Kontrola rodzicielska w telefonie - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w sieci?

Kontrola rodzicielska pozwala ograniczyć dostęp najmłodszym użytkownikom smartfonów do niepożądanych treści w sieci. Eksperci portalu komórkomat.pl sprawdzili, które aplikacje warto przetestować, chcąc zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu.

Spis treści

Coraz więcej zagrożeń

Z raportu EU Kids Online (2011) wynikało, że w Polsce aż 36% osób w przedziale wiekowym 9-16 lat łączyło się z siecią www. To nieco więcej niż średnia w Europie, która wynosiła wówczas 31%. Zaledwie 2 lata później (raport TNS na zlecenie Orange Polska, 2013) już 55% dzieci miało dostęp do Internetu w telefonie lub tablecie. Jednocześnie tylko co piąte urządzenie było zabezpieczone przez rodzica specjalnym oprogramowaniem przed zagrożeniami online.

Odpowiednie usługi i aplikacje chroniące dzieci w Internecie oferują m.in. operatorzy komórkowi. Można je aktywować w salonie operatora, ale istnieją również zdalne sposoby ich włączenia. Opłata miesięczna nie przekracza 5 zł miesięcznie, a czasami usługa jest całkowicie darmowa. Najbardziej zaawansowaną ochroną może pochwalić się bezpłatna aplikacja Google Family Link.

Orange Kontrola Rodzicielska

Aktywacja i dezaktywacja tej usługi jest bezpłatna. Jej celem jest zablokowanie stron o treści nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia na numerze, na którym usługa została aktywowana. W przypadku klientów korzystających z ofert prepaid (popularne pakiety "na kartę") należy podać kod PUK. Dzięki usłudze Kontrola Rodzicielska następuje automatyczna blokada tych witryn i serwisów, które zadeklarowały operatorowi sieci Orange charakter treści nieodpowiedni dla osób nieletnich.

Play Ochrona Internetu

Play umożliwia korzystanie ze swojej aplikacji za darmo przez pierwsze 2 miesiące. Po tym okresie opłata wynosi tylko 2,99 zł miesięcznie. Dzięki kontroli rodzicielskiej można wybrać, które treści będą mogły być oglądane przez dziecko, a także ustalić limit korzystania z Internetu na dobę. Usługa może zostać aktywowana poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości SMS, na którą przyjdzie w odpowiedzi link do aplikacji. Można ją również pobrać bezpośrednio ze sklepu Google Play. Aplikacja działa na telefonach z systemem Android i iOS. Operator nie ogranicza się jednak tylko do swojej aplikacji. Wskazuje również na konieczność uważnego obserwowania dziecka.

Plus Ochrona Internetu

Zdalna aktywacja usługi za pomocą wiadomości SMS jest możliwa w ofertach na abonament oraz dla firm. Właściciele pakietów na kartę oraz mix mogą włączyć ochronę kodem *101*12*01(i hasztag na końcu) (dezaktywacja: *101*02). W każdym przypadku Ochrona Internetu w Plusie kosztuje 4,99 zł brutto, ale możliwy jest również - tylko dla abonentów - zakup 3 licencji za 9 zł (8,61 zł z VAT dla klientów biznesowych). W każdej konfiguracji dostępna jest ochrona rodzicielska, a więc blokada niepożądanych treści i stron czy ustalenie limitu na korzystanie z sieci www. Uwaga - mimo, że aplikacja dostępna jest na różne platformy, w tym na Androida i iOS, to poszczególne jej funkcjonalności mogą być niedostępne dla niektórych systemów operacyjnych.

T-Mobile Dzieci w Sieci

Również i ta usługa ma na celu ochronę najmłodszych. Dzięki niej możemy zablokować poszczególne strony www i zdecydować, które aplikacje będą odpowiednie dla dziecka. W ten sam sposób można kontrolować zakres dostępu do Facebooka czy YouTube'a, a także zablokować dostęp do Internetu np. w godzinach lekcyjnych czy w nocy. Zarządzanie telefonem dziecka odbywa się oczywiście zdalnie. Usługa dostępna jest na smartfonach z systemami Android, iOS oraz Windows Phone.

Google Family Link

Bardzo ciekawym i rozbudowanym narzędziem jest Google Family Link, który zadebiutował w Polsce w maju 2018 roku. Dzięki niemu rodzice mogą na bieżąco monitorować, co robi ich dziecko na telefonie. Składają się na niego dwie aplikacje: dla telefonu rodzica oraz telefonu dziecka. Aby móc korzystać z usługi, urządzenie dziecka powinien być wyposażony w system Android 7.0 Nougat lub wyższy. Rodzice mogą używać smartfona ze starszym Androidem 4.4 KitKat lub nawet z systemem iOS (9 lub wyższy). Aplikacje są do pobrania ze sklepu Google Play i AppStore.

Google Family Link pozwala na filtrowanie nieodpowiednich treści i aplikacji, jednak - jak sugeruje jego wydawca - warto osobiście dokonać ustawień filtrów według własnych przekonań. Istnieje opcja ustalenia limitu korzystania z Internetu, a także pory snu - w danym przedziale czasowym urządzenie zostanie zablokowane, możliwe będzie jednak wykonanie połączenia do rodzica. Zdalna kontrola opiekuna nie ogranicza się tylko do witryn internetowych, można bowiem mieć wpływ na pobierane aplikacje, blokując np. gry przeznaczone dla starszych odbiorców. Usługa jest bezpłatna, co stanowi jej kolejną wielką zaletę.

Podsumowanie