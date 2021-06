Który router Xiaomi wybrać? Podpowiadamy!

Jaki router będzie kompatybilny z Twoim łączem internetowym? Które urządzenie z oferty Xiaomi spełni Twoje oczekiwania i czym kierować się w jego wyborze? Oto nasze porady i dostępne modele.

Wybór nowego routera nie musi być skomplikowany. Aby zawęzić poszukiwania, w tym artykule zajmiemy się routerami popularnej marki Xiaomi. Sprawdzimy na jakie specyfikacje warto zwrócić uwagę oraz który model będzie spełniać Twoje oczekiwania pod względem technicznym, jak i finansowym.

Router i jego rodzaje

Router to urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Jego zadaniem jest dzielenie sygnału internetowego tak, aby użytkownicy wielu urządzeń mogli korzystać z sieci, pełni więc on rolę węzła komunikacyjnego. Różnice między poszczególnymi modelami mogą być znaczące, tym bardziej, że zakup łącza 1 GB/s nie przyniesie oczekiwanych prędkości Internetu, jeżeli realny transfer na urządzeniu będzie daleki od naszych oczekiwań. Wiele osób nie rozumie też, czym różni się router od modemu. Przede wszystkim są to dwa odrębne urządzenia. Modem pozwala uzyskać bezpośredni dostęp do internetu tylko na jednym urządzeniu. Jest nim również karta sieciowa Wi-Fi w naszym komputerze. Router zaś to urządzenie, które łączy się z nim.

Wybierając router, musimy wiedzieć w jakiej technologii jest zakupiony przez nas Internet:

ADSL - łącze dostarczane kablem telefonicznym

- łącze dostarczane kablem telefonicznym VDSL - szybsze łącze dostarczane kablem telefonicznym, ale obsługujące też HDTV

- szybsze łącze dostarczane kablem telefonicznym, ale obsługujące też 3G/LTE/5G – technologie mobilne.

Najważniejsze kryteria

Odpowiedni standard pracy routera - od 2019 roku wprowadzono łatwiejsze dla użytkowników nazewnictwo standardów routerów, mianowicie od Wi-Fi 1 do Wi-Fi 6, przy czym numer 1 oznacza ten najstarszy.

Funkcja obsługi sieci MESH - ta obsługa rozszerza zasięg sieci, co przydaje się w dużych domach.

Obsługiwane pasmo - najlepszym rozwiązaniem jest wybór sprzętu, który pracuje w paśmie 5 GHz.

Anteny i ich parametry - im więcej anten, tym lepsza praca routera, choć niektóre urządzenia mają je w sobie wbudowane. Ważne są także wzmocnione parametry dBi.

MU-MIO - dzięki temu rozwiązaniu, nie dochodzi do kierowania sygnału we wszystkich kierunkach, a bezpośrednio do urządzenia.

Pamięć - duża ilość pamięci RAM pozwala na stabilniejszą sieć.

Ochrona sieci - zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej jest bardzo ważną kwestią. Zalecamy korzystanie z uwierzytelniania typu WPA2 Personal z szyfrowaniem AES.

Routery w ofercie Xiaomi

Cena: 169 zł

Cena: 399 zł

Cena: 69 zł

Cena: 229 zł

Cena: 99 zł

Cena: 49 zł

Który router wybrać?

Urządzeniem zasługującym na szczególna uwagę jest router Wi-Fi Mi AIoT Router AC2350. Jest to sprzęt o satysfakcjonującej specyfikacji dla wymagających użytkowników. Zapewnia wysoką prędkość Wi-Fi i jest w stanie łączyć się ze 128 urządzeniami przez 5Ghz, 2.4Ghz lub po sieci LAN 1 Gigabit. Posiada aż siedem anten i procesor Qualcomm zapewniający stabilne działanie sprzętu. Router obsługuje również standardy 802.11 a/b/g/n/ac. Maksymalna łączna prędkość transmisji bezprzewodowej może wynosić nawet do 2183 Mbps.

