Kupiłeś Chromebook'a? Sprawdź, jak skonfigurować Chrome OS

Chromebook to świetna maszyna do czytania oraz lekkiej pracy biurowej. W niniejszym poradniku pokazujemy, jak szybko i sprawnie skonfigurować nowe urządzenie z Chrome OS.

Spis treści

Na rynku komputerów przenośnych dominują konstrukcję z systemem operacyjnym Windows 10 w różnych wersjach. Jeżeli zdecydujemy się wydać na laptopa nieco więcej pieniędzy możemy również wybierać spośród konstrukcji od Apple, które pracują pod kontrolą macOS. Mało kto pamięta jednak, że na rynku dostępne są jeszcze tanie i niesamowicie dopracowane komputer z systemem operacyjnym Chrome OS.

Chromebook firmy Acer

W tym materiale pokazuje, jak skonfigurować zupełnie nowy komputer z Chrome OS. W przyszłości na witrynie PCWorld.pl pojawi się więcej materiałów poradnikowych dotyczących Chrome OS.

Krok 1 - Załóż konto Google

Jeszcze przed przystąpieniem do uruchamiania Chromebook'a musimy posiadać konto Google, bez którego system Chrome OS staje się praktycznie bezużyteczny. Większość polskich konsumentów posiadających smartfony z Androidem z pewnością ma konto Google. Jeżeli do nich nie należysz sprawdź nasz poradnik dotyczący Dysku Google, gdzie pokazujemy, jak założyć konto Google.

Krok 2 - Podłącz do ładowania i uruchom

Gdy mamy już gotowe konto Google możemy przystąpić do uruchomienia naszego komputera. Większość modeli po otwarciu klapy matrycy automatycznie uruchomi się, pokaże logo przeglądarki Chrome i poinformuje nas o gotowości do konfiguracji. Jeżeli komputer nie uruchomi się automatycznie podłącz go do prądu i naciśnij przycisk zasilania.

Krok 3 - Język Polski

Domyślnie Chrome OS uruchamia się w języku angielskim i wita nas animowanym ekranem z napisem Welcome!. W lewym, dolnym rogu istnieje możliwość zmiany języka na Polski. Wystarczy kliknąć przycisk English (United States).

W kolejnym okienku możemy wybrać język - Language oraz układ klawiatury - Keyboard.

Po wybraniu interesujących nas opcji klikamy OK. Po powrocie do ekranu powitalnego klikamy Rozpocznij.

Krok 4 - Łączenie z siecią

Na następnym ekranie Chromebook poprosi nas o połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Wybieramy naszą sieć, wpisujemy hasło i klikamy Połącz.

Krok 5 - Akceptacja warunków korzystania z urządzenia

Na następnym ekranie powinniśmy zapoznać się z warunkami usług Google. Ich akceptacja jest konieczna, aby przejść do dalszego etapu konfiguracji. Klikamy Zaakceptuj i kontynuuj

Krok 6 - Sprawdzanie aktualizacji systemu

Po zaakceptowaniu warunków Chromebook automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji systemu. Jeżeli takowe się pojawią komputer poprosi nas o zaktualizowanie.

Krok 7 - Logowanie do Google

W tym kroku musimy zalogować się do Chromebooka za pośrednictwem naszego konta Google. Wpisujemy nasz adres, hasło oraz klikamy Dalej. Po logowaniu Chromebook poprosi nas o akceptacji warunków korzystania z aplikacji i usług Google Play. Ich akceptacja jest niezbędna, aby móc instalować aplikacje stworzone z myślą o Androidze.

Krok 8 - Twój Chromebook gotowy do pracy

To wszystko, co trzeba zrobić, aby skonfigurować Chromebooka. Urządzenie uruchomi pulpit domowy z włączoną przeglądarką Chrome, która zsynchronizuje wszystkie Twoje dane za pośrednictwem konta Google. Komputer wyświetli także aplikacje, która zawiera wskazówki pomagające skonfigurować Twoje urządzenie. Znajdziesz tam wiele przydatnych wskazówek.