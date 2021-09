Kody błędów Windows, czyli co poszło nie tak?

System Windows działa, a tu nagle niespodzianka - widzisz niebieski lub zielony ekran z kodem, po czym następuje wyłączenie maszyny. Co oznacza wyświetlany kod? Oto nasza ściągawka.

Choć Microsoft od lat dwoi się i troi, nie udało mu się jednak jak dotąd wprowadzić na rynek systemu operacyjnego, który byłby perfekcyjny. Zawsze trafia się coś, co sprawia, że użytkownicy czują rozczarowani. Nie ma chyba użytkownika, który raz w życiu nie zobaczyłby słynnego "ekranu śmierci", czyli BSOD (Blue Screen of Death). Towarzyszy on systemom Windows od 1993 roku, a konkretnie - pojawił się z edycją Windows NT 3.1. I mimo upływu lat - nie chce zniknąć. A co wywołuje pojawienie się BSOD?

Czynniki mogą być różne - zaczynając od uszkodzonego systemu, kończąc na problemach z podzespołami. Często przyczyną wadliwego działania systemu są sterowniki - istnieje całą grupa błędów związanych właśnie z nimi. Łatwo je poznać - mają prefix 0xC1900101. Niezależnie od tego, przy każdym błędzie znajduje się krótki opis tekstowy - np. 0x00000004 INVALID_DATA_ACCESS_TRAP. Większość opisów nic nie mówi zwykłemu użytkownikowi, choć niektóre pozwalają się domyślić przyczyny awarii. Przykładem HARDWARE_FAILURE - od razu wiadomo, że któryś z podzespołów zawiódł.

0xC1900101

Jest to grupa błędów związanych ze sterownikami. Często występują po aktualizacji systemu Windows 10. Najczęściej spotykane to:

0xC1900101–0x2000c

0xC1900101–0x20017

0xC1900101–0x30018

0xC1900101–0x3000D

0xC1900101–0x4000D

0xC1900101–0x40017

Co robić, gdy komputer wyświetli BSOD i uruchomi się ponownie? Microsoft podaje kilka możliwych rozwiązań:

sprawdź, czy na dysku nie skończyło się miejsce, co uniemożliwia aktualizację;

spróbuj aktualizacji systemu poprzez Windows Update;

pobierz ręcznie lub za pomocą odpowiedniego programu najnowsze sterowniki dla swoich podzespołów;

odłącz dodatkowy sprzęt od maszyny (dyski zewnętrzne, pendrive itp.);

wykonaj proces naprawy błędów dysku twardego.

Często występujące błędy

0xc1900223 - problem podczas pobierania i instalowania aktualizacji; zaczekaj, aż usługa Windows Update ponowi próbę później

0xC1900208–0x4000C - proces aktualizacji jest blokowany przez zainstalowaną w systemie aplikację

0xC1900107 - należy ponownie uruchomić system, aby zostały usunięte ślady po poprzedniej próbie instalacji; po restarcie należy ponownie przeprowadzić instalację. Jeśli problem występuje nadal, oczyść dysk

0x80073712 - brak lub uszkodzenie pliku niezbędnego do przeprowadzenia aktualizacji przez Windows Update. Potrzebne naprawa plików systemowych. W tym celu uruchom wiersz poleceń (wpisz "wiersz" do wyszukiwarki Windows) i wpisz tam komendę: DISM.exe /Online /Cleanup-image restorehealth . Potwierdź klawiszem Enter

(wpisz "wiersz" do wyszukiwarki Windows) i wpisz tam komendę: . Potwierdź klawiszem 0xC1900200–0x20008 oraz 0xC1900202–0x20008 - maszyna nie spełnia wymagań koniecznych do instalacji aktualizacji

0x800F0923 - sterownik lub inne oprogramowanie nie jest zgodne z uaktualnieniem systemu Windows 10

0x80200056 - aktualizacja została przerwana na skutek wyłączenia komputera lub wylogowania się z konta

0x800F0922 - maszyna nie może połączyć się z serwerem Windows Update ; przyczyna może leżeć w używaniu sieci VPN, należy ją wyłączyć na czas aktualizacji; uwaga - inna przyczyna pojawienia się błędu to zbyt mała ilość miejsca na partycji systemowej

; przyczyna może leżeć w używaniu sieci VPN, należy ją wyłączyć na czas aktualizacji; uwaga - inna przyczyna pojawienia się błędu to zbyt mała ilość miejsca na partycji systemowej 0x80070070–0x50011, 0x80070070–0x50012, 0x80070070–0x60000 - brak miejsca na dysku; aby zainstalować aktualizację, zapewnij wystarczającą ilość miejsca. Niestety - nie ma informacji, ile jej potrzeba. Może pomóc zmiana rozmiaru partycji na większy

0x80300024 - docelowy dysk, partycja lub wolumin nie obsługuje określonej operacji dyskowej. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące instalacji systemu Windows 10

0x80070002 0x20009 - brak określonego pliku

0xC1900101 0x20017 i 0xC1900101 0x30017 - problem ze sterownikiem urządzenia

0x8007042B 0x4000D - przerwanie działania instalatora; powodem może być któryś z procesów działających w tle; spróbuj czystego rozruchu lub wyłącz aplikacje działające w tle

0x800700B7 0x2000a - jak wyżej, z tym że problem leży po stronie oprogramowania antywirusowego lub antyszpiegowskiego

Ważne jest także, KIEDY wystąpił błąd. To może determinować proces rozwiązania problemu. O tym na kolejnej stronie.