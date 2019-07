Laptopy poleasingowe - tani sposób na sprawdzony komputer

Jeżeli szukasz taniego i sprawdzonego komputera, a nie chcesz decydować się na używany egzemplarz wybierz poleasingowego laptopa z legalnym oprogramowaniem i gwarancją.

Zakup nowego komputera przenośnego nie jest prostą sprawą. Należy zwrócić uwagę na wiele elementów, a na dodatek całość wiąże się z niemałym wydatkiem. Potencjalny kupujący do wyboru ma trzy możliwości: kupno nowego laptopa, zakup używanego komputera na jednym z portali aukcyjnych lub wybranie laptopa poleasingowego.

Zakup komputera poleasingowego to najlepsza opcja, aby za stosunkowo niewielkie pieniądze otrzymać markowy sprzęt wysokiej jakości z legalnym systemem operacyjnym oraz z gwarancją.

W poniższym poradniku przedstawiamy, czym charakteryzuje się sprzęt poleasingowy, jakie są jego zalety oraz na co zwrócić uwagę podczas zakupu.

Laptopy poleasingowe - Cena

Laptopy poleasingowe to świetny sposób na zakup komputera wysokiej klasy w niskiej cenie. Sprzęt oferowany przez sklepy zajmujące się sprzedażą tego typu urządzeń to laptopy z wysokich serii biznesowych, które jako fabrycznie nowe urządzenia kosztują wiele tysięcy złotych. Już po 2-3 latach możemy kupić taki sprzęt za ułamek ceny. Najpopularniejsze są jednak laptopy mające 3-4 lata. Taki komputer kupimy za mniej niż 1000 zł. To bardzo opłacalne rozwiązanie, a nie możemy zapominać, że do wyboru mamy świetnie wykonane laptopy biznesowe, które są dużo bardziej wytrzymałe od konstrukcji konsumenckich. Modele takie, jak Lenovo ThinkPad, HP EliteBook, Dell Latitude to sprzęt z najwyższej półki, a kilkuletnie egzemplarze są znacznie wydajniejsze i ciekawsze, niż najtańsze nowe laptopy charakteryzujące się plastikową obudową, słabymi podzespołami i słabym spasowaniem. Dodatkowo wybór jest naprawdę pokaźny, więc każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie.

Za mniej niż 1000 zł jesteśmy w stanie kupić laptopa z matowym ekranem o przekątnej 13-15 cali, 4 GB pamięci operacyjnej RAM (z możliwością rozbudowy) oraz 128-256 GB nośnikiem SSD. W środku najczęściej znajdą się procesory Intel Core i5 czwartej (Haswell) lub piątej (Broadwell) generacji wraz ze zintegrowanymi kartami graficznymi Intel HD Graphics. Taka konfiguracja w zupełności wystarcza do pracy biurowej, przeglądania sieci oraz oglądania filmów w rozdzielczości Full HD.

W cenie około 2000 zł kupimy dużo wydajniejszy komputer, który może również posłużyć do wykonywania bardziej zaawansowanych zadań, jak na przykład obróbka fotografii i okazjonalne renderowanie wideo. Kwota ta wystarczy na zakup starszej mobilnej stacji roboczej lub nowszego ultrabook'a. W przypadku większych laptopów otrzymamy czterordzeniowy procesor Intel Core i5 lub i7 czwartej generacji, a w przypadku ultrabook'a Intel Core i5 piątej, szóstej lub nawet siódmej generacji. W obu przypadkach znajdziemy 8 GB RAM'u i dyski SSD o pojemności 256 GB. Stacje robocze posiadają dodatkowo karty graficzne typu Quadro lub FirePro, które świetnie sprawdzają się w aplikacjach typu CAD.

Laptopy poleasingowe - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna to drugi po cenie bardzo ważny aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Gdy kupujący wie ile pieniędzy chce wydać na nowy komputer powinien zastanowić się, jakie parametry techniczne będą dla niego wystarczające.

Polecamy brać pod uwagę jedynie laptopy wyposażone w procesory Intel Core i3/i5/i7 trzeciej generacji (Ivy Bridge), które zostały zaprezentowane w 2012 roku lub nowsze. To pierwsze układy z chipsetami posiadającymi natywną obsługę USB 3.0. Komputery te są także wyposażone w interfejs SATA III, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie potencjału dysku SSD. Radzimy zainwestować w urządzenie z 8 GB RAM. Warunkowo można zainteresować się także komputerem z 4 GB RAMu, ale tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej po zakupie. Jeżeli laptop posiada pamięć wlutowaną na płytę główną radzimy wybrać model z 8 GB.

Niezależnie od laptopa, na którego zdecyduje się użytkownik polecamy zakup konfiguracji oferującej dysk SSD. Spowoduje to, że komputer będzie nieporównywalnie szybszy i bardziej responsywny.

Laptopy poleasingowe - Ekran

Ponieważ komputery poleasingowe to najczęściej drogie biznesowe konstrukcje oferują one lepszej jakości wyświetlacze. Matowe matryce nie są niczym niezwykłym, a rozdzielczość poniżej HD+ (1600 x 900) jest spotykana praktycznie tylko w małych komputerach z ekranami o przekątnej 10-12,5 cala. Matowa powierzchnia nie odbija promieni słonecznych, dzięki czemu nie powinno być problemu z pracą na dworze. Dodatkowo niektóre konstrukcje oferują panele IPS. Dotyk jest spotykany głównie w hybrydach i urządzeniach 2 w 1. Należy pamiętać, że matowa matryca może posiadać nieco gorsze odwzorowanie kolorów, niż błyszczący odpowiednik. To istotna informacja dla osób pragnących oglądać filmy na nowym laptopie.

Laptopy poleasingowe - Klawiatura

Klawiatura to kolejny bardzo istotny element, na który trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu poleasingowego notebooka. Część laptopów pochodzi spoza polskiej dystrybucji, w efekcie czego posiadają inny układ klawiatury. Najczęściej spotykane są komputery z Wielkiej Brytanii (układ QWERTY UK na pierwszy rzut oka zgodny ze stosowanym w Polsce) lub z krajów holenderskich. Część firm sprzedających komputery poleasingowe decyduje się na naklejenie naklejek spolszczających, które słabo sprawdzają się, kiedy komputer posiada podświetlaną klawiaturę. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wymiana klawiatury, ale nie zawsze jest to możliwe.

Polecamy zakup laptopa pochodzącego z polskiego kanału dystrybucyjnego. Dzięki temu użytkownik uniknie problemów z klawiaturą.

Przed zakupem polecamy także sprawdzić stan wizualny klawiatury oraz czy wszystkie przyciski działają poprawnie

Laptopy poleasingowe - Gładzik i TrackPoint

Standardowo każdy laptop oferuje gładzik. Im nowsza konstrukcja tym touchpad jest większy i bardziej dokładny. Najnowsze laptopy poleasingowe, które fabrycznie były sprzedawane z systemem Windows 10 (produkcja od połowy 2015 roku) często oferują precyzyjne sterowniki płytki dotykowej umożliwiające wykorzystanie gestów nowego systemu.

Część konstrukcji posiada także TrackPoint umieszczony na środku klawiatury. To alternatywne urządzenie sterujące kursorem. Manipulator dotykowy stosowany jest najczęściej przez Lenovo, ale można znaleźć go również w niektórych laptopach HP, Fujitsu, Acera oraz Toshiby. Jest on umieszczony w okolicach liter G, H oraz B.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy TouchPad działa poprawnie i nie jest zbytnio wyślizgany.

Laptopy poleasingowe - Zabezpieczenia biometryczne

Obecnie nowe laptopy oferują coraz to lepsze zabezpieczenia biometryczne zintegrowane z funkcją Windows Hello. W laptopach biznesowych rozwiązania te znane są od lat. Znalezienie kilkuletniego laptopa poleasingowego z czytnikiem linii papilarnych nie jest nadmiernie trudne. Niektóre nowsze modele oferują rozpoznawanie twarzy lub skaner tęczówki oka. Część konstrukcji posiada również czytnik kart Smart Card.

Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia biometryczne to ciekawy dodatek, który znacząco ułatwia częste odblokowywanie komputera. Jeżeli można wybrać konstrukcję z czytnikiem linii papilarnych za niewielką dopłatą warto to zrobić.

Laptopy poleasingowe - Kamera, mikrofon, głośniki

Laptopy poleasingowe najczęściej mają na pokładzie kamerkę internetową, mikrofon oraz głośniki, ale zdarzają się konstrukcje, które nie mają kamery. Jest to najczęściej podyktowane wymaganiami bezpieczeństwa firmy, która kupowała laptopy jako zupełnie nowe. Część konstrukcji z kamerami posiada fizyczne zasłonki. To ciekawe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo, dzięki któremu użytkownik nie musi na własną rękę zaklejać kamerki. Rozdzielczość to najczęściej standardowe 720p (1280 x 720 pikseli).

Komputery przenośne często posiadają więcej niż jeden mikrofon z aktywną redukcją szumów, dzięki czemu dobrze sprawdzają się podczas wideo rozmów.

Jeżeli laptop ma być wykorzystywany również jako odtwarzać multimediów radzimy przetestować głośniki. Część starszych konstrukcji oferuje dźwięk niskiej jakości. Z drugiej strony niektórzy producenci oferują głośniki renomowanych firm, jak na przykład Bang Olufsen.

Laptopy poleasingowe - Porty wejścia/wyjścia

Porty wejścia/wyjścia to zagadnienie, w którym laptopy poleasingowe mają się czym pochwalić. Wiele konstrukcji biznesowych ma komplet portów, których na próżno szukać w laptopach konsumenckich. Biznesowe komputery nadal często posiadają złącze D-SUB, RJ-45 oraz pełnowymiarowe HDMI. Można znaleźć nawet 13 calowe notebooki z napędem DVD. Niektóre laptopy posiadają fizyczne wyłączniki modułu Bluetooth oraz Wi-Fi. Coraz rzadziej znajdziemy urządzenia z portem Express Card, ale na rynku pojawia się więcej konstrukcji z nowoczesnym złączem USB Typu C, które powoli staje się standardem.

Przygotowaliśmy krótki słowniczek, który pomoże kupującemu dowiedzieć się, do czego służą poszczególne złącza/standardy łączności bezprzewodowej:

D-SUB to port nazywany również potocznie jako VGA, który służy do połączenia komputera z wyjściem obrazu. Złącze to jest analogowe i nie posiada możliwości przesyłania dźwięku. Standard ten jest przestarzały, ale nadal wykorzystuje się go na przykład do podłączania projektorów lub monitorów.

to port nazywany również potocznie jako VGA, który służy do połączenia komputera z wyjściem obrazu. Złącze to jest analogowe i nie posiada możliwości przesyłania dźwięku. Standard ten jest przestarzały, ale nadal wykorzystuje się go na przykład do podłączania projektorów lub monitorów. RJ-45 to złącze, które pozwala na podłączenia gniazda Ethernet i dostęp do Internetu za pomocą przewodu. Rozwiązanie to cechuje się większą prędkością i niezawodnością od połączenia bezprzewodowego z wykorzystaniem Wi-Fi.

to złącze, które pozwala na podłączenia gniazda Ethernet i dostęp do Internetu za pomocą przewodu. Rozwiązanie to cechuje się większą prędkością i niezawodnością od połączenia bezprzewodowego z wykorzystaniem Wi-Fi. Wi-Fi to uniwersalny standard budowy sieci bezprzewodowych. Moduł Wi-Fi w laptopie pozwala na bezprzewodowe połączenie z siecią w celu zapewniania dostępu do internetu.

to uniwersalny standard budowy sieci bezprzewodowych. Moduł Wi-Fi w laptopie pozwala na bezprzewodowe połączenie z siecią w celu zapewniania dostępu do internetu. HDMI (High Definition Multimedia Interface) to cyfrowe złącze pozwalające na przesył cyfrowego obrazu i dźwięku w wysokiej jakości. HDMI na rynku konsumenckim zastąpiło takie złącza, jak D-SUB, DVI oraz DisplayPort.

(High Definition Multimedia Interface) to cyfrowe złącze pozwalające na przesył cyfrowego obrazu i dźwięku w wysokiej jakości. HDMI na rynku konsumenckim zastąpiło takie złącza, jak D-SUB, DVI oraz DisplayPort. Napęd DVD służy do odczytu oraz nagrywania płyt DVD.

służy do odczytu oraz nagrywania płyt DVD. Bluetooth to bezprzewodowy interfejs, który pozwala na komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami. Używany jest do przesyłania dźwięku lub podłączania myszek bezprzewodowych.

to bezprzewodowy interfejs, który pozwala na komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami. Używany jest do przesyłania dźwięku lub podłączania myszek bezprzewodowych. ExpressCard to złącze stosowane w laptopach, które pozwala na umieszczanie specjalnych kart rozszerzeń w rozmiarach 54 i 34. Kiedyś często używane do podłączania np. modemów sieci komórkowej. Obecnie ExpressCard zastąpione zostało przez USB 3.0 i USB Typu C oraz Thunderbolt.

to złącze stosowane w laptopach, które pozwala na umieszczanie specjalnych kart rozszerzeń w rozmiarach 54 i 34. Kiedyś często używane do podłączania np. modemów sieci komórkowej. Obecnie ExpressCard zastąpione zostało przez USB 3.0 i USB Typu C oraz Thunderbolt. USB 3.0 to uniwersalny port pozwalający na podłączenie urządzeń peryferyjnych takich, jak dyski zewnętrzne, klawiatury, myszy, drukarki itd. do komputera. Standard 3.0 umożliwia osiągnięcie wysokiej przepustowości do 625 MB/s.

to uniwersalny port pozwalający na podłączenie urządzeń peryferyjnych takich, jak dyski zewnętrzne, klawiatury, myszy, drukarki itd. do komputera. Standard 3.0 umożliwia osiągnięcie wysokiej przepustowości do 625 MB/s. USB Typu C to złącze komputerowe nowej generacji. W przyszłości zastąpi ono klasyczne USB. USB Typu C jest znacznie mniejsze oraz dwustronne. Ze złączem USB Typu C może być zintegrowany DisplayPort lub Thunderbolt. Nowsze urządzenia mogą być także ładowane za pomocą USB Typu C przy użyciu funkcji Power Delivery, która umożliwia dostarczenie do 100 W prądu.

to złącze komputerowe nowej generacji. W przyszłości zastąpi ono klasyczne USB. USB Typu C jest znacznie mniejsze oraz dwustronne. Ze złączem USB Typu C może być zintegrowany DisplayPort lub Thunderbolt. Nowsze urządzenia mogą być także ładowane za pomocą USB Typu C przy użyciu funkcji Power Delivery, która umożliwia dostarczenie do 100 W prądu. DisplayPort to zarówno złącze, jak i standard łączności. Pozwala na cyfrowe przesyłania obrazu i dźwięku. W laptopach najczęściej spotkamy złącze w wersji mini DisplayPort lub zintegrowane z USB Typu C.

to zarówno złącze, jak i standard łączności. Pozwala na cyfrowe przesyłania obrazu i dźwięku. W laptopach najczęściej spotkamy złącze w wersji mini DisplayPort lub zintegrowane z USB Typu C. Thunderbolt to złącze komputerowe firmy Intel, które wykorzystuje mini DisplayPort (wersja 1 i 2) lub USB Typu C (wersja 3) do szybkiego przesyłu danych z przepustowością nawet 10 Gb/s.

to złącze komputerowe firmy Intel, które wykorzystuje mini DisplayPort (wersja 1 i 2) lub USB Typu C (wersja 3) do szybkiego przesyłu danych z przepustowością nawet 10 Gb/s. Kensington Lock to gniazdo, które umożliwia podłączenie linki antykradzieżowej do komputera.

Przy zakupie laptopa warto zwrócić uwagę, czy komputer posiada pełnowymiarowe porty. Wielu producentów w celu odchudzenia konstrukcji stosuje mniejsze odpowiedniki takie, jak Micro HDMI, Mini HDMI czy mini DisplayPort. Nowsze laptopy przesyłają dźwięk i obraz przy użyciu Thunderbolt zintegrowanego z USB Typu C. Aby podłączyć takiego laptopa do klasycznego złącz HDMI lub D-SUB potrzebna jest odpowiednia przejściówka. Jej koszt nie powinien wynosić więcej, niż 100 zł.

Popularnym rozwiązaniem są także dedykowane porty rozszerzeń, które umożliwiają podłączenie laptopa do stacji dokującej, która oferuje dodatkowe porty i pozwala zamienić laptopa w komputer stacjonarny.

Laptopy poleasingowe - Bateria

W przypadku komputerów poleasingowych możemy zakupić laptopa, który posiada oryginalną, ale używaną baterię lub nowy zamiennik w komplecie z nieoryginalnym zasilaczem. Większość firm sprzedających tego typu komputery gwarantuje minimalny czas pracy na pojedynczym ładowaniu, który często jest mocno zaniżony. Sprzedawcy deklarują czas pracy na pojedynczym ładowaniu np. do 1,5 godziny w oparciu o egzemplarz z najbardziej zużytym akumulatorem. W przypadku zakupu takiego laptopa należy zwrócić na to uwagę i dokładnie dopytać sprzedającego, ponieważ baterię czasami są bardzo drogie, a ich wymiana w poleasingowym kilkuletnim laptopie może się nie kalkulować.

Przykładowo Dell E7240 to popularny laptop poleasingowy. Najtańsze egzemplarze wyposażone w 4 GB RAM i 128 GB nośnik SSD kupimy już za mniej, niż 700 zł. Nowa oryginalna bateria do takiego komputera kosztuje od 270 zł za wersję 39 Wh (trzy komorowa) do 449 zł za wersję 52 Wh (cztero komorową). Kupujący może też wybrać pośrednią wersję o pojemności 45 Wh (cztero komorowa) za 349 zł.

Laptopy poleasingowe - Możliwości rozbudowy

Możliwości rozbudowy to kolejny atut komputerów poleasingowych. Większość laptopów biznesowych posiada szerokie możliwości rozbudowy. Znaczna część konstrukcji pozwala na wymianę dysku (SATA, mSATA, M2, PCIe) oraz pamięci RAM (sloty DDR3 lub DDR4). Część notebooków posiada możliwość montażu dodatkowego dysku. Niestety coraz częściej na rynku pojawiają się lżejsze i cieńsze laptopy, które nie pozwalają na wymianę podzespołów.

Wiele laptopów oferuje opcję demontażu tylnej obudowy bez odkręcania śrubek. Niektóre konstrukcje posiadają dedykowane otwory, które umożliwiają dostanie się do dysku i pamięci operacyjnej.

Późniejsza rozbudowa laptopa może być tanim sposobem na zwiększenie jego wydajności. W przypadku większych 13 i 14 calowych modeli użytkownik do dyspozycji będzie posiadał dwa sloty na pamięć DDR3 lub DDR4, które umożliwią montaż do 16 GB lub w niektórych przypadkach nawet do 32 GB RAMu. Spowoduje to, że praca z wieloma aplikacjami na raz stanie się dużo szybsza. Wiele modeli oferuje nośnik SSD zamontowany w gnieździe M.2 lub mSATA oraz miejsce na klasyczny dysk HDD w rozmiarze 2,5 cala. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest posiadanie małego nośnika SSD o pojemności 128-256 GB na system i najważniejsze dane oraz duże 1 TB lub większego dysku HDD na dane oraz kopie zapasowe. Niektóre modele biznesowe posiadają wbudowany slot na karty SIM oraz anteny, dzięki czemu po zakupie modemu 3G/4G LTE kompatybilnego z danym modelem możemy korzystać z internetu w każdym miejscu.

Nowsze konstrukcje nie posiadają możliwości rozbudowy, ale są znacznie mniejsze, cieńsze oraz lżejsze. Wybór należy od użytkownika. Jeżeli chce on laptop z możliwością rozbudowy może wybrać tańszą podstawową konfigurację i rozbudować ją niewielkim kosztem w przyszłości. Minusem będzie posiadanie nieco cięższego i bardziej masywnego komputera. W przypadku, gdy wymiary są priorytetowe można zdecydować się na komputer z wlutowanymi podzespołami, ale trzeba wtedy od razu wybrać konfiguracje z odpowiednią ilością pamięci operacyjnej oraz dyskiem SSD.

Laptopy poleasingowe - Waga

Waga zależy w dużej mierze od rozmiaru matrycy, na jaką zdecyduje się użytkownik. Najbardziej mobilne konstrukcje z ekranem o przekątnej 13 lub 14 cali ważą mniej niż 1,5 kg. Zdecydowana większość laptopów waży mniej niż 2 kg, ale trzeba wiedzieć, że większa ilość portów oraz możliwości rozbudowy negatywnie wpływają na masę laptopów. Konstrukcje z wlutowaną pamięcią operacyjną i małą ilością złączy są zazwyczaj znacznie lżejsze.

Laptopy poleasingowe - Jakość wykonania

Nawet najtańsze konstrukcje biznesowe są wykonane lepiej, niż nowe komputery dla użytkowników domowych. Większość laptopów wykonana jest z aluminium lub innych stopów metali. Niektórzy producenci zdecydowali się na metalową konstrukcję laptopa - np. ThinkPad'y z serii T. Na jakość wykonania i spasowania poszczególnych elementów nie możemy narzekać nawet po latach. Komputery poleasingowe znacznie lepiej znoszą próbę czasu niż najtańsze nowe konstrukcje. Dodatkowo są one w stanie pracować w cięższych warunkach.

Przed zakupem radzimy sprawdzić stan wizualny konkretnego egzemplarza. Zdarza się, że można zakupić praktycznie idealny komputer, ale nie brakuje też laptopów z widocznymi wadami wizualnymi. Wszystko zależy od wieku i tego, jak poprzedni użytkownik dbał o sprzęt. Firmy oferujące komputery poleasingowe bardzo często określają stan urządzeń za pomocą literek, gdzie Grade A+ oznacza sprzęt praktycznie nowy, a B sprzęt z zauważalnymi śladami użytkowania, które nie wpływają na sprawność komputera.

Część laptopów posiada też przejaśnienia na obudowie, które wynikają z zastosowania naklejek identyfikacyjnych w dużych firmach.

Laptopy poleasingowe - Oprogramowanie

Sprzęt poleasingowy to także oprogramowanie. Bardzo ważne jest, aby kupowany komputer posiadał stosowną licencję na system operacyjny Windows. Niestety, ale część firm zajmujących się sprzedażą tego typu komputerów nie wyposaża ich w specjalne licencje. Łamaniu zapisów licencyjnych firmy Microsoft podlega między innymi nieuprawniona zmiana wersji językowej systemu Windows 7, nieprawidłowy sposób przekazania klucza produktu i wiele innych.

Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na to, czy sprzedający posiada stosowny certyfikat firmy Microsoft np. Microsoft Parter oraz Microsoft Authorized Refurbisher. Tylko firmy z odpowiednimi certyfikatami mogą legalnie sprzedawać system operacynjy wraz z poleasingowymi komputerami bez łamania zasad licencyjnych.

Laptopy poleasingowe - Gwarancja

Gwarancja to podstawa podczas zakupu komputera poleasingowego. Kupując nowe urządzenie powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki gwarancyjne. W sieci znajdziemy wiele firm sprzedających komputery poleasingowe, które prześcigają się w warunkach gwarancyjnych. Podczas zakupu polecamy brać pod uwagę jedynie komputery oferujące co najmniej 6 miesięczną gwarancję. Optymalnym wyborem są komputery z 12-24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Miłym dodatkiem jest gwarancja typu door-to-door. W tym wypadku to sprzedający wysyła kuriera w umówione miejsce po uszkodzony komputer, a klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Decydując się na nowszy komputer może okazać się, że oprócz gwarancji sprzedawcy urządzenie podlega również gwarancji producenta. Decydując się na zakup biznesowego komputera do jej realizacji powinien wystarczyć numer seryjny, który potwierdzi, ze komputer posiada aktywną gwarancję producenta oraz dowód zakupu.

