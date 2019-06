Kto stoi za podejrzaną witryną? Jak rozpoznać nieuczciwe strony?

ICANN i inne bazy danych pomogą ci w identyfikacji właściciela "szemranych" stron internetowych. W jaki sposób? Wyjaśniamy.

Zdarzyło Ci się kiedyś wejść na jakąś stronę i zastanowić, kim jest jej właściciel i gdzie się znajduje? Dotyczy to zwłaszcza witryn handlowych - dobrze wiedzieć, gdzie ma siedzibę firma, od której chcesz coś nabyć. każdemu zdarza się także ż czasem natrafić na stronę, którą zablokuje antywirus, podejrzewając, że może ona dokonać ataku na system operacyjny, wyłudzać informacje lub uderzyć wirusem. Albo zawiera kontrowersyjne lub absurdalne treści. Kto ją stworzył?

WHOIS - darmowa baza domen

Istnieje wiele darmowych serwisów i usług pozwalających dotrzeć do danych właściciela/właścicieli danej witryny. Najbardziej znana i godna zaufania to ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - prywatna organizacja non-profit, odpowiedzialna m.in. za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Jej usługa WHOIS dostarcza informacji o każdej stronie internetowej. ICANN rozsyła e-maile do właścicieli oraz administratorów witryn, w których prosi o podanie informacji do identyfikacji. Oczywiście wielu je ignoruje, ale brak odpowiedzi może wiązać się z cofnięciem certyfikatu dla nazwy domeny, co skutkuje zniknięciem strony - ma to miejsce od 72 godzin do 15 dni od momentu wysłania maila. Jeśli ktoś zapomni o mailu, a certyfikat zostanie cofnięty, może zgłosić się w każdej chwili do ICAAN i poprosić o przywrócenie.

Działanie ICANN jest jak najbardziej w porządku w stosunku do uczciwych stron, jednak nie wówczas, gdy właściciel strony chce pozostać anonimowy. Tu wypada też zauważyć, że nie wszystkie strony anonimowe są niebezpieczne - ale ich właściciel z tych czy innych względów życzy sobie pozostać nieznanym.

Podobne strony, jak np. WhoIsHostingThis czy Whois.net, są również użyteczne. Możliwość identyfikacji witryny może być także oferowana przez dostawcę hostingu.

Pamiętaj, że wiele stron używa mechanizmów jak proxy protection service, które uniemożliwiają serwisom jak WhoIsGuard, Proxy Protection czy Domains by Proxy wyświetlanie informacji o właścicielach witryn. Mechanizmy te maskują informacje tego typu i podstawiają zamiast nich dane serwisu hostingowego. Jak zatem odkryć, kto stoi za daną witryną? Legalnie nie dasz rady zdobyć utajnionych informacji - chyba, że otrzymasz stosowane zezwolenie od władz lub sądu. Istnieją jednak takie programy, jak SecurityTrails, SurfaceBrowser, Deteque, DomainTools, które używają rozmaitych technik, w tym studiowanie historycznych zapisów z WHOIS, aby dociec prawdy. Nie jest to jednak łatwe.

Jeśli wykrycie właścicieli stron rozprowadzających scam i fałszywe informacje jest niemożliwe w legalny sposób - warto przekazać odpowiednie informacje o takie witrynie policji oraz organizacjom dbającym o prawa konsumentów, jak UOKiK. Gdy podejrzewasz, że jakaś witryna może wykonywać "szemrane działania", wówczas z pomocą przychodzą takie serwisy, jak Fake INet. Można wpisać tam adres strony i zobaczyć, czy znajduje na liście podejrzanych. Podobne serwisy to Scam Detector oraz We Get Scammed For You.

Mało kto wie, że w w przypadku fake newsów powstało kilka list, wymieniających serwisy podające w mniej lub bardziej celowy sposób fałszywe informacje. Nawet Wikipedia stworzyła własną - znajduje się tutaj. Strony z pornografią można sprawdzić (oraz blokować) dzięki takim rozwiązaniom, jak Safernet, OpenDNS Family Shield czy OPenDNS Home.