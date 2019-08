Kontrola rodzicielska w Androidzie - do czego służy, jak używać

Kontrola rodzicielska w Androidzie pozwoli zabezpieczyć urządzenia przed dziećmi oraz nieplanowanymi wydatkami.

Spis treści

Dzieci z roku na rok stają się coraz bardziej obyte z otaczającą ich z każdej strony elektroniką. Widok kilkulatka ze smartfonem w dłoni nikogo już nie dziwi. Nawet najmniejsze dzieci bez problemu radzą sobie z uruchomieniem gier i aplikacji, a nawet bardziej zaawansowanymi czynnościami na przykład uruchamianiem filmików na Youtube. Maluchy są bardzo ciekawe świata, a sprzęt elektorniczny jest dla nich praktycznie nieograniczoną zabawką z ogromnymi możliwościami. Niestety w czasach internetu rzeczy mogą one wyrządzić bardzo duże szkody pieniężne lub uzyskać dostęp do materiałów przeznaczonych dla dorosłych.

Źródło: techadvisor

Z tego powodu bardzo rozsądnym posunięciem jest stosowanie kontroli rodzicielskiej. W tym artykule wyjaśniamy, jak stworzyć profile użytkowników dla dzieci oraz skonfigurować kontrolę rodzicielską na telefonie lub tablecie z zainstalowanym systemem Android.

Konta użytkowników w systemie Android

W przypadku urządzeń, które będą współdzielone przez rodziców i dzieci najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie osobnych kont użytkowników.

Niestety w przypadku telefonów i smartfonów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android nie jest to takie oczywiste. Wszystko zależy bowiem od rodzaju używanego urządzenia. Nie wszystkie z nich oferują możliwość korzystania z kont użytkowników.

W przypadku najnowszych urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 9.0 Pie opcja "Użytkownicy" została usunięta w znacznej większości urządzeń korzystających z nakładek producenckich. Najwięksi gracze rynkowi stwierdzili, że telefon jest urządzeniem osobistym i uniemożliwili dodawanie kont użytkowników. Niektóre smartfony oraz tablety z czystym systemem operacyjnym Android produkowane na przykład przez Motorolę, Google, Lenovo i innych producentów posiadają możliwość utworzenia wielu kont użytkowników. Również telefony pracujące pod kontrolą Android One powinny ją mieć.

Każde urządzenie posiada opcję odpowiedzialną za dodawanie kont użytkowników umieszczoną w innym miejscu. Z pewnością znajduje się ona w Ustawieniach, ale na tym podobieństwa się kończą. Część producentów umieszcza ją w sekcji Konta lub System. Jeżeli urządzenie umożliwia wyszukiwanie w obrębie ustawień systemowych można z niego skorzystać, aby szybciej wyszukać odpowiednią opcję. Można również skorzystać z wyszukiwarki Google, aby dowiedzieć się czy dane urządzenie obsługuje konta użytkowników oraz gdzie znaleźć ustawienia za nie odpowiedzialne.

Wsparcia dla kont użytkowników nie znaleźliśmy w urządzeniach firmy Huawei ani Xiaomi.

Samsung stosuje własny tryb dla dzieci, który jest aplikacją wbudowaną w nakładkę One UI. Po jej uruchomieniu dzieci otrzymują dostęp do udostępnionych przez rodziców aplikacji. Dezaktywacja trybu możliwa jest po wpisaniu odpowiedniego kodu pin.

W przypadku urządzeń pracujących pod kontrolą niezmodyfikowanego Androida 9.0 Pie opcje odpowiedzialne za tworzenie kont użytkowników umieszczone zostały w Ustawieniach > System > Zaawansowane > Konta użytkowników.

Po przejściu do tych ustawień telefon zaproponuje utworzenie konta gościa (przeznaczonego na przykład do krótkotrwałego pożyczenia telefonu) lub normalnego konta. Należy wybrać Dodaj użytkownika. Po zapoznaniu się z informacjami trzeba kliknąć Ok i przejść do procesu konfiguracji nowego użytkownika.

Urządzenie przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, który wygląda bardzo podobnie do tego, przez jaki należy przejść po pierwszym uruchomieniu smartfona. Do skonfigurowania zostaną aktualizacje oprogramowania, zabezpieczenia (czytnik linii papilarnych, kod pin itd.). Możliwe będzie również dołączenie konta Google. W przypadku konfiguracji konta dla dziecka proponujemy pominąć dodawanie konta Google. Dzięki temu dziecko bezpośrednio ze swojego konta nie będzie mogło pobierać aplikacji z Google Play. Nad instalowaniem programów i gier będzie czuwał rodzic ze swojego konta.

Możliwe jest również dodanie innego konta e-mail niepowiązanego z kontem Google.

Kontrola rodzicielska w Google Play

Google umożliwia wprowadzenie zasad kontroli rodzicielskiej w obrębie sklepu z aplikacjami Google Play. Aby to zrobić trzeba uruchomić aplikację na urządzeniu, które będzie współdzielone z dzieckiem. Kolejnym krokiem jest kliknięcie trzech poziomych pasków w lewym górnym rogu i przejście do ustawień. W sekcji Kontrola użytkowników znajduje się opcja Kontrola rodzicielska.

Po jej kliknięciu otworzy się okno, które poprosi o zdefiniowanie kodu pin. Będzie on potrzebny, aby wyłączyć kontrolę rodzicielską. Po dwukrotnym wpisaniu pinu kontrola rodzicielska zostanie uruchomiona.

Sklep Google Play pozwala na ograniczenie pobierania gier i aplikacji, które oparte jest na PEGI - europejskim systemie oceniania gier komputowych.

PEGI od 2009 roku jest jedynym oficjalnie obowiązującym w Polsce systemem oceniania gier komputerowych.

Źródło: PEGI

Klasyfikacja PEGI dzieli się na 5 kategorii, które oznaczone są odpowiednimi liczbami znajdującymi się obok nazwy PEGI, które określają od jakiego wieku dziecko może grać w gry. Poniżej przedstawiamy klasyfikację z krótkim wyjaśnieniem:

PEGI 3 - treść odpowiednia dla każdej grupy wiekowej. Przemoc jedynie w kontekście komicznym na przykład w bajkach typu Tom i Jerry. W grach lub filmach występują jedynie postacie fikcyjne. Brak przemocy, wulgaryzmów oraz scen odwołujących się do życia seksualnego. Przykładowe gry: Rayman, Gran Turismo, Forza Motorsport

- treść odpowiednia dla każdej grupy wiekowej. Przemoc jedynie w kontekście komicznym na przykład w bajkach typu Tom i Jerry. W grach lub filmach występują jedynie postacie fikcyjne. Brak przemocy, wulgaryzmów oraz scen odwołujących się do życia seksualnego. Przykładowe gry: Rayman, Gran Turismo, Forza Motorsport PEGI 7 - treści podobne, jak w PEGI 7, ale zawierające dźwięki lub sceny, które mogą przestraszyć najmniejsze dzieci. Dopuszczalna nagość z wykluczeniem kontekstów seksualnych. Przykładowe gry: Minecraft

- treści podobne, jak w PEGI 7, ale zawierające dźwięki lub sceny, które mogą przestraszyć najmniejsze dzieci. Dopuszczalna nagość z wykluczeniem kontekstów seksualnych. Przykładowe gry: Minecraft PEGI 12 - gry komputerowe z dużo bardziej realistycznymi scenami. Dopuszczalne łagodne wulgaryzmy i większa ilość nagości. Przykładowe gry: The Sims, FlatOut

- gry komputerowe z dużo bardziej realistycznymi scenami. Dopuszczalne łagodne wulgaryzmy i większa ilość nagości. Przykładowe gry: The Sims, FlatOut PEGI 16 - treści w całości realistyczne. Możliwa przemoc i aktywność seksualna. Brutalniejsze wulgaryzmy. Sceny z narkotykami i papierosami. Przykładowe gry: Tomb Raider, Gothic 3

- treści w całości realistyczne. Możliwa przemoc i aktywność seksualna. Brutalniejsze wulgaryzmy. Sceny z narkotykami i papierosami. Przykładowe gry: Tomb Raider, Gothic 3 PEGI 18 - gry dla dorosłych ze znaczną ilością przemocy i potępianych społecznie zachowań. Przykładowe gry: GTA, Hitman, Wolfenstein

Nie wszystkie gry dostępne w Google Play zostały poddane ocenie PEGI. Z tego powodu Google oferuje jeszcze jedną najmniej restrykcyjną opcję, która zezwala na pobieranie wszystkich gier, w tym tych niepoddanych ocenie. W rzeczywistości sprowadza się to do wyłączenia kontroli rodzicielskiej, ponieważ po ustawieniu tej opcji możliwe jest pobranie każdej gry i programu z Google Play.

Przypominamy, że kontrolę rodzicielską ustawia rodzic na koncie dziecka. W przypadku ustawienia kontroli rodzicielskiej na używanym przez niego koncie ograniczy on dostęp do aplikacji na wszystkich urządzeniach podpiętych do konta Google.

Poniżej kontroli rodzicielskiej znajduje się opcja Uwierzytelnianie przy zakupach. To opcja, która pozwoli uchronić rodziców przed nieplanowanymi wydatkami. Uwierzytelnianie przy każdym zakupie w Google Play wymusza potwierdzenie kupna aplikacji za pomocą zdefiniowanego wcześniej kodu PIN, który znany jest jedynie rodzicom.

Aplikacja Google Family Link

W egzekwowaniu kontroli rodzicielskiej bardzo pomocna jest aplikacja Family Link od Google. Dostępna jest ona zarówno na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android, jak i iOS. Pozwala ona na tworzenie kont Google dla dzieci oraz wprowadzanie zasad, które ograniczają użyteczność i funkcjonalność urządzeń, z których korzystają dzieci. Można wprowadzić ograniczenia czasu oraz blokady, który spowodują, że po określonej godzinie dziecko nie skorzysta już z urządzenia. Według Google aplikacja jest przeznaczona jedynie dla dzieci do 13 roku życia. Starsze nastolatki po ukończeniu 13 roku życia mogą przejąć konto, które zacznie funkcjonować jak normalne konto Google, jeżeli będą tego chciały.

Family Link nie blokuje wszystkich obraźliwych treści. Jest to jedynie kolejne narzędzie, które można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Aby skorzystać z aplikacji Family Link należy przejść przez proces konfiguracyjny w aplikacji. Jest on bardzo prosty. Wystarczy stosować się do porad wyświetlanych na ekranie i poświęcić około 10 minut, aby móc skorzystać z funkcjonalności Family Link.