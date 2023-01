Koniec Windows 8.1. Czy można go dalej używać?

Windows 8.1 nie jest zły, ale jego czas definitywnie się skończył. A co, jeśli nadal chcesz z niego korzystać? Przeczytaj i dowiedz się tego!

Windows 8.1 kończy swój żywot w tym samym dniu, co Windows 7 działający na przedłużonym wsparciu (ESU). Oznacza to, że nie pojawią się już dla niego żadne aktualizacje, w tym te najważniejsze - bezpieczeństwa, likwidujące luki związane z bezpieczeństwem. Nie pojawią się także aktualizacje dla Microsoft 365, w tym Office i poczty. Co robić w takiej sytuacji?

No cóż, pierwszym, co przychodzi na myśl, to zmiana systemu na nowszy, czyli Windows 10 lub Windows 11. Ale Windows 10 będzie wspierany tylko dwa kolejne lata, więc lepiej od razy przeskoczyć na Windows 11. Ten z kolei system ma wymagania sprzętowe. Co, jeśli Twoja maszyna z Windows 8.1 ich nie spełnia?

Zanim kupisz nowy sprzęt, oto, co możesz zrobić, aby nadal korzystać z możliwości dawanych Ci przez Windows 8.1 na swojej aktualnej maszynie.

Windows 8.1 - jak używać po zakończeniu wsparcia