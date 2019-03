Która z sieci VPN jest najbezpieczniejsza?

Bezpieczeństwo i prywatność leżą Ci na sercu? Dowiedz się, która sieć VPN oferuje je na najwyższym poziomie!

Jak zapewne wiesz, sieć VPN szyfruje połączenie z internetem, dając Ci prywatność i anonimowość online. Nie tylko ma za zadanie ukryć Twoją aktywność przed każdym, kto chciałby ją podglądać, ale również nie zachowywać żadnych jej śladów, czyli logów. Powinna także zapewnić możliwość dokonywania anonimowych płatności online. To, czy możemy powiedzieć, że dana sieć VPN jest bezpieczna, zależy od tego, do czego jej właściwie używamy. Na przykład jeśli chcesz uniknąć blokady stron nałożonej przez władze (w Polsce są to np. strony bukmacherskie), możesz skorzystać z usługi, która ukryje szyfrowane połączenie w normalnych ruchu HTTPS, a jeżeli Twoim celem jest dostęp do serwisów wideo w innym kraju, bardziej będzie Cię interesować możliwość udawania mieszkańca innego regionu świata, niż ukrywanie się przed władzami.

Czy darmowy VPN jest bezpieczny?

Najpierw kilka słów na temat darmowych sieci VPN. Nie polecamy używać ich osobom, które stawiają na pierwszym miejscu anonimowość. Owszem, połączenie tego typu może być bezpieczne, ale dany dostawca nie oferowałby go za darmo, gdyby nie zyskiwał czegoś w zamian. Dlatego należy sprawdzić dokładnie politykę prywatności oraz warunki korzystania z sieci - może okazać się, że Twoje dane są przekazywane stronom trzecim w zamian za bezpłatne korzystanie z VPN!

Co sprawia, że VPN jest bezpieczne?

Protokół

OpenVPN jest szeroko rozpowszechnianym protokołem wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest ważne. Inne, jak L2TP czy PPTP, to obecnie protokoły porzucane, ponieważ nie są w stanie zapewnić podobnego poziomu bezpieczeństwa.

Podwójna ochrona

Jeśli szukasz lepszej ochrony niż daje ją OpenVPN, wybierz sieć VPN mającą funkcję "podwójne VPN", jak np. NordVPN lub połącz działania VPN z przeglądarką TOR Web Browser. Takie rozwiązanie oferuje m.in. ExpressVPN.

Kill switch

Jeśli połączenie z serwerem VPN zostanie niespodziewanie przerwane, oznacza to, że przesyłane informacje nie są już szyfrowane. Dlatego wiele serwisów oferuje kill switch, czyli automatyczne przerwanie transmisji w momencie, gdy zdarzy się taka sytuacja.

Kill switches różnią się zakresem działania w zależności od usługodawcy, na przykład niektóre przerywają tylko połączenie z internetem niektórych aplikacji (jak przeglądarki internetowe), inne całkowicie blokują połączenie systemu z siecią. NordVPN ma nawet dwa ustawienia kill switch (zrzut ekranu powyżej). Możesz ustawić "kill the entire connection", czyli blokadę całego transferu lub App Kill Switch i określić, które aplikacje mają przerwać swoje działanie, gdy zawali się tunel VPN.

Bezpieczne płatności

Jeśli naprawdę nie chcesz być zidentyfikowany, nie płać za abonament VPN za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Pozwala to na wykrycie użytkownika danej sieci. Zamiast tego warto wybrać sieć VPN, która pozwala na anonimowe płatności. Niektóre umożliwiają również płacenie kartami podarunkowymi, np. PureVPN - to optymalne rozwiązanie do anonimowego nabycia sieci VPN. Inne, np. ExpressVPN, nie mają takiej opcji.

Poza tym warto nabyć abonament VPN za pomocą dedykowanego adresu e-mal - który stworzysz specjalnie w tym celu i nie będzie używać do żadnych innych działań.

Polityka "zero logów"

Ważną rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę przy wyborze serwisu VPN, jest polityka logów. Dla całkowitego bezpieczeństwa nie powinny być gromadzone żadne. Oznacza to, że nie pozostaną żadne ślady Twojego połączenia z siecią, informacji o tym, jak długo trwały połączenia oraz jakie serwery były przez Ciebie używane. Większość sieci VPN ma taką właśnie politykę, a te, które dotąd jej nie prowadziły, zaktualizowały swoje polityki, aby dorównać rywalom.

Oto sieci VPN, które od dawna prowadzą politykę "zero logów"

ExpressVPN

NordVPN

PureVPN

CyberGhost

Gdzie znajduje się główna siedziba dostawcy VPN?

Niektóre kraje dzielą informacje z innymi, dlatego poleca się wybór dostawcy VPN, który ma swoją siedzibę poza terytorium "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Jeżeli zdecydujesz się na dostawcę z terytorium Sojuszu, władze któregoś z wymienionych 14 krajów mogą poprosić go oficjalną drogą o informacje na temat użytkownika. W teorii, jeśli dostawca ma politykę "zero logów", nie powinien dysponować żadnymi informacjami, ale - dla świętego spokoju - lepiej zdecydować się na dostawcą mającego siedzibę poza USA, Kanadą, Australią, Nową Zelandią i Europą. Sojusz Czternaściorga Oczu stanowią następujące kraje: Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, USA, Dania, Francja, Holandia, Norwegia, Niemcy, Belgia, Włochy, Szwecja, Hiszpania.

Dostawcy VPN spoza tego kręgu to

NordVPN - Panama

ExpressVPN - Brytyjskie Wyspy Dziewicze

PureVPN - Hong Kong

CyberGhost - Rumunia

