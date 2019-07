Kompletny przewodnik po portach Mac'a, iPad'a oraz iPhone'a

Pokazujemy wszystkie porty, jakie znajdują się w urządzeniach Apple oraz wyjaśniamy, do czego służą.

Urządzenia od Apple wyposażone są w szereg różnego rodzaju portów o odmiennych funkcjonalnościach, do których podłączyć można ładowarki, akcesoria i inne urządzenia peryferyjne. Dzięki wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań oraz urządzeń ilośc portów jest pokaźna i może przyprawić o zawrót głowy.

Źródło: macworld

Dodatkowo Apple wykorzystuje nie tylko standardy rynkowe, ale wprowadza także własne rozwiązania takie, jak Lighting. Właśnie z tego powodu przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym wyjaśniamy, do czego służą porty znajdujące się w urządzeniach od Apple oraz do czego można je wykorzystać. Co ważne większość z tych portów użytkownicy znajdą również w komputerach PC oraz laptopach z Windowsem, więc poradnik ten jest odpowiedni również dla nich.

Lightning

Źródło: macworld

Jak wygląda port Lightning?

Lightning to małe prostokątne złącze z owalnym gniazdem, które znajduje się na dolnej krawędzi prawie wszystkich urządzeń z systemem iOS zaprezentowanych w 2012 roku i później.

Do czego służy Lightning?

Port Lightning został zaprezentowany przez Apple w 2012 roku wraz z premierą zupełnie nowego iPhone'a 5 oraz iPad'a mini pierwszej generacji. Port ten zastąpił klasyczne 30 pinowe złącze, które było obecne we wszystkich poprzednich modelach i zdążyło się już solidnie zestarzeć. Port Lightning jest znacznie mniejszy, dzięki czemu w środku znalazło się sporo dodatkowego miejsca na podzespoły. Dodatkowo nowe złącze jest w całości cyfrowe i obustronne, co w 2012 roku było sporą nowością. Od tego czasu Lighting nadal pozostaje głównym portem w iPhone'ach oraz większości iPad'ów.

Port Lightning wykorzystywany jest głównie do ładowania urządzeń z systemem iOS, ale może służyć również do przesyłania danych pomiędzy urządzeniem, a komputerem Mac lub PC. Gniazdo te wykorzystywane jest także do podłączania wszelkiego rodzaju urządzeń peryferyjnych do iPhone'a/iPad'a. Ze względu na brak złącza słuchawkowego Jack w iPhone'ach 7 i nowszych złącze Lightning jest również wykorzystywane do podłączania słuchawek oraz przejściówek na złącze Jack.

Jakie urządzenia posiadają port Lightning?

Port Lightning umieszczono we wszystkich iPhone'ach od modelu 5 do Xs, iPad'ach z wyłączeniem najnowszych modeli Pro oraz iPod'ach touch od piątej generacji (2013). Starsze iPad'y Pro sprzed 2018 roku również wyposażone są w porty Lightning. Najnowsze modele posiadają złącze USB Typu C, o którym więcej informacji uzyskasz poniżej.

Gniazdo słuchawkowe

Źródło: macworld

Jak wygląda gniazdo słuchawkowe?

Gniazdo słuchawkowe to mały okrągły port znajdujący się w starszych modelach iPhone'a, iPad'ach, iPod'ach touch oraz wszystkich komputerach Mac.

Do czego służy gniazdo słuchawkowe?

Gniazdo słuchawkowe to jedno z najstarszych złączy, jakie można spotkać w urządzeniach od Apple, ale także w sprzętach innych producentów. Mały otwór o średnicy 3,5 mm pozwala na podłączenie słuchawek, głośników oraz mikrofonów. Gniazda wbudowane w urządzenia Apple obsługują mikrofony znajdujące w urządzeniach, które są do nich podłączane, dzięki czemu nie ma problemu z komunikacją z asystentką głosową Siri za pomocą podłączonych słuchawek.

Jakie urządzenia posiadają gniazdo słuchawkowe?

Gniazdo słuchawkowe jeszcze nie tak dawno znajdowało się w prawie każdym urządzeniu od Apple. Czasy te minęły, kiedy firma w 2016 roku zaprezentowała iPhone'a 7 bez złącza Jack. Od tej pory wszystkie nowe modele iPhone'a nie posiadają już złącza słuchawkowego. Ostatniego iPhone'a z Jackiem zaprezentowano w 2016 roku i był to model SE. Gniazdo słuchawkowe posiadają wszystkie komputery Mac oraz wszystkie iPad'y z wyłączeniem najnowszych modeli Pro z 2018 roku wyposażonych w port USB Typu C.

USB 3.0

Źródło: macworld

Jak wygląda USB 3.0?

Port USB 3.0 to prostokątne złącze z małym plastikowym prostokątem umieszczonym niesymetrycznie w środku, który zajmuje około połowę przestrzeni.

Do czego służy USB 3.0?

USB (Uniwersalna Magistrala Szeregowa) to najbardziej znany port do podłączania urządzeń peryferyjnych na świecie. USB istnieje od końca lat 90 XX wieku, a standard został wprowadzony, aby ujednolicić i ustandaryzować sposób, za pomocą którego do komputera podłączane będą urządzenia peryferyjne. Od tego czasu za pomocą małych prostokątnych portów miliony użytkowników na całym świecie podłączają klawiatury, mysze, przenośne pamięci i wiele innych urządzeń do swoich komputerów. Za pomocą portu USB można także zsynchronizować oraz naładować iPhone'a, iPad'a lub iPod'a touch.

Standard USB 3.0 oferuje znacznie wyższe transfery, niż w przypadku USB 2.0, ale jest z nim w pełni kompatybilny. Oznacza to, że do komputera z USB 2.0 można podłączyć pamięć masową wykorzystującą USB 3.0. Nie osiągnie ona jednak pełnej wydajności ze względu na ograniczoną przepustowość. Można także podłączyć urządzenie z USB 2.0 do portu USB 3.0.

Jakie urządzenia posiadają USB 3.0?

Port USB 3.0 został wprowadzony do komputerów Mac w połowie 2012 roku i przez kilka lat był stosowany w każdym nowym komputerze. Obecnie jest zastepowany przez USB Typu C, ale nadal znajduje się w niektórych nowych komputerach Mac. Port USB 3.0 można znaleźć w komputerach iMac z połowy 2012 roku i nowszych, Mac'ach mini z końca 2012 roku i nowszych, iMac'u Pro z 2017 roku oraz Mac'u Pro z 2013 roku. Klasyczne porty USB 3.0 znajdują się także w MacBook'ach Pro z połowy 2012 roku i wszystkich modelach do 2016 roku. Również MacBook Air z połowy 2012 roku i nowsze do czasu wprowadzenia zupełnie nowego MacBook'a Air w 2018 roku posiadają USB 3.0.

Starsze komputery Mac posiadają porty USB 2.0, które wyglądają tak samo, ale są znacznie wolniejsze.

Thunderbolt 3 (USB-C)

Źródło: macworld

Jak wygląda port Thunderbolt 3 (USB-C)?

Port Thunderbolt z USB Typu C jest nieco podobny do złącza Lightning. Tak samo, jak złącze z iPhone'a, Thunderbolt 3 również jest małym prostokątem z zaokrąglonymi bokami. Wewnątrz znajduje się cienki pasek umieszczony w środku. Tak samo, jak port Lightning, również Thunderbolt 3 jest obustronny.

Do czego służy Thunderbolt 3 (USB-C)?

Port Thunderbolt 3 (USB-C) jest znacznie bardziej skomplikowany i złożony od innych złącz. Dzieje się tak, ponieważ Thunderbolt 3 to tak naprawdę dwa złącza w jednym. Thunderbolt 3 wykorzystuje port USB Typu C zachowując wszystkie jego właściwości, a dodatkowo oferuje technologię Thunderbolt 3.

Użytkownicy mają problem z rozróżnieniem Thunderbolt 3 od zwykłego USB Typu C, ponieważ oba złącza wyglądają identycznie. Niektórzy producenci umieszczają obok nich oznaczenie pioruna, które jest logotypem technologii Thunderbolt 3. Pomimo braku różnić wizualnych Thunderbolt 3 oferuje znacznie większe możliwości. Jest on w stanie przesyłać dane z prędkością 40 Gbps, a USB 3.1 przy wykorzystaniu USB Typu C zaledwie z prędkością 10 Gbps.

Podobnie, jak w przypadku klasycznego prostokątnego portu USB nowe złącze Typu C ma za zadanie ułatwić podłączanie urządzeń peryferyjnych do komputera. Tym razem standard ten jest dużo bardziej uniwersalny, a złącze ze względu na swoje wymiary oraz budowę może być wykorzystywane również w tabletach, smartfonach i wielu innych urządzeniach. Dodatkowo za pomocą portu USB Typu C przy użyciu funkcji Power Delivery można zasilać urządzenia z mocą do 100 W. Dzięki tak kompleksowemu podejściu do tematu przy użyciu jednego złącza Thunderbolt 3 można ładować MacBook'a, przesyłać obraz wideo z dźwiękiem i zgrywać dane w tym samym momencie.

Port USB Typu C wykorzystano po raz pierwszy zaledwie cztery lata temu w 2015 roku. Obecnie dostępność urządzeń z USB Typu C oraz Thunderbolt 3 stopniowo wzrasta, ale nadal powszechnie wykorzystywanym standardem jest starsze USB 3.0. Z czasem ulegnie to zmianie, ale na razie użytkownicy nowych MacBook'ów posiadających jedynie USB Typu C muszą posiłkować się adapterami i przejściówkami.

Jakie urządzenia posiadają Thunderbolt 3 (USB-C)?

Oprócz gniazda słuchawkowego 3,5 mm, Thunderbolt 3 (USB-C) jest obecnie jedynym portem w nowych modelach MacBook'a. Pojawia się on również w nowszych modelach iMac'a (po 2015 roku) oraz Mac'a mini (od 2018 roku). Jest również na pokładzie iMac'a Pro z 2017 roku i nowego Mac'a Pro z 2019 roku. Co ciekawe dwunastocalowy MacBook, który został ostatnio wycofany z rynku nie posiada złącza Thunderbolt 3, a jedynie złącze USB Typu C.

SDXC

Źródło: macworld

Jak wygląda port SDXC?

Port SDXC to cienki prostokątny otwór o lekko zaokrąglonych bokach i długości około 2,5 centymetra.

Do czego służy SDXC?

Port SDXC pozwala na odczyt danych z kart pamięci w formacie SD (Secure Digital). Pamięć masowa tego typu jest powszechnie wykorzystywana w aparatach cyfrowych, lustrzankach oraz kamerach wideo. Coraz więcej sprzętu korzysta z kart pamięci w formacie microSD, które są jeszcze mniejsze. Dzięki dedykowanym przejściówką można je zamienić w karty pamięci o wymiarach klasycznej karty SD.

Jakie urządzenia posiadają port SDXC?

Żadne z aktualnie sprzedawanych MacBook'ów nie posiada portu SDXC. Ostatnim komputerem przenośnym od Apple z portem SDXC był MacBook Air z 2017 roku. Nie znajdziemy go również w najnowszym Mac'u mini z 2018 roku, ale Apple nadal stosuje port SDXC w komputerach All-in-One - iMac.

HDMI

Źródło: macworld

Jak wygląda port HDMI?

Port HDMI to długi prostokąt z odciętymi dwoma dolnymi narożnikami. Wewnątrz znajduje się cienka linia biegnąca przez środek. Większość producentów łącznie z Apple oznacza port napisem HDMI w niedalekim odstępie od złącza.

Do czego służy HDMI?

HDMI to skrót od High-Definition Multimedia Interface. Jest to interfejs umożliwiający cyfrowy przesył obrazu i dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Dzięki HDMI możemy przesyłać obraz z komputera na monitor, projektor lub inne urządzenie. Z portu HDMI użytkownik będzie chciał skorzystać w przypadku, gdy trzeba będzie wyświetlić prezentację multimedialną lub odtworzyć film na większym ekranie.

Jakie urządzenia posiadają HDMI?

Obecnie tylko jeden sprzedawany komputer od Apple posiada wbudowany port HDMI. Jest to Mac mini z 2019 roku. Reszta obecnie sprzedawanych komputerów posiada port Thunderbolt 3 (USB-C), który za pomocą odpowiedniej przejściówki można zamienić w port HDMI. Starsze MacBook'i i komputery iMac posiadają port mini DisplayPort, który również można zamienić na HDMI przy użyciu odpowiedniego adaptera.

W przeszłości Apple sprzedawało MacBook'i Pro z wyświetlaczem Retina, które w modelach od połowy 2012 roku do połowy 2015 roku posiadały pełnowymiarowe złącze HDMI, a dodatkowo oferowały dwa porty Thunderbolt 2 z mini DisplayPort.

Ethernet

Źródło: macworld

Jak wygląda port Ethernet?

Ethernet to kwadratowy port z dwoma prostokątami w lewym i prawym górnym rogu złącza. W środku widoczne są metalowe blaszki.

Do czego służy Ethernet?

Port Gigabit Ethernet umożliwia przewodowe połączenie komputera bezpośrednio do routera za pomocą kabla RJ-45. Rozwiązanie to pozwala uzyskać możliwie najszybsze transfery danych i cechuje się większą stabilnością połączenia, niż przy wykorzystaniu interfejsu bezprzewodowego Wi-Fi. Standard 802.11ac stosowany w nowoczesnych komputerach Mac jest naprawdę szybki, ale jeżeli użytkownikowi zależy na stabilności i szybkości to połączenie przewodowe jest lepszym rozwiązaniem.

Za dopłatą Apple oferuje w niektórych modelach 10 Gigabitowy port Ethernet, który wygląda identycznie. Opcja ta jest dostępna w komputerach iMac Pro, Mac Pro oraz w Mac'u mini z 2018 roku.

Jakie urządzenia posiadają Ethernet?

Wszystkie komputery Mac Pro, Mac mini, iMac posiadają port Ethernet. Dostępny jest on także we wszystkich MacBook'ach oraz MacBook'ach Pro sprzed 2012 roku. Apple nigdy nie oferowało złącza Ethernet w MacBook'u Air.

Slot na karty SIM

Źródło: macworld

Jak wygląda slot na karty SIM?

Gniazdo SIM to cienki prostokątny owalny panel z okrągłą dziurką, który jest wyjmowany z obudowy za pomocą dołączonej do urządzenia pinezki.

Do czego służy slot na karty SIM?

Aby dowolne urządzenie mobilne było w stanie połączyć się z siecią 2G/3G/4G potrzebuje karty SIM. Gniazdo SIM to miejsce, gdzie użytkownik musi umieścić kartę SIM. Służy ona do identyfikacji użytkownika przez operatora sieci komórkowej i umożliwia korzystanie z sieci bezprzewodowej.

Jakie urządzenia posiadają slot na karty SIM?

Slot na kartę SIM posiada prawie każdy iPhone. Istnieją modele z obsługą sieci CDMA np. iPhone 4 dla amerykańskiej sieci Verizon, które nie posiadają slotu na kartę SIM. Nowe modele iPhone'a z 2018 roku posiadają także chip eSIM, dzięki czemu mimo obecności tylko jednego gniazda na kartę SIM mogą korzystać z funkcji dual-SIM.

Slot/gniazdo na kartę SIM dostępne jest również w iPad'ach posiadających obsługę sieci komórkowej. Wersje te posiadają dodatkowo moduł GPS, którego brakuje w wersjach z Wi-Fi. Żaden z komputerów Mac nie posiada złącza na karty SIM.