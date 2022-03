Karty graficzne LHR - czym różnią się od zwykłych?

Mechanizm LHR został wprowadzony w celu powstrzymania wykopujących Ethereum górników przed wykupywaniem kart graficznych. W jaki sposób działa to rozwiązanie?

Lata 2020 i 2021 były ciężkim czasem dla graczy. Nowych kart graficznych rozpaczliwie brakowało na globalnych rynkach, a ceny dostępnych były kolosalne. Przyczyniła się do tego zarówno pandemia COVID-19, która przerwała łańcuchy produkcyjne, jak i popularność kryptowaluty Ethereum - w celu jej wydobywania "górnicy" wykupywali masowo dostępne układy graficzne. Aby skutecznie walczyć z tym procederem, Nvidia zadecydowało o wprowadzeniu technologii Lite Hash Rate (LHR). Jej zadaniem jest mocne ograniczenie prędkości kopania kryptowalut, co ma zniechęcić "górników" do ich wydobywania. Równocześnie nie wpływa ona w żaden sposób na wydajność w grach.

Jak działa Lite Hash Rate?

LHR działa w następujący sposób: gdy dedykowane czujniki karty wykryją, że została ona użyta do wydobywania Ethereum, automatycznie ograniczają jej wydajność tak, że hash rate spada o połowę. Przez to "kopanie" jest bardzo mocno spowolnione, a jednocześnie karta graficzna zużywa tyle samo mocy, co w normalnej sytuacji. Przez to zaprzęganie jej do kopania staje się po prostu nieekonomiczne. I to włanie ma zniechęcić "górników" do nabywania tych kart graficznych.

Najpierw mechanizm wprowadzono w GeForce RTX 3060, ale nie poszło to zgodnie z planem. Kilka dni po wprowadzeniu mechanizmu Nvidia wypuściła sterowniki, które... usunęły LHR. Zatem wprowadzono je znowu i od tamtej pory kłopotów nie ma. Z biegiem czasu mechanizmy stały się mocno zintegrowane z firmware kart graficznych oraz ich oprogramowaniem. Jednak specjaliści działają i istnieją w sieci narzędzia pozwalające na częściowe usuwanie blokady - w najlepszych przypadkach możliwe jest przywrócenie nawet 70% hash rate.

Które karty GeForce GPUs mają LHR?

W chwili obecnej z technologii LHR korzystają następujące karty GeForce:

Nvidia RTX 3050

Nvidia RTX 3060

Nvidia RTX 3060 Ti

Nvidia RTX 3070

Nvidia RTX 3070 Ti

Nvidia RTX 3080

Nvidia RTX 3080 Ti

Należy jednak podkreślić, że modele z LHR trafiły do sprzedaży dopiero w maju 2021 roku. Jeśli ktoś nabył kartę wcześniej, wówczas nie będzie mieć ograniczeń.

Jak sprawdzić, czy ma się LHR?

Wystarczy po prostu sprawdzić pudełko z karty graficznej. Jeśli jest to model LHR, takie oznaczenie na pewno znajdzie się na nim.

Czy LHR wpływa na gry?

Nie. LHR nie ma nic wspólnego z grami. W żaden sposób nie wpływa na szybkość oraz wydajność jakiegokolwiek tytułu.

