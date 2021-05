Limit spotkania na Zoomie to problem? Mamy rozwiązanie

W dobie pandemii aplikacje i serwisy umożliwiające wideokonferencje przeżyły prawdziwe oblężenie. Jednym z najpopularniejszych serwisów jest Zoom. Jego dużą zaletą jest darmowy plan. Ma on pewne ograniczenia, jednak wiemy jak w prosty sposób można je obejść.

Zoom jest uznawany za najlepszą aplikację do rozmów wideo w 44 krajach na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Co prawda na początku wiele obaw budziły kwestie dotyczące prywatności, jednak w październiku 2020 roku zostały zaostrzone poświadczenia bezpieczeństwa oraz wprowadzono kompleksowe szyfrowanie. Musiało to nastąpić m.in. ze względu na drastyczny wzrost użytkowników. W ciągu kilku miesięcy na przełomie 2019 i 2020 roku ich liczba wzrosła z 10 do prawie 300 milionów.

Rejestracja oraz korzystanie z podstawowych funkcji programu jest darmowe. Natomiast chęć skorzystania z rozszerzonej wersji Zooma wymaga kupna subskrypcji.

Darmowy plan w aplikacji Zoom nakłada na użytkowników pewne ograniczenia czasowe dotyczące spotkań. W przypadku dwóch osób, limit czasowy to 24 godziny. Natomiast jeśli konferencja ma od 3 do 100 członków, kończy się ona automatycznie po 40 minutach. Aby korzystać dłużej można zakupić plan w przedziale cenowym (149.90 - 350 dolarów/rok) lub skorzystać z naszego sposobu.

Jak to zrobić?

1. Zaloguj się na swoje konto w aplikacji Zoom

2. Na ekranie głównym wybierz opcję "Schedule"

Ekran startowy Zoom

3. Ustaw datę spotkania (z dokładnością do około 30 minut)

4. Pamiętaj, aby na dole okna zaznaczyć opcję "Other Calendars"

Tworzenie spotkania w Zoom

5. W kolejnym oknie znajdziesz podsumowanie spotkania oraz link do dołączenia

6. Ważne jest to, aby członkowie konferencji dołączyli do niej właśnie poprzez ten link

Szczegóły spotkania

Kiedy spotkanie będzie w trakcie i 40-minutowy okres zacznie się zbliżać się do końca, na ekranie pojawi się zegar odliczający pozostały czas. Wtedy gospodarz konferencji powinien wybrać opcję "Leave Meeting" (nie może to być "End For All").

Opcja wyjścia ze spotkania

Następnie jeśli wszyscy użytkownicy skorzystają z tego samego linku (ptk. 5) 40-minutowy czas zacznie się od nowa. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można "resetować" licznik.