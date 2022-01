Laptopy do kopania kryptowalut - 5 polecanych modeli [PORADNIK]

Chcesz zacząć kopanie kryptowalut, ale nie wiesz, jakiego sprzętu potrzebujesz? Oto pięć laptopów idealnych nie tylko na start.

Spis treści

Jak nietrudno się domyślić, najlepsze do kopania kryptowalut są laptopy gamingowe. Powodem oczywiście silne układy graficzne, a zwłaszcza ich procesory, których moc można zaprząc do wydobywania Ethereum czy innych cyfrowych środków płatności. Należy mieć jednak na uwadze, że laptopy dla graczy są drogie, a kopanie walut z biegiem czasu zużywa wspomniany procesor i prędzej czy później po prostu "padnie". Niestety - tego uniknąć się nie da.

Najlepszy laptop do kopania kryptowalut to oczywiście laptop z bardzo wydajną kartą graficzną - współczesne gry mają swoje wymagania. A oto pięć ciekawych propozycji dla przyszłych i obecnych "górników".

Zobacz również:

Razer Blade 15

Razer Blade 15. Fot.: x-kom

Razer Blade 15 to pełna moc procesora Intel Core i7 oraz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX. Nie pobije co prawda rekordów szybkości wydobywania, ale stosunek ceny do potencjalnych profitów jest więcej niż zadowalający. No i bonus taki, że możesz cieszyć się mnóstwem nowych gier w najlepszych ustawieniach.

Razer Blade 15 Advanced

Razer Blade 15 Advanced. Fot.: x-kom

Razer Blade 15 Advanced to zaawansowane rozwiązania, a przede wszystkim mocniejsze karty graficzne - z RTX 3080 i RTX 2070 Super włącznie. Dzięki temu hash rate stoi na mocnym poziomie i inwestycja ma szansę zwrócić się w stosunkowo krótkim czasie.

ASUS ROG Zephyrus G14

ASUS ROG. Fot.: x-kom

ASUS ROG Zephyrus G14 czyli mocny Ryzen i niezwykle przyjazna kopaniu kryptowalut karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Ten udany notebook gamingowy świetnie sprawdzi się przy wydobywaniu zasobów, a specyfikacja obiecuje, że będzie to robić w szybkim tempie. Powinien równie sprawnie działać w innych zastosowaniach blockchain.

HP OMEN 15

HP Omen. Fot.: HP

HP OMEN 15 dostępny jest w wielu konfiguracjach, a pod kątem kopania warto polecić modele z NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesorami Intela oraz z GeForce RTX 3070 GPU sparowanych z procesorami Ryzen. Najlepsze konfiguracje mają kolosalne 32 GB RAM. HP Omen 15 (2020) to z pewnością dobre narzędzie dla "górnika".

Acer Nitro 5

Acer Nitro. Fot.: x-kom

Acer Nitro 5 to najtańszy model w naszym zestawieniu. Polecany osobom, które nie mają dużego budżetu, a chcą kopać. Grafika NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti oraz solidne wykonanie to z pewnością atuty, na które warto zwrócić uwagę.

Źródło: WindowsCentral