk, która nie ma w swojej ofercie MLC mogłaby zauważyć, że nie jest to jedyne rozwiązanie - liczy się też kontroler NAND i firmware. Jednak i ona ma żywotne karty pamięci High Endurance (3D TLC) o pojemności 64GB, mające działać przez 10 000 godzin oraz 32GB z czasem pracy 5000 godzin.

Co zatem kupić? Podobnie jak w przypadku innych urządzeń, pierwszą instancją decydująca o optymalnej karcie pamięci jest instrukcja użytkownika lub rekomendacja na stronie produktu lub opakowania.

A jeśli chcesz wiedzieć więcej, co oznaczają skróty MLC, 3D TLC i inne, zajrzyj na tę stronę.